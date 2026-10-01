И чужие стены помогают

Юлаевцы потерпели обидное поражение дома от «Металлурга» и наверняка отправились в выездное турне с желанием поправить ситуацию. Что им вполне удалось в первых встречах на чужом льду.

Что же касается игры с «Металлургом», то если бы не итоговый результат, болельщики «Салавата Юлаева» могли вспоминать этот матч с удовольствием. Острые взаимные атаки, высокие скорости, боевой настрой — все это характерно для встреч соседей. Нынешний поединок не стал исключением, но были у него и свои особенности. И некоторые из них — не в пользу уфимцев.

Раз за разом давала трещину оборона хозяев льда. Затяжка с пасом, неумелая обработка шайбы, неверный выбор позиции и даже неудачная попытка помешать броску соперника — все эти вроде бы мелочи привели к тому, что к середине матча юлаевцы проигрывали в два гола. У хозяев льда тоже были свои моменты, но как раз в таких мелочах магнитогорцы были к себе строже.

Гости дали сбой в середине второго периода, когда уфимцы чуть ли не полторы минуты смогли сыграть с двойным большинством. Здесь тоже не обошлось без элемента удачи, но Ремпал все-таки сотворил маленькое чудо: не без помощи клюшки соперника забил в ситуации пять на три, а затем броском под перекладину реализовал оставшееся большинство.

Через какое-то время гости вновь оказались в меньшинстве, но теперь хоккейный бог словно решил сжалиться над «Металлургом». А «помог» ему юлаевец Шипачев, завозившийся в зоне атаки. В итоге шайбу у него отобрали, и завершилось все результативным выходом один в один.

Гол, который можно назвать решающим в игре, тоже был забит в неравных составах, когда гости своего не упустили. Хотя могли уйти в отрыв и раньше. Удаления в третьем периоде уже не раз выходили уфимцам боком. Но в этой встрече таких нарушений был явный перебор — сначала на скамейку штрафников сел Сучков, а еще через 27 секунд — Загребин. В той экстремальной ситуации хозяева не дрогнули. Но удаление Зоркина им вышло боком.

К чести «СЮ», он сражался за результат до конца. Наградой за характер стала затяжная атака с точным завершающим броском Маджио. Вот только случилось это всего за 12 секунд до конца игры и вырвать хотя бы ничью уфимцам не помогло.

В этом матче «Металлург» был чуть свежее, чуть злее и нацеленнее на ворота.

— Хорошую игру показали обе команды, было достаточно моментов. Понравился характер команды, отыгрывались и бились до конца. Нужно было выигрывать единоборства, в этом мы немного уступали, — признал после встречи главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 3:4 (0:1, 2:2, 1:1). Шайбы «СЮ»Ремпал (Алексеев, Родуолд, б.бол.), Ремпал (Шипачев, Алексеев, бол.), Маджио (Ефремов, Жаровский).

В первой выездной игре — с московским «Динамо» — все три периода оказались одинаково зрелищными, но с разным сюжетом. В быстром, скоростном хоккее сначала чуть лучше выглядели гости. Не случайно именно уфимцы первыми добились успеха. Затем юлаевцы получили шанс еще основательнее уйти в отрыв. Повезло Варлову: после его дальнего броска шайба в итоге отскочила от кого-то из динамовцев прямо в ворота. Однако радовались юлаевцы всего 22 секунды, первый же ответный выпад хозяев принес им успех.

После этого игра достигла максимального напряжения. Москвичи и раньше не чурались силовой борьбы, а теперь вообще перестали играть без прокатов. Порой применяя сомнительные, с точки зрения судейства, приемы. В общем, инициатива стала постепенно переходить к хозяевам. Однако здесь в полный рост проявилось мастерство голкипера «СЮ» Вязового, который раз за разом спасал свою команду.

В третьем периоде сил у соперников оставалось меньше, но желание добиться победы никуда не ушло. Удача обошла стороной юлаевца Загребина: в меньшинстве он перехватил шайбу, убежал к чужим воротам и точно бросил. Но после видеопросмотра судьи определили: у нападающего в момент, когда он останавливал шайбу, была игра высоко поднятой клюшкой.

Так хозяева снова словно вернулись в игру и получили шанс спасти матч. Но что-то у них не заладилось. В последние десять минут динамовцы заработали сначала два удаления и даже полминуты отыграли втроем. А затем еще хлеще. После тайм-аута и появления у «Динамо» экстра-хоккеиста москвичи умудрились за 2,5 минуты заработать… четыре удаления. В итоге они доигрывали матч в «подавляющем» меньшинстве, а полуавантюрная попытка выпустить еще одного хоккеиста закончилась для них голом в пустые ворота.

— Важная для нас победа, давно мы в Москве у «Динамо» не выигрывали. Игра была очень динамичная, без средней зоны. Молодцы, что в концовке сыграли терпеливо, не поддались на провокации. В первые минуты были не готовы к тому, что шайба будет так скакать, особенно на маленькой площадке. Поэтому ушло время, чтобы адаптироваться, — сказал по окончании встречи Виктор Козлов.

Что касается провокаций, то здесь достаточно упомянуть только факт, что дважды игрок «Динамо» Меркли получал штрафы за то, что тыкал клюшкой в ловушку Вязового уже после того, как голкипер прижимал шайбу. Ну и последние два удаления у москвичей с формулировкой «грубость» говорят сами за себя.

«Динамо» — «Салават Юлаев» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Шайбы «СЮ»: Ремпал (Жаровский, Щербаков), Варлов (Ефремов), Броссо (Ремпал, Зоркин, б.бол, п.в.).

У юлаевцев перед матчем с «Торпедо» была одна проблема в составе — получил повреждение Родуолд, и вместо него в центре первого звена сыграл Маджио. В остальном уфимцы остались верны себе: контроль за шайбой, жесткий прессинг в своей зоне и быстрые атаки в чужой.

Торпедовцы пытались отвечать тем же, в результате матч шел на встречных курсах. А особенностью в игре обеих команд было заметное количество ошибок: шайба то оказывалась перехваченной, то непредсказуемо скакала по льду, заставляя сразу нескольких хоккеистов сбиваться в кучу. Словно болельщики наблюдали за детской «Золотой шайбой». В итоге судьбу матча решили не многоходовые комбинации, а микроэпизоды, в которых гости оказались сильнее.

Повели в счете уфимцы уже в начале встречи, после броска от синей линии Цулыгина. С этим голом произошел забавный эпизод: сначала в авторах значился защитник «СЮ», потом судьи исправились на Загребина, но в итоге все-таки вернули авторство игроку обороны. Так молодой форвард «СЮ» вторую игру подряд благодаря арбитрам лишается гола.

Зато открыл счет свои шайбам Орлович-Грудков, сумев перехватить на пятачке пас нижегородского защитника и умело «подарком» распорядиться.

Создав хороший задел в дебюте, уфимцы не отдали инициативу сопернику. Хотя торпедовцы сделали что могли, дабы переломить ход поединка. Но одного желания оказалось мало, в их игре было слишком много брака и суеты. А в середине встречи перевес гостей стал еще более комфортным. В этом эпизоде благодаря своей видеобригаде уфимцы вернули отмененный было арбитрами гол Стюарта. Судьи решили, что Цулыгин в момент взятия ворот якобы толкал голкипера, но справедливость восторжествовала. Забавно, что главными действующими лицами у чужих ворот оказались не форварды, а сразу оба уфимских защитника.

Семен Вязовой сыграл надежно, но по сравнению с предыдущим матчем нагрузки у него было меньше. Разве что по одному эпизоду в каждом из периодов в исполнении «Торпедо» можно назвать действительно голевыми. У юлаевцев возможностей увеличить счет было раза в два больше.

— Было важно после матча с «Динамо» не потерять нить игры. Доволен содержанием, тем более «Торпедо» агрессивно играет в атаке. Хочу выделить меньшинство, здорово выстояли в концовке и помогли Семену Вязовому сыграть на ноль. Добившись преимущества, ничего упрощать не стали, это чревато. Когда сидишь и ждешь — напрашиваешься на проблемы. Ребята старались, но было много брака в передачах, шайба прыгала по льду что у нас, что у них, — отозвался об игре Виктор Козлов.

«Торпедо» — «Салават Юлаев» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). Шайбы: Цулыгин (Сучков, Загребин), Орлович-Грудков, Стюарт (Сучков, Шипачев, 28.53).