Не в своей тарелке

Одновременно с матчами чемпионата страны многие клубы участвуют и в баталиях на Кубок России. Одни команды начинают сражение за второй почетный трофей раньше, другие — позже. Дошел черед и «Уфы» сразиться в матчах на выбывание. Надолго команда из Башкирии в Кубке не задержалась.

Зато в чемпионате продолжает набирать очки.

Очередной турнирный балл «Уфа» заработала в домашней игре с «Велесом» — одним из лидеров турнира. Счет изменился уже на первых минутах: хозяева заработали штрафной, и Гонгадзе прямым ударом в дальний угол ворот вогнал мяч в сетку.

К чести хозяев, они не стали закрываться, а продолжали активно поддавливать оборону соперника. Но и москвичи показывали класс, одна из их атак получила неприятное для хозяев продолжение. При розыгрыше углового гости оказались расторопнее защитников «Уфы» и смогли переправить мяч в цель с близкого расстояния.

На 40-й минуте произошел еще один важный эпизод — за вторую желтую карточку был удален с поля игрок «Велеса» Смирнов. Что во многом изменило характер матча и показало проблемы «Уфы».

Например, уфимцы чуть не оказались во втором тайме в роли отыгрывающихся. В своей штрафной Исаев задел мяч рукой, и судья немедленно назначил 11-метровый. Но здесь выручил Беленов, парировавший удар.

Все остальное время хозяева провели в наступлении. Но было видно, что такие позиционные атаки — не стихия уфимцев. Они вроде бы и контролировали мяч, но им редко удавалось застать соперника врасплох и довести дело до опасного момента. Тем не менее и ничейный результат с лидером турнира можно занести «Уфе» в актив.

— Мы очень хотели выиграть и старались это сделать. Вроде бы начало матча складывалось в нашу пользу, и, возможно, это даже немного помешало нам в дальнейшем. К сожалению, у нас были достаточно большие проблемы при подготовке к этому матчу, связанные со здоровьем, так что практически не оставалось вариантов для усиления за счет замен. Плюс мы впервые начали матч с двумя нападающими, поэтому было определенное недопонимание во взаимодействии при такой схеме. Тем не менее поблагодарили ребят, получили очко в копилку. Надо учитывать, что когда команда соперника садится глубоко в оборону, нам необходимо больше креативных игроков. Пробовали играть через навесы, но и это не особо сработало, — рассказал по окончании встречи старший тренер «Уфы» Федор Щербаченко.

«Уфа» — «Велес» — 1:1 (1:1). Голы: Гонгадзе (6), 1:1 — Колосков (27). На 67-й минуте Шубин не реализовал пенальти (вратарь).

А в следующей встрече уфимцы в четвертом раунде Кубка России проиграли в Калуге местному «Спартаку» — 0:1.

На матч гости ожидаемо вышли резервным составом. Еще до игры тренеры «Уфы» объясняли, что команда сейчас не в том состоянии, чтобы вести борьбу на два фронта, и такая встреча — хороший повод держать в тонусе резерв и обкатать молодежь.

Тем не менее матч шел не в одни ворота. У спартаковцев моментов было больше, но и уфимцы несколько раз неплохо проявили себя в атаке.

Костромчане уже на 13-й минуте могли выйти вперед, но голкипер гостей Крайков сумел парировать пенальти, который пробил Муминов. Однако полузащитник хозяев реабилитировался через 15 минут, мощно и точно «выстрелив» с линии штрафной.

У «Уфы» несколько опасных ударов нанес Гонгадзе, красиво пробил через себя в одном из эпизодов Луманов. Но последнее слово в этих эпизодах оставлял за собой голкипер спартаковцев. Уфимцам порой не хватало движения, взаимопонимания, да и по настрою они уступали сопернику.

— Перед этой игрой у нас было две задачи. Первая — дать возможность сыграть футболистам, которые мало выступали в чемпионате. Вторая — обыграть эту команду и выйти в следующий раунд. С первой задачей мы справились, но вторую выполнить не смогли. Футбол — это командный вид спорта, но что касается именно коллективной игры, то особенно в первом тайме мы провалились. Во втором были определенные проблески в атаке, но только эпизодами. Когда ты с первых минут не готов к игре, уже по ходу матча очень тяжело перестроиться и настроиться. Поэтому и получили отрицательный результат, — дал оценку встрече главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе.