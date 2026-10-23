Половина удачи

Последние встречи принесли «Уфе» ровно половину возможных очков. Самое приятное здесь — команда наконец-то сумела прервать пятиматчевую серию без побед и смогла дома одолеть соперника.

Сначала уфимцы сыграли вничью в домашнем матче с московским «Торпедо». Начали гости встречу уверенно, но такая жажда гола их подвела. Уфимцы своей быстрой контратакой на 22-й минуте не только выманили из штрафной голкипера «Торпедо» Солдатенкова, но и вынудили его грубо сыграть в колено уфимцу Липовому. За что вратарь москвичей сразу увидел перед собой красную карточку.

Место в воротах у торпедовцев занял 20-летний Мокроусов. И оказался, по большому счету, сторонним наблюдателем того, что происходит на поле. Гости по инерции попытались еще провести несколько атак, но постепенно перешли к игре «на выживание», то есть в первую очередь уделили внимание обороне.

Что хозяев, похоже, ничуть не обрадовало. Ибо «Уфа» порой словно не знает, что делать с мячом, когда ей приходится вести затяжную осаду ворот соперника. Другое дело — быстрая контратака, но москвичи за весь матч не дали хозяевам ни одного шанса ее провести. В результате дело кончилось топтанием в центре поля, попытками «Уфы» обострить игру за счет длинных фланговых передач или навесами в чужую штрафную. Все эти потуги гости легко нейтрализовывали. В итоге получилась вполне закономерная, не самая зрелищная ничья — 0:0.

— Если в обороне у нас многое получалось, то в атаке сыграли беззубо, не смогли воспользоваться численным преимуществом. Как мы ни объясняли в перерыве, что мяч нужно опускать вниз, как можно быстрее играть, использовать фланги, у нас это не получилось. Это связано и с тем, что на протяжении уже длительного периода мы играем практически одним и тем же составом. У ребят накопилась усталость, мы очень медленно работали с мячом. Но в игре против «Торпедо» любое очко — в нашу копилку, — сказал по окончании встречи главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе.

Выездная встреча с «Сочи» тоже оказалась непростой. Сразу добавил адреналина матчу уфимец Агеян, уже на второй минуте в собственной штрафной выложивший пас на ногу сопернику. Хорошо, что голкипер Беленов спас команду. Вообще хозяева выставили на игру трех нападающих, но должного эффекта это не принесло. «Уфа» в дальнейшем и в обороне играла строго, и сама быстрыми рейдами на чужую половину поля не давала скучать защитникам черноморцев.

И все-таки одни из лидеров чемпионата своего шанса дождались. На 60-й минуте в борьбе за мяч Беленов в углу своих ворот влетел в ноги соперника и уронил того на газон. Судьи расценили эпизод как заслуживающий пенальти, который и был технично исполнен.

Объективности ради, в оставшееся время скорее «Сочи» мог увеличить разрыв, чем его соперник — сравнять результат. Сразу после реализованного пенальти хозяева провели еще пару атак, когда мяч только чудом не оказался в воротах уфимцев. У «Уфы» таких явных голевых моментов было меньше, однако по игре они не столь уж заметно уступали соперникам. В итоге, проведя достойный матч с сильным соперником, гости тем не менее уступили. Что ж, и такое бывает.

— Думаю, игра была равной и проходила до первой ошибки. К сожалению, мы ее допустили и в итоге поплатились пропущенным голом. При этом после матча мы еще несколько раз пересмотрели эпизод с назначением одиннадцатиметрового — на мой взгляд, там даже близко не было пенальти. Обидно, но ребята выложились полностью. Да, возможно, мы не наиграли на победу, но и на поражение тоже не наиграли, — оценил поединок Омари Тетрадзе.

Во время паузы в турнире для игр сборных уфимцы смогли и передохнуть, и подлечить своих травмированных футболистов. Это было заметно уже в матче против «Сочи», но особенно бросилось в глаза в домашней встрече с «Арсеналом». Впрочем, хозяева на первых минутах «традиционно» создали себе проблему — защитники «Уфы» прозевали рывок форварда туляков, который получил мяч прямо против ворот, но пробил «по воробьям». Забегая вперед — больше таких шансов забить гол гости не получали.

Уфимцы же оседлали середину поля и начали планомерно продавливать оборону соперника. В отличие от матча с «Торпедо», в их действиях было больше осмысленности и скорости. Именно стремительный рывок Агеяна на 15-й минуте в чужую штрафную закончился подножкой защитника «Арсенала», а пенальти красиво реализовал Ортис. Похожий эпизод произошел и на 52-й минуте, только на этот раз гости уронили недалеко от своих ворот Якуева. Увы, на сей раз Ортис пробил тихо, и голкипер туляков мяч отбил. Окончательный же счет установил Липовой, завершив трехходовку с участием Чарова и Якуева точным ударом примерно с 14 метров в дальний от себя угол ворот.

Весь матч уфимцы провели по-хозяйски, что помогло им наконец-то одержать победу (2:0) и подняться на седьмое место. Но теперь для команды наступают тревожные времена. Волею календаря им предстоит дома принимать команды, входящие в четверку лидеров чемпионата, а на выезде сыграть с ближайшими соседями по турнирной таблице. Которые шанса потеснить «Уфу» постараются не упустить. Так что у клуба из Башкирии впереди очень сложный игровой отрезок, и удержаться на завоеванных позициях вряд ли получится.

— Я перед игрой с «Арсеналом» говорил футболистам: «Уже не помню, когда мы последний раз выигрывали». Поэтому сегодня дома мы не имели права потерять очки. Я хочу поблагодарить ребят за игру, за отношение к делу — очень серьезно подошли к матчу. По возможности, мы выпустили в этой игре тех, кто с первого тура был травмирован. Через официальные игры, я надеюсь, они в скором времени наберут свою оптимальную форму, — сказал после матча с туляками Омари Тетрадзе.