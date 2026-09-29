Мозгу нужно дать время, чтобы переварить информацию

Называется он интервальные повторения. Это самый простой способ, с помощью которого можно быстро запомнить нужную информацию. Ученые называют данную технику одним из самых выдающихся феноменов в области обучения. Когда человек узнает что-то новое, то мозг отправляет данную информацию в свои нейроны.

Затем эти нейроны соединяются с другими, в которых уже содержится ранее полученная информация. Так возникает ассоциативная цепочка. Но дело в том, что мозг просто физически не в состоянии слишком быстро построить прочную ассоциативную связь. Поэтому, если начать зубрить одно и то же в течение дня, то вряд ли это поспособствует запоминанию текста, который хочется заучить.

Гораздо эффективнее, оказывается, узнать что-то новое и подождать как минимум один день, прежде чем повторить информацию, которую необходимо запомнить. Следует дать своему мозгу время на развитие ассоциативных связей, чтобы он созрел для закрепления незнакомого для него материала. Таким образом, при подготовке к экзаменам лучше заглядывать в имеющиеся записи один раз в день в течение недели, чем тридцать раз подряд зазубривать необходимые тексты накануне испытания. Несмотря на то, что учить ответы на экзаменационные билеты получится реже, результат в итоге будет более эффективным, поскольку предлагаемый метод работы с информацией основывается на естественной работе головного мозга.