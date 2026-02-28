Как щадящий режим становится ловушкой для организма

А поскольку с возрастом люди начинают меньше двигаться и больше сидят, то мозг перестает получать сигналы от ног, и срабатывает действующий в нейрофизиологии закон: не используется — отмирает. Мозг «забывает» про ноги, ухудшается нервная регуляция сосудов и питание тканей. Начинаются болезни. Возникает порочный круг: больные ноги ухудшают кровоток, в том числе и мозга, а «сонный» мозг не может управлять ногами. В итоге люди начинают мазями и таблетками лечить свои вены и суставы, не догадываясь, что болезнями ног оборачиваются последствия образа жизни. И что проблема кроется в центре управления организмом — в головном мозге. Отсюда следует вывод: щадящий режим — это ловушка.

Когда человек перестает двигаться из-за боли, он окончательно «губит» суставы и кости, у него развивается венозный застой: ведь сердце качает кровь вниз, а вверх ее должны толкать мышцы голени. Без движения кровь застаивается, появляются отеки и тромбы. Таблетки, увы, не в состоянии заменить работу мышечного насоса. Да и не имеющие кровеносных сосудов хрящи получают необходимое питание только при сжатии и разжатии. Боль от артроза — это сигнал голодающего хряща. Для «ремонта связи» между ногами и мозгом академик Бехтерева разработала методику восстановления из нескольких упражнений. Предлагаем ее вашему вниманию.

МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

- «Королевский шаг», или осознанная ходьба. При ходьбе следует концентрироваться не на том, куда поставить ногу, а на том, чем приходится отталкиваться. Чтобы снять нагрузку с коленей и поясницы, необходимо включать в работу ягодичные мышцы. Важен контроль за положением корпуса, прямой осанкой и равномерным распределением веса тела при ходьбе.

- Сенсорное переобучение. Нужно учить мозг различать ощущения, касаясь больных мест материалами разных фактур и температур — шелком, колючками, теплыми и холодными предметами. Такой прием необходим для тренировки чувствительности кожи и восстановления нормальной реакции нервной системы на внешние воздействия.

- Воображаемое движение (идеомоторная тренировка). Если трудно ходить, то нужно просто представлять движение. Мозг активирует те же зоны, что и при реальном действии, улучшая кровоток и сохраняя нейронные связи.

- Ходьба вперед спиной. Благодаря такому необычному действию включается мозжечок, оживают спящие нейроны и отлично тренируется координация.

- Контрастные ванночки. Перемена с теплой на прохладную воду тренирует сосуды, заставляет их сжиматься и расширяться, прогоняя кровь. Завершать процедуру следует растиранием стоп полотенцем.