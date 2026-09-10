Караван уходит в зиму

Главные, медальные, события на хоккейных площадках развернутся, безусловно, весной. А сейчас перед командами стоит более прозаическая задача — нащупать свою игру и показать уже мастеровитый, зимний хоккей. Первые матчи доставили болельщикам много позитивных эмоций.

В первую очередь это, конечно, связано, с результатами «Салавата Юлаева». Два матча — две победы: что может быть лучше?

Начали сезон юлаевцы игрой в Череповце против «Северстали». Хозяевам удалось начало матча, но постепенно уфимцы перехватили инициативу и ушли на первый перерыв уже в роли лидера. Казалось, «СЮ» и дальше продолжит наращивать преимущество, тем более они смогли удачно реализовать большинство.

Но еще перед началом сезона главный тренер уфимцев Виктор Козлов говорил, что у его команды есть проблемы со вторым периодом. И как в воду глядел. Его подо­печные как-то растеряли инициативу, схватили пару удалений, и второе из них оказалось для череповчан удачным.

В заключительной трети юлаевцы вроде бы выправили ситуацию, но к голу это не приводило. Счет оставался скользким, и тренеры «Северстали» чуть ли не за три минуты до окончания встречи заменили голкипера на полевого хоккеиста.

В итоге концовка матча получилась для уфимцев традиционно непростой. Был момент, когда без клюшки остался Алалыкин. Потом удаление заработал Сучков, и соперник на полторы минуты получил по факту на двух хоккеистов больше. Но гости выдержали этот штурм, заработав полноценные два очка.

Что касается состава «СЮ», то в четвертом сочетании, отличившемся первым голом, дебютировали нападающие 21-летний воспитанник «Толпара» Загребин и 30-летний Орлович-Грудков из команды ВХЛ «Торпедо». Первый из них провел на площадке, кстати, больше 11 минут, причем несколько раз выходил в меньшинстве. А вообще звено, где вместе с ними выступал Набиев, оказалось единственным среди форвардов, кто закончил матч с плюсовым показателем.

У защитников заметен был Варлов, пять раз бросивший в створ ворот. Его на один бросок смог опередить только нападающий Родуолд, оформивший дубль. Он же провел на площадке и больше всех времени, перевалив за 20 минут. А так нагрузка на многих хоккеистов легла относительно равномерно, десять человек находились на льду по 15-17 минут.

— Показали хорошее движение, контролировали шайбу, отлично сыграли в меньшинстве, особенно в концовке матча, здорово выстояли. Непростая, с интригой в конце, но очень важная для нас победа на старте чемпионата. Ребята выдержали темп и выиграли. Были острые контратаки, выходы один в ноль. При подготовке к матчу обращали внимание, что делает «Северсталь» в определенные моменты, особенно при входе в зону. Ребята неплохо выполнили этот компонент, поэтому были такие выходы, — прокомментировал игру Виктор Козлов.

«Северсталь» — «Салават Юлаев» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). Шайбы «СЮ»: Набиев (Комаров, Загребин), Родуолд (Алексеев, Ремпал), Родуолд (Алексеев, Ремпал, бол.).

Уфимцы вышли на матч в Омске в составе, который ничем не отличался от предыдущего победного поединка. В то время как у «Авангарда» шесть основных хоккеистов находились в лазарете. Кстати, по ходу встречи у них получил травму нападающий Маклауд.

Но это не помешало хозяевам активно начать встречу. Причем омичи предпочитали играть в североамериканском стиле, часто используя силовые приемы.

Однако к экватору поединка хозяева все свои козыри подрастеряли. В результате юлаевцы успешно разыграли большинство (с курьезным отскоком шайбы сначала в руку Родуолда и от нее в ворота), а еще через минуту рискнул подключиться к атаке молодой защитник «СЮ» Щербаков и на пятачке замкнул передачу с фланга. Тем самым оформив свой первый гол в КХЛ.

У «Авангарда» тоже было несколько опасных моментов, в том числе в большинстве, но здесь надежно сыграл голкипер уфимцев Вязовой. В итоге юлаевцы показали, что тоже умеют играть в жесткий и быстрый хоккей, в том числе и на чужих площадках.

Уфимцы выглядели командой, в которой ровно провели большую часть матча все звенья. Не было явных лидеров, но никто не занимался и просто игрой на отбой. Такая дисциплