Углекислый газ с кислородом повязаны крепко

Знаете ли вы, например, что всего лишь задерживая дыхание, можно разжечь внутренний огонь своего организма, то есть запустить процесс самоисцеления и восполнения энергии?

Древняя практика пранаямы, основанная на контролировании дыхания, дает удивительные результаты. В основе этого упражнения лежит предельно простое действие — задержка дыхания. Однако запускаемые с его помощью физиологические механизмы далеко не просты и оказывают мощное оздоравливающее воздействие на кровь, мозг, сердце и на каждую клеточку тела, поскольку углекислый газ играет ключевую роль в переносе кислорода кровью.

Механизм прост: когда человек задерживает дыхание, в крови постепенно накапливается углекислый газ. Это и есть основной секрет получения пользы от пранаямы на физиологическом уровне. Чем больше задержка, тем больше эффект.

Достигнув определенной концентрации, углекислый газ способствует расширению кровеносных сосудов, в том числе и тех, что ведут к мозгу и сердцу. В итоге доставка кислорода ко всем жизненно важным органам значительно упрощается и усиливается. Увеличение уровня углекислого газа в крови, помимо всего прочего, отлично успокаивает нервы, поэтому, опять же, чем дольше длится задержка, в разумных пределах, конечно, тем сильнее эффект релаксации, положительно влияющей на иммунную, пищеварительную и репродуктивную системы.

В завершение можно сказать, что практика задержек дыхания является поистине универсальным инструментом для поддержания оптимального физического и психического здоровья.

Переходим к практике

Практиковать задержку дыхания проще всего по методу квадрата: делается вдох через нос со счетом до четырех, задерживается дыхание со счетом до четырех, производится выдох со слегка приоткрытым ртом снова со счетом до четырех, и делается очередная задержка опять же со счетом до четырех. Можно выполнять это упражнение, мысленно передвигаясь по периметру квадрата. Повторять цикл вдох-задержка-выдох-задержка следует на протяжении одной-двух минут.

Через несколько дней такой практики вы обнаружите, что стали выполнять упражнение без ощущения нехватки воздуха. В этом случае нужно увеличить длительность выполнения упражнения. То есть дышать не одну-две минуты, а три, четыре, пять и так далее. И когда дойдете до 10-15 минут, то можно перейти уже и к увеличению продолжительности счета до пяти, шести, семи и так далее. Но при этом важно контролировать свое состояние, не допуская ухудшения самочувствия.

Учтите, что нехватка воздуха не должна быть чрезмерной.