Мозг не любит, когда на него обрушивают сразу все дела

Увы, страдают не только глаза, но и умственные способности. При всем неограниченном потенциале нашего головного мозга перегруженность информацией приводит к снижению его активности. И если советы высыпаться, принимать витамины и правильно питаться, для того чтобы голова работала без проблем, очевидны, то некоторые способы поддержать ее работоспособность могут показаться неожиданными. Так что же можно сделать, чтобы помочь нервной системе адаптироваться к современному ритму жизни?

В первую очередь избегайте мультизадачности. Разброс в мыслях и действиях не очень нравится нашему мозгу. Лучше сосредоточиться на чем-то одном. Это активизирует префронтальную кору головного мозга. При выполнении конкретной задачи мозг получает порцию дофамина, вызывающую чувство удовлетворения. А постоянное переключение между проблемами разобщает коммуникацию нейронов, увеличивая вероятность ошибок в действиях. Чтобы избежать мультизадачности, психологи советуют планировать свой день, составляя поэтапный график того, что необходимо сделать. А еще — отключить уведомления в мессенджерах и просто выделить определенное время для проверки сообщений. Раз в неделю следует устраивать себе цифровой детокс — без компьютера, телефона и телевизора. Мозг нуждается в такой передышке не менее, чем, впрочем, и весь организм.

ПОЛЕЗНАЯ ПРАКТИКА

Одна из полезных для мозга практик состоит в рассказывании различных историй.

Вспоминая интересные детали и пересказывая их собеседнику, подбирая слова и делая акценты, можно не только улучшить качество жизни и память, но и проработать психологические травмы. Эта практика лежит в основе так называемой нарративной психологии. Пересказывая другим людям что-либо из своей жизни, можно укрепиться в значимости достигнутых успехов, а также посмотреть на произошедшее как бы со стороны, в том числе и благодаря участникам разговора. Пересказ или так называемый сторрителинг улучшает память, повышает уровень гормонов радости и в целом положительно влияет на здоровье человека.