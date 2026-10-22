Чёрно-белая любовь

Уфимский «Салават Юлаев» после выездной победы над «Торпедо» как сглазили. За следующие три недели команда устроила себе и зрителям такие качели, от которых просто дух захватывает. Увы, неприятных сюрпризов оказалось больше.

Чего только стоит черная полоса из трех поражений кряду после матча в Нижнем Новгороде. Сначала провал в Сочи (3:6), затем поражение дома от «Сибири» (2:4) и на выезде от ЦСКА (1:3).

Причем в каждой из этих встреч беда подкрадывалась с неожиданной стороны. На черноморском побережье тренеры «СЮ» впервые в сезоне доверили место в воротах 31-летнему голкиперу «Тороса» Никите Богданову. Мало того что это обернулось шестью пропущенными шайбами, так еще четыре из них юлаевцы пропустили в меньшинстве. Трудно припомнить, когда уфимцы в обороне допускали такое. Хотя когда голы залетают в ворота в неравных составах, трудно винить во всем голкипера. Особенно удручает, что три шайбы гости пропустили в заключительном периоде — перед его началом казалось, что шансы спасти встречу еще есть. Вышло только хуже.

Здесь показательны и матчи с «Сибирью». За пару недель команды встретились три раза, и «СЮ» дважды проиграл дома — причем с одинаковым счетом. Первая игра на «Уфа-Арене» запомнилась болельщикам еще одним вратарским ужастиком: юлаевский голкипер Семен Вязовой выбежал к бортику и оттуда послал шайбу клюшкой точно в собственные ворота — случай уникальный для хоккея. А в остальном домашние поединки с сибиряками оказались схожи. Гости дружно встречали соперника у своей синей линии, сразу «накрывали» уфимских нападающих и удачно просчитывали их дальнейшие действия. В общем, новосибирцы проявили себя как не хватающая звезд, но обученная и дисциплинированная команда. Недаром говорят, что порядок бьет класс. Тем более что классной игры уфимцы и не показали.

Единственную победу над «Сибирью» юлаевцы одержали на выезде. Да и то она получилась, что называется, на тоненького, в овертайме. Хотя и этот поединок складывался для гостей непросто — после двух периодов они уступали со счетом 1:3. Но здесь-то уфимцы и проявили характер, смогли забросить подряд три шайбы и в итоге выиграли — 5:4.

Матч с армейцами стоит особняком — в нем не было никаких неожиданностей и сюжетной интриги. Словно против «СЮ» вышли механические хоккеисты, умеющие почти безошибочно выполнять определенный набор команд. Смотрится это довольно скучно, но очки москвичам приносит. Игра с «Салаватом» не стала исключением.

Только-только болельщики «СЮ» почувствовали праздничное, «белое» настроение после победы в Новосибирске, как их окатило «черным» душем в Магнитогорске. А как иначе назвать унизительное поражение со счетом 1:7? И снова приходится говорить о вратарской линии. Всегда надежный, казалось, Вязовой умудрился за стартовые 3,5 минуты пропустить три гола. Его заменил Богданов, который несколько раз команду выручил. Если бы не он, то в ворота «СЮ» мог залететь и десяток шайб — настолько безобразно уфимцы сыграли в обороне. Словно под копирку поединка в Сочи и еще раньше — с «Барысом». У «Металлурга» хватает опытных игроков, умеющих наказывать соперника за ошибки. Юлаевцы в тот вечер это прочувствовали на себе.

Однако такой нокаут серьезно не сказался на команде, и уже в следующем туре «Салават Юлаев» сумел дома одолеть «Нефтехимик» (4:3). Хотя и здесь юлаевцам из-за удалений пришлось сначала отыгрываться, а в конце встречи выдержать мощный навал соперника уже с экстрахоккеистом.

Такой счет (4:3) был зафиксирован и в следующем матче уфимцев — в Хабаровске. Но интрига оказалась другая. После 25 минут встречи хозяева вели со счетом 3:0, но юлаевцы нашли в себе силы переломить ход матча, четыре раза кряду поразить ворота соперника и в итоге эффектно победить.

Но такой выигрыш словно отнял у «СЮ» все силы, и во Владивостоке в достаточно бестолковом с обеих сторон хоккее хозяева оказались чуть удачливее с отскоком шайбы, а затем и забили гол в пустые ворота. В итоге «Адмирал» победил — 2:0. А 1000-й матч капитана «СЮ» Григория Панина не стал для него и команды полноценным праздником.

