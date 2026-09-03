Важно помнить, что печень очищается через желчь, и если желчь застаивается, то все, что необходимо вывести наружу, остается внутри. Именно поэтому часто ощущается тяжесть в правом боку, с ног валит усталость, возникают проблемы с пищеварением, появляется отечность, кожа на вид становится тусклой и дряблой. А чтобы все эти симптомы свести на нет, необходимо всего лишь обеспечить движение желчи. Сделать это можно с помощью простого упражнения — через так называемое диафрагмальное дыхание.

Когда человек глубоко вдыхает воздух животом, то диафрагма опускается и мягко давит на печень. А на выдохе отпускает ее. Происходит эффект естественной помпы по типу того, как мы качаем воду из бутыли. Это и помогает желчи двигаться без особых препятствий.

Движение желчи

Для выполнения упражнения нужно лечь на спину и положить руку на живот. При вдохе через нос, живот должен подняться, а грудь при этом остаться неподвижной. Дыхание необходимо задержать на две-три секунды. Далее сделать медленный выдох и опустить живот. Чтобы активизировать движение желчи, утром натощак необходимо сделать десять таких упражнений. Вы удивитесь возникшему ощущению легкости в теле. А чтобы усилить эффект, упражнение можно повторить, повернувшись на правый бок, и в дополнение провести мягкий массаж правого подреберья по часовой стрелке. При наличии камней в желчном пузыре практику следует проводить с осторожностью и предварительно посоветовавшись с врачом.

Учтите, что очищение организма — это не детокс на пару недель. Это ежедневная гигиена, которая должна стать такой же привычкой, как чистка зубов. Именно из подобных маленьких привычек и складывается здоровье, которое проще сохранить, чем заново обрести.