Восстановится зрение, а усталость и депрессия сгорят над пламенем свечи

Сбалансировать свое внутреннее состояние, прийти к ощущению гармонии и равновесия, взять под контроль внимание, снизить уровень неконтролируемого мысленного шума, а также восстановить и поддержать зрение способно упражнение, которое у индийских йогов называется тратака, или пристальный взгляд. Оно относится к очистительным практикам, которых насчитывается не один десяток.

В классическом варианте тратака заключается в том, чтобы смотреть на горящую свечу, не отрываясь и не мигая долгое время. Вначале делать это сложно, глаза начинают болеть и слезиться. Именно так происходит очищение. Слезы прекратятся, как только «сгорят» образы, которые прилипли к нашему тонкому телу за минувший день. Засыпая без подобной очистки, мы записываем их в свой внутренний мир и утром принимаем уже за собственные мысли и убеждения. Так реклама превращается в желание иметь рекламируемые вещи. Обнаженные тела, которые человек видит на каждом шагу, оборачиваются распущенностью, а пропаганда превращается в точку зрения.

УПРАЖНЕНИЕ СО СВЕЧОЙ

— Промойте глаза теплой водой и найдите тихое, спокойное место, где можно уединиться.

— Сядьте перед свечой так, чтобы она находилась на уровне глаз примерно в метре от вас.

— Успокойте ум. Сосредоточьте взгляд на кончике горящего фитиля. Старайтесь не моргать, пока глаза не станут слезиться, примерно в течение трех минут.

— Откройте глаза и продолжайте смотреть на кончик горящего фитиля. Наблюдайте за ним, пока глаза снова не начнут слезиться.

— Продолжайте наблюдать за послеобразом при закрытых глазах. Во время упражнения старайтесь не думать ни о чем.

— Повторяйте упражнение, сколько сможете. После этого потушите свечу.