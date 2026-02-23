0 °С
23 Февраля , 22:15

Бонусом к режиму сна стало то, что перестало хромать здоровье

Родители семилетнего сына устали от вечных ссор перед сном. Ребенок вертелся часами, утром не мог проснуться, в школе жаловались на его невнимательность. Педиатр посоветовал простой выход: укладывать ребенка спать в одно и то же время — в 20.00, без вариантов.

Людмила КАМНЕВА
Отец всегда может найти общий язык с сыном. Фото: Людмила КАМНЕВА

«Сначала было тяжело, — вспоминает отец. — Сын спорил, плакал, не хотел ложиться рано. Но мы выдержали». Через две недели ситуация изменилась. Мальчик стал засыпать быстрее. Еще через две начал вставать сам, без будильника и криков. Учительница написала в общем чате: «Ваш сын стал собраннее, внимательнее, активно отвечает на уроках».

Через пару месяцев стал засыпать через десять минут вместо прежнего часа борьбы. Просыпается сам, причем в хорошем настроении. Перестал болеть — за два месяца ни разу не пропустил занятия. Начал лучше учиться. Меньше стало истерик, характер в целом выровнялся.

Как это работает? У детей есть особое «окно сна» — примерно с половины восьмого до половины девятого вечера. Если упустить это время, ребенок переутомляется и заснуть ему бывает сложно. Соблюдение режима учит мозг готовиться ко сну в одно время.

Врачи подтверждают: дети, которые ложатся до девяти вечера, учатся лучше, болеют реже, спокойнее ведут себя днем. Сон до десяти вечера важен особенно — именно в это время вырабатываются гормоны роста и восстановления.

Простые правила

- Начинайте готовить ребенка ко сну за полчаса: теплый душ, книга, тихая музыка.
- Создайте алгоритм: каждый вечер одна и та же последовательность действий.
- Учтите, что первые две недели будет сложно, но надо их перетерпеть. Потом все войдет в привычную колею.
- Не нарушайте режим даже в выходные — можно лечь позже максимум на 30 минут.

Автор: Ринат АВХАДЕЕВ
