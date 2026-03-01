За красотой в собственный огород можно с лукошком сходить

И мало того, что она употребляет все эти дары природы в качестве продуктов, делает соки и смузи, так еще и в виде масок накладывает на лицо и шею. Я как-то заглянула в гости к соседке, когда она готовила себе маску из красной свеклы.

Сказала, что таким способом можно хорошо увлажнить кожу, повысить ее эластичность, разгладить морщины и улучшить цвет лица. Ведь свекла усиливает кровоток, улучшает питание клеток, в ней содержатся антиоксиданты и прочие полезные вещества. Маски можно делать как из сырой, так и из вареной свеклы. Наносить их следует на хорошо очищенную кожу на 10-15 минут, затем смывать водой и смазывать лицо питательным кремом. Учтите только, что перед применением необходимо сделать тест на аллергию.

Из сырой свёклы

Понадобится: 1 столовая ложка натертой на мелкой терке сырой свеклы, 1 чайная ложка жирной сметаны, сырой желток куриного яйца.

Все компоненты нужно смешать с хорошо взбитым желтком. Получившуюся массу нанести на лицо толстым слоем. Я добавляю еще небольшую щепотку соли — ее воздействие на кожу оказывает омолаживающий эффект.

С глиной для жирной кожи

Понадобится: 1 столовая ложка пюре из вареной свеклы и 1 столовая ложка порошка из белой глины.

Следует приготовить смесь, напоминающую густую сметану. Если потребуется, то глины можно взять больше, чем указано в рецепте. Готовый состав нужно нанести на кожу и, когда маска слегка подсохнет, смыть теплой водой.

Из йогурта с соком лимона

Данная маска используется для мягкого очищения и омоложения кожи. Следует приготовить пюре из сырой свеклы, добавить 1 чайную ложку лимонного сока и загустить массу ржаной или овсяной мукой в пропорции 1:1. Добавить 1 столовую ложку йогурта.

Смесь должна получиться в виде пасты, удобной для нанесения на лицо и зону декольте. Распределяя получившуюся массу по поверхности, нужно делать легкий массаж, как бы скрабируя и очищая кожу от всего лишнего.