В чем же проблема столь контрастной игры юлаевцев в последнее время? Наверное, здесь трудно назвать одну, главную причину. Есть и объективные проблемы, о чем сообщил после игры во Владивостоке главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

По его словам, в команде ходит вирус, и некоторые хоккеисты играют в предпростудном сос-тоянии. Например, в матче с «Адмиралом» из-за этого не сыграл Сучков. Может, поэтому хоккеисты Уфы выглядят словно с подвешенными к рукам и ногам гирьками, потеряв в скорости и остроте атак.

Но есть и другие причины. Просела оборона «СЮ». Вязовой сыграл в октябре уже не так надежно, как к тому привыкли болельщики. Коновалов доверие тренерского штаба после матча в Астане утратил и команду покинул, а Богданов получил травму и выбыл из строя, как сообщают инсайдеры, на полтора месяца. Недаром на днях юлаевцы подписали 31-летнего Ивана Бочарова из «Сочи». На его счету немало успехов, но в черноморском клубе у голкипера все пошло наперекосяк.

Он сыграл три неполных матча, в которых из 40 бросков не сумел отразить семь. В общем, в «Сочи» расстались с ним без сожаления. Так что теперь для Ивана начать новую жизнь — дело принципа.

Но проблемы не только в стражах ворот. Порой голкиперы оказываются в ситуации, когда уже просто не в состоянии спасти команду. И здесь немало претензий у болельщиков к игрокам обороны. На юлаевском пятачке соперники чувствуют себя порой как дома, хромает и подстраховка, умение вывести шайбу под прессингом хотя бы в среднюю зону. Отсюда ошибки, приводящие к удалениям, к пропущенным голам. Виданное ли дело — сейчас «СЮ» напропускал больше всех шайб в Восточной конференции, да и в КХЛ в целом выглядит лучше лишь записных аутсайдеров — «Сочи» и «Лады». Да, отсутствие в последних матчах травмированных защитников Стюарта и Алексеева сказывается, но сваливать все проблемы на это вряд ли стоит.

Тяжело даются уфимцам и голы. Дошло до того, что тренеры стали выпускать в первом звене вместе с Родуолдом и Ремпалом новичка Маджио, а Броссо отправили в третье звено. Большого эффекта ротация пока не принесла. Маджио вообще пока словно проходит период акклиматизации, падая на лед при первом серьезном столкновении, не очень удачно взаимодействуя с партнерами. Во всяком случае, красивых атак в исполнении троек с его участием как в звене с Загребиным, так и с Родуолдом припомнить непросто. Три гола легионера в 18 матчах — вряд ли тот показатель, который устраивает болельщиков.

Много вопросов и к другой юной звезде — Жаровскому. После прошлого яркого сезона от него ждали дальнейшего прогресса, но пока форвард словно решил постоять в тени. На его счету тоже только три гола при семи результативных передачах. Напомним, что за прошлый сезон форвард набрал 42 очка, а ведь уже почти треть нынешнего чемпионата позади.

Если кто приятно удивил, так это 30-летний нападающий Орлович-Грудков. Его брали скорее под «Торос», но форвард проявил себя еще на предсезонке, вошел в обойму «СЮ» и уже записал на свой счет три гола.

Потерей для команды в последних встречах стала травма Алалыкина. Он самоотверженно забил гол в овертайме в победном матче с «Сибирью», но во время борьбы за шайбу получил мощный удар локтем в голову от Дица. Защитника новосибирцев сразу оштрафовали на пять минут, но нападающему «СЮ» от этого не легче. Когда Данил восстановится от такого сотрясения — знают только медики.

Часть проблем в игре команды Виктор Козлов, судя по его пресс-конференциям, видит в плотном календаре матчей, в том, что приходится играть в городах, расположенных в разных часовых поясах. Можно подумать, что другим командам — за исключением разве что московских, намного легче. Да и сам «Салават Юлаев» в прошлом не раз доказывал, что такие сложности ему по плечу.

Но признает наставник уфимцев и другое: его подопечные стали слишком много вязнуть в игре у бортов, плюс шаблонность атакующих действий, отсутствие порой должного настроя. Здесь как раз тренерскому штабу есть над чем поработать.

Чуть ли не в каждом сезоне юлаевцы попадают в похожую черную полосу, из которой они, тем не менее, умудрялись выбираться. Будем надеяться, что так будет и на этот раз.