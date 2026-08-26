Сосудам нравится правильно дышать и принимать контрастный душ

Одна из них — окислительный стресс. Он повреждает эндотелий — внутреннюю поверхность сосудов. Именно поэтому к ним начинает прилипать холестерин. Но мало кто знает (а если и знает, то редко применяет) способ, который помогает быстро омолаживать сосуды и головной мозг. Это дыхание с удлиненным выдохом. Достаточно уделить ему утром всего пять минут. В течение этого времени нужно делать вдох на четыре счета, а выдыхать на восемь.

И постепенно, не сразу конечно, с такой укоренившейся в утреннем распорядке привычкой организм начнет избавляться от вредного кортизола и расширять сосуды. Даже уже через две недели можно почувствовать первые результаты. Сосуды станут более эластичными, давление понизится, а мозг начнет получать больше так необходимого ему кислорода.

И еще простой способ вернуть молодость сосудам, доступный абсолютно всем без каких-либо материальных затрат — это контрастный душ. По 30 секунд под горячей и холодной водой в три подхода желательно по утрам. Такая зарядка тренирует сосуды, словно мышцы, делает их крепкими и эластичными. Улучшает кровообращение, снижает давление и укрепляет иммунитет. Активирует терморегуляцию, ускоряет выведение токсинов и уменьшает любые воспалительные процессы. Как обычно, напоминаем, что если надумаете выполнять упражнения, то предварительно следует посоветоваться с врачом.