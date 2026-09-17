Чья ничья?

Уже по окончании встречи главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе признался, что сейчас в команде из-за большого числа травм сложился такой период, когда практически некого выпускать на замену для усиления игры. И хозяева, словно понимая это, провели первый тайм в эконом-режиме. Если он чем и запомнился, то бесконечными передачами мяча поперек поля, а голкипер «Волги» за первые 45 минут ни разу не вступил в дело.

Гости глубоко сели в оборону в стиле «автобус» и явно дожидались ошибки соперника. Так и случилось в начале второго тайма, когда уфимцы не успели вовремя отойти в оборону.

Лишь после этого выяснилось, что силы у хозяев все-таки есть. Они заметно прибавили в движении — тем более что терять было нечего. И быстро не только сравняли счет, но и вышли вперед. Сразу после пропущенного гола в «Уфе» вместо невзрачно игравшего Ахатова на поле вышел Гонгадзе, он и стал автором второго забитого мяча. А первым отличился Ортис, после углового вогнавший головой мяч в сетку. После чего и Георгий великолепно пробил штрафной точно под перекладину.

Эта замена оказалась у хозяев единственной, тогда как гости по ходу встречи ввели в бой четверых свежих футболистов. И устроили на последних минутах штурм ворот соперника. Сравняли счет волжане после штрафного чуть ли не с 30 метров.

Подвела стенка — она не вовремя расступилась перед мячом, Беленов попытался парировать угрозу, но безуспешно. Так вратарь «Уфы» омрачил себе 40-й день рождения.

Тренеры «Уфы» обещают, что через 10-15 дней лазарет команды начнет пустеть и можно будет активнее варьировать состав. Впрочем, до этого времени уфимцам тоже надо как-то продержаться.

Отдельно по судейству. Не раз решения арбитров вызывали шквал недовольства на трибунах. Впрочем, лучше всего о таких перипетиях расскажут строки официального запроса ФК «Уфа» в экспертно-судейскую комиссию при РФС с просьбой рассмотреть четыре спорных эпизода этого матча: первый гол «Волги», забитый, по мнению ФК «Уфа», при положении «вне игры» у игрока ульяновской команды и три эпизода в штрафной площади «Волги», в которых, по мнению «Уфы», имелись основания для назначения пенальти в пользу уфимской команды.

— Очень обидная ничья. Можно сказать, что мы могли победить. Но если посмотреть на матч в целом, то играли против хорошей, организованной команды, которая действовала вторым номером, очень умело оборонялась, компактно располагалась и ждала наших ошибок.В первом тайме игроки не всегда понимали, как нужно действовать в той или иной ситуации впереди. Но второй тайм, считаю, мы провели неплохо. И в целом я остался доволен игрой. Была самоотдача, было видно, что ребята хотели взять верх. Но футбол тем и хорош — он непредсказуем, и порой матчи заканчиваются именно так, — высказался Омари Тетрадзе.

«Уфа» — «Волга» (Ульяновск) — 2:2 (0:0). Голы: 0:1 — Багателия (55), 1:1 — Ортис (69), 2:1 — Гонгадзе (77), 2:2 — Саплинов (86).