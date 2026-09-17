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Спорт
17 Сентября , 17:15

Была разлука без печали…

Как сообщил «Салават Юлаев», контракт с вратарем Ильей Коноваловым расторгнут по соглашению сторон. Безусловно, точкой невозврата стала игра с «Барсом», по ходу которой голкипер пропустил семь шайб и был в итоге заменен.

Коновалов провел за «СЮ» только один приличный матч — в серии с плей-офф с «Локомотивом». Когда, по большому счету, решался вопрос о продлении контракта с ним. Все остальные игры оборачивались для команды градом пропущенных шайб. Как, например, и в нынешнем межсезонье с «Ладой». Получить приличный контракт и посчитать дело сделанным — не такая уж редкая, как говорят специалисты, история. Достаточно вспомнить, как стали мало похожи на себя по ходу прошлого сезона Ян или Хохлачев.

На подмогу Вязовому пришлось срочно подписывать на двусторонний контракт Никиту Богданова из «Тороса». Он за нефтекамцев выступает первый сезон, но сыграл в первых встречах очень уверенно.

А в очередных статистических подборках «Хоккейной статистики» можно поразмышлять, как выглядит в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» на фоне других команд КХЛ. И даже немного заняться прогнозами. На одной из таблиц представлен уровень сложности игр клубов в каждом из месяцев. За основу расчетов взяты результаты личных встреч с предстоящими соперниками за последние пять сезонов. Как видим, осенью у «СЮ» все терпимо, но зимой юлаевцам будет несладко, особенно в декабре. Зато в марте снова можно выдохнуть.

А вторая таблица вряд ли требует особых комментариев. Здесь главная интрига — сможет ли молодежь снова дать такой же достойный результат, как и более «возрастные» команды. Стратегия видна, исполнение проявится по окончании сезона.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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