Характера — мало

В предыдущей встрече астанинцы с крупным счетом победили «Сибирь», а теперь и юлаевцы на своей шкуре убедились, что с атакой у «Барыса» все в порядке.

На этот матч состав «СЮ» несколько изменился. Ворота защищал Коновалов, а в нападении появился Фаизов. Именно голкиперу юлаевцев пришлось в игре тяжелее всего.

Статистика первого периода оказалась для обороны юлаевцев удручающей: «Барыс» нанес по воротам соперника 14 бросков, и чуть ли не каждый третий оказался точен. Особенно удалась хозяевам заключительная пятиминутка этого отрезка, когда хозяева после трех голов кряду уверенно вырвались вперед.

Горьки были для уфимцев и 18 секунд второго периода, когда астанинцы снова ушли в солидный отрыв. Здесь можно в чем-то, наверное, винить и голкипера «СЮ», и игроков обороны, раз за разом не успевавших накрыть нападающих «Барыса», — а с убойных позиций они почти не промахивались. Есть вопросы и по дисциплине юлаевцев. Чего стоит хотя бы эпизод в первом периоде, когда заработали удаление Набиев и тут же, на отложенном штрафе, Загребин. К которым потом добавилось нарушение численного состава — вот вам и две реализации «большинства».

Да, третий матч на выезде даром не проходит. Уфимцы с первых минут уступали в скорости, в точности передач, в подстраховке друг друга. Но были и положительные моменты. Юлаевцы и здесь смогли показать характер. В том же втором периоде сократили разрыв до минимума, а в третьем вообще оказались победителями микроматча. У них даже появился шанс спасти встречу после выхода на лед экстра-хоккеиста. Но не повезло.

В итоге игра получилась очень противоречивой. Давно уже «Салават Юлаев» не был так уязвим в обороне. При этом ему пару раз удалось успешно разыграть «лишнего». Великолепными бросками отметился в завершение встречи Алалыкин.

Несколько раз удачно сыграл заменивший Коновалова после семи пропущенных шайб Елин. Но, увы, такие плюсы не компенсировали всех недостатков «СЮ».

Причем хоккеисты «Барыса» выглядели на льду далеко не джентльменами и довольно ловко тычками и зацепами пытались вывести юлаевцев из себя. Умудряясь при этом оставаться, хоть и на тоненького, в рамках правил. Ну и в обученности легионерам соперника не откажешь, ошибки они прощали редко.

— За исключением первого периода, где мы нахватали удалений и совершали ошибки, в остальном пытались сравнять счет, догнать соперника. Многое не получилось, но понравилось, что ребята продолжали бороться, проявляли характер. По удалениям: эмоции перехлестнули. Сегодня «Барыс» вышел эмоциональным, мы тоже старались, в этом причина. А что касается восьми пропущенных шайб — у игроков должна быть короткая память, а мы, тренерский штаб, проанализируем игру.

«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» — 8:6 (4:1, 2:2, 2:3). Шайбы «СЮ»: Жаровский (Родуолд, Броссо), Броссо (Панин, Щербаков), Ремпал (Алексеев, Шипачев, бол.), Родуолд (Ремпал, Шипачев, бол.), 7:5 — Алалыкин (Сучков), Алалыкин (Сучков, Стюарт, 55.38).