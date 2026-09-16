Умное здоровье

Одновременно в девяти муниципалитетах республики открыли новые спортивные площадки в рамках федерального проекта «Спорт России». Торжественную церемонию запуска сооружений провели прямо во время оперативного совещания в правительстве республики.

На каждом из спортсооружений в момент открытия находились десятки ребят. Теперь у каждого из них появилась дополнительная возможность совершенствовать спортивное мастерство, да и просто быть в тонусе. География новостроек широкая, здесь и города Кумертау, Сибай и Октябрьский, а также Баймакский, Бурзянский, Зилаирский, Уфимский, Белебеевский и Белорецкий районы.

Вот что рассказал во время открытия площадки глава Белебеевского района Азат Сахабиев:

— Мы открываем высокотехнологичную «умную» площадку. Это мощный цифровой спортивный кластер, куда может прийти каждый житель, от первоклассника до ветерана спорта, отсканировать QR-код и получить индивидуальную видеоинструкцию профессиональных тренеров.

О преимуществах новых спортсооружений говорили представители и других муниципалитетов республики.

— У нас в этом году будет запущено дополнительно 15 площадок ГТО, три «умные» площадки. Это очень серьезная поддержка нашей республики со стороны Министерства спорта Российской Федерации, — подчеркнул заместитель премьер-министра правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов. А глава региона Радий Хабиров поприветствовал молодых спортсменов и отметил, что, действительно, получилась очень хорошая история взаимодействия муниципалитетов, региона и федерального правительства.