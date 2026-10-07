Делами, не словами: как РМК и республика осуществили мечту

Меньше года прошло с того момента, когда директор Михайловской школы Елена Гильманова во время прямой линии обратилась к Радию Хабирову с просьбой помочь решить проблему с аварийным спортзалом. Глава Башкортостана тогда поручил министру просвещения проработать разные варианты решений и в качестве одного из них предложил построить модульный корпус. 30 сентября нынешнего года новый физкультурный зал принял первых гостей.

Сегодня обязательно нужно назвать тех, благодаря кому мечта стала реальностью: это руководство республики, благотворительный фонд Русской медной компании, администрация района, компания «Салаватское» и ООО «Уральское Управление Строительством». А среди гостей на новоселье были люди, которые взяли на себя обязательства и выполнили их: глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев, заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Алексей Касьянов, советник президента РМК Роман Горохов, руководитель благотворительного фонда РМК Мария Горшкова и директор ООО «Салаватское» Тагир Бахтигареев. Они сделали все, чтобы у школьников села появился настоящий Дом спорта.

Право торжественно поднять флаги предоставили лучшим ученикам Михайловской средней школы — и это стало, пожалуй, одним из самых трогательных моментов церемонии. Флаги России и Башкортостана подняли ребята, которые уже доказали — Михайловка умеет растить чемпионов. Алмас Кагарманов — победитель республиканских и межрегиональных соревнований по грэпплингу и самбо. Идель Губайдуллин — призер республиканских соревнований по авиамоделированию. Егор Закирьяев — победитель районных и республиканских турниров по грэпплингу и самбо. Дина Курбанова — активистка, волонтер, обладатель медали «Юный патриот». Карина Абдуллина — победитель олимпиады «Гилем», проводимой компанией «Салаватское».

— Мечты сбываются, когда мы вместе работаем на результат. Добро пожаловать в новый спортзал! Приходите заниматься спортом, приводите детей — для этого созданы все условия, — сказал в своем поздравлении глава района Айрат Аминев. Он говорил горячо, взволнованно, с правом человека, который вместе со всеми прошел каждый этап — от задумки объекта до его воплощения.

Затем состоялось награждение благодарственными письмами администрации района тех, кто непосредственно принимал участие в строительстве: монтажников Ахияра Кильдиярова, Арсения Кошелева, Ивана Перевышина, мастера участка Артема Кошеле. За каждым этим именем — упорство и мастерство, месяцы труда и в жару, и в холод.

С приветственными словами к собравшимся обратился заместитель премьер-министра республики Алексей Касьянов. Он наградил Почетной грамотой правительства РБ за успешную реализацию социально значимого проекта руководителя благотворительного фонда РМК Марию Горшкову, директора компании «Салаватское» Тагира Бахтигареева и главного инженера отдела архитектуры и градостроительства администрации района Назиду Мусину.

Символический ключ от физкультурного зала Мария Горшкова передала директору Михайловской средней школы Елене Гильмановой. Нет сомнения, что спортзал теперь в надежных руках и готов растить будущих чемпионов.

— Спасибо всем, кто поверил в нас, — искренне поблагодарила всех Елена Рамилевна. — Мы оправдаем это доверие!

Гости осмотрели новый зал. Просторный, светлый, пахнущий свежей краской. Здесь их стремительным, вихревым танцем встретил ансамбль.

Собравшиеся оставили свои автографы на спортивном мяче. Теперь это талисман, который будет хранить память об этом историческом дне.

А тем временем в центре зала развернулись показательные выступления лучших спортсменов района. Ребята демонстрировали приемы борьбы, акробатические элементы, упражнения на ловкость и силу. Новые маты пружинили под ногами, свет из больших окон заливал площадку, и со стороны казалось, что эти стены уже давно дышат спортивной жизнью — хотя она началась лишь сегодня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тагир БАХТИГАРЕЕВ, директор ООО «Салаватское»:

— Этот спортивный зал — результат большой совместной работы, заботы не только о школьниках, но и о всех жителях села. В его стенах будут тренироваться чемпионы, которые принесут новые победы Абзелиловскому району. Реализовать этот проект удалось благодаря усилиям неравнодушных людей.

Мария ГОРШКОВА, руководитель благотворительного фонда РМК:

— Есть такое правило в Русской медной компании, по которому мы работаем: «Делами, не словами». Сегодня мы видим красноречивый результат добрых дел компании.