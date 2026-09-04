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Страна советов
4 Сентября , 04:15

Мозг не любит, когда на него обрушивают сразу все дела

Говорить о том, как опасно целыми днями смотреть в экран телефона, уже просто бессмысленно. Куда ни кинь взгляд, повсюду люди держат в руках и не отрывают взоры от светящихся мониторов своих портативных гаджетов. Даже в автобусе, обхватив одной рукой верхний поручень, второй умудряются листать странички интернета или вести переписку с друзьями.

Анна НЕЛИДОВА Отдохнуть от гаджетов помогут природа и близкий человек.Анна НЕЛИДОВА Отдохнуть от гаджетов помогут природа и близкий человек.
Отдохнуть от гаджетов помогут природа и близкий человек.Фото:Анна НЕЛИДОВА

Увы, страдают не только глаза, но и умственные способности. При всем неограниченном потенциале нашего головного мозга перегруженность информацией приводит к снижению его активности. И если советы высыпаться, принимать витамины и правильно питаться, для того чтобы голова работала без проблем, очевидны, то некоторые способы поддержать ее работоспособность могут показаться неожиданными. Так что же можно сделать, чтобы помочь нервной системе адаптироваться к современному ритму жизни?

В первую очередь избегайте мультизадачности. Разброс в мыслях и действиях не очень нравится нашему мозгу. Лучше сосредоточиться на чем-то одном. Это активизирует префронтальную кору головного мозга. При выполнении конкретной задачи мозг получает порцию дофамина, вызывающую чувство удовлетворения. А постоянное переключение между проблемами разобщает коммуникацию нейронов, увеличивая вероятность ошибок в действиях. Чтобы избежать мультизадачности, психологи советуют планировать свой день, составляя поэтапный график того, что необходимо сделать. А еще — отключить уведомления в мессенджерах и просто выделить определенное время для проверки сообщений. Раз в неделю следует устраивать себе цифровой детокс — без компьютера, телефона и телевизора. Мозг нуждается в такой передышке не менее, чем, впрочем, и весь организм.

ПОЛЕЗНАЯ ПРАКТИКА

Одна из полезных для мозга практик состоит в рассказывании различных историй.

Вспоминая интересные детали и пересказывая их собеседнику, подбирая слова и делая акценты, можно не только улучшить качество жизни и память, но и проработать психологические травмы. Эта практика лежит в основе так называемой нарративной психологии. Пересказывая другим людям что-либо из своей жизни, можно укрепиться в значимости достигнутых успехов, а также посмотреть на произошедшее как бы со стороны, в том числе и благодаря участникам разговора. Пересказ или так называемый сторрителинг улучшает память, повышает уровень гормонов радости и в целом положительно влияет на здоровье человека.

Автор:Ирина АНДРЕЕВА
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