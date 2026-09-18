Поучительные секунды

Перед матчем болельщиков «СЮ» волновало три проблемы. Насколько команда готова реваншироваться за неоднозначное поражение в Астане, не выбил ли ее из тонуса недельный перерыв в играх и сможет ли сыграть приехавший в Уфу новичок-легионер Мэттью Маджио.

На все вопросы были даны вроде бы положительные ответы. Канадец вышел в третьем звене вместе с Загребиным и Жаровским, хозяева с первых минут предложили скоростной и агрессивный хоккей и заброшенными шайбами явно постарались подправить себе подпорченный имидж.

Хотя казанцам тоже отступать было некуда. Они потерпели два поражения кряду, так что явно не горели желанием заработать не самый приятный «хет-трик».

Тем не менее на первых минутах гости мало что могли противопоставить юлаевцам. Лишь в середине первого периода они смогли на время захватить инициативу, но все обернулось для казанцев двумя пропущенными шайбами. Оба раза на пятачке ловкость рук продемонстрировал Броссо. В середине матча моментов у «АБ» оказалось побольше, но опять же гол забили не они, а хозяева. В сумятице за воротами гостей шайба вовремя отскочила прямо на клюшку Алалыкину.

У этого матча была еще одна особенность — «Салават Юлаев» вышел на лед в ретро-форме образца сезона 2007/2008, когда юлаевцы впервые в своей истории стали чемпионами страны. Нынешний состав показал по уровню в чем-то сопоставимую с теми временами игру. Но все перечеркнули два обстоятельства.

Первое из них — игра в большинстве. При розыгрыше лишнего хозяева в этой игре действовали просто беспомощно. И второе — кошмар последних двух минут встречи.

Показалось, что уфимцы сами создали себе проблемы в третьем периоде желанием сыграть по счету. Казанцы чуть ожили, когда у них прошел не самый опасный бросок от синей линии. Затем уфимцы отметились двумя совсем не нужными удалениями, второе из которых — Шипачева за четыре минуты до конца основного времени, и позволило казанцам снять вратаря и пойти на решительный и безостановочный штурм. Они сыграли шесть на четыре — и не забили, но когда оштрафованный уже вышел на лед, двумя голами с элементами везения счет все-таки сравняли, а в овертайме — опять же после дикого отскока от клюшки Алексеева, и добыли себе победу.

Избитая истина — на ошибках учатся. Какие именно промахи допустили юлаевцы в конце поединка, разберут тренеры. «Салават Юлаев» был сам собой, за вычетом всего-то пары минут. Но в хоккее даже такой игровой отрезок может решить многое. Что гости продемонстрировали наглядно и поучительно.

— Обидное поражение. Первую половину встречи провели хорошо, но потом потери и удаления позволили «Ак Барсу» вернуться в игру. Начали играть в откат, потеряли контроль над шайбой. Чаще стали ее отбрасывать, с ошибками выходить из своей зоны. В общем, словно убрали ногу с педали газа. А соперник этим воспользовался и сразу наказал. Особенно это касается последних минут. Но я смотрю на матч позитивно, главное — понять, что играть нужно все 60 минут. А когда даешь сопернику глоток воздуха, то сразу напрашиваешься на проблемы, — подвел итог встречи главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1). Шайбы «СЮ»: Броссо (Ремпал, Родуолд), Броссо (Родуолд, Ремпал), Алалыкин.