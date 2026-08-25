К истощению приводит привычка быть связанным с чужими мыслями

Сейчас многие замашут руками, мол, хватит рассказывать бабушкины сказки. Но не стоит торопиться закрывать глаза на имеющуюся проблему. Потому как такое подключение возникает не само по себе. Чаще всего человек создает его сам, если ложится спать, продолжая прокручивать в голове неприятный разговор, переживать из-за какой-то обиды, мысленно спорить с тем, кто растревожил душу днем, отвечать конкуренту или просто думать о чем-то плохом. Пока внимание сосредоточено не на себе, а на противнике, враге, на огорчившем вас собеседнике, то образуется незримая связь. И всю ночь через этот энергетический канал, как из открытого крана, льется бесценная жизненная энергия.

Во сне тело человека автоматически восстанавливается. Но если сознание не отпустило того, к кому привязано мыслями, восстановления не происходит. Человек просыпается и чувствует, что будто не отдыхал. Оборвать связь можно разными способами. Кто-то читает мантры, молитвы. А психологи советуют сказать, словно приказать своему сознанию: «Пусть все плохое уйдет из моей жизни вместе с минувшим днем». Без эмоций, без усилий и ожиданий. Просто продекларировать, как внутреннее решение перестать удерживать то, что уже осталось в прошлом. Тибетские монахи уверены: сильнее всего человека истощает не работа и даже не бессонница, а привычка постоянно быть связанным с чужими мыслями, чувствами и историями. Пока твоя энергия распределена между другими людьми, ее всегда будет не хватать тебе самому. Именно поэтому настоящий отдых начинается тогда, когда человек перестает подключаться к чужим реалиям и остро реагировать на то, что способно вывести его из равновесия.

Ирина АНДРЕЕВА.

Простая техника

Время создает свои правила жизни, и совсем неспроста в наши дни появилось множество психологических приемов, которые помогают современному человеку оставаться «в балансе», то есть не допускать перекоса в своих эмоциях, мыслях, поступках. Одна из таких психологических техник называется «Завтрашний я».

Она отлично помогает, если человек склонен принимать импульсивные решения и переживать сильные эмоции, которые могут привести к необдуманным поступкам. Алгоритм действий простой: прежде чем сделать что-то сгоряча, спросите себя: «А что скажет об этом мой завтрашний я?» Такой вопрос создает дистанцию между эмоцией и действием. Вы как будто советуетесь со своей более спокойной и мудрой версией. Сделайте такой вопрос привычным при любых своих поступках.

Хотите отправить злое сообщение, бросить все или наговорить лишнего? Сначала спросите себя завтрашнего. И убедитесь, что в большинстве случаев он ответит: «Не надо, не стоит, не советую». Просто представьте, что уже проснулись утром на другой день и посмотрели на все, что произошло, совсем другими глазами. Вспомните подобные ситуации из своей жизни, когда хотели бы повернуть время вспять и отменить сказанные слова и поступки, совершенные в потоке нахлынувших переживаний. Успейте задать себе этот простой вопрос от себя завтрашнего. Мы редко сожалеем о том, чего не сделали в порыве эмоций. Но почти всегда нам бывает горько оттого, что поспешили решиться на неверный шаг. Пусть техника, которую предлагаем ввести в свою постоянную практику, постепенно поможет вам обрести стабильное внутреннее равновесие.

Зухра КУТЛУГИЛЬДИНА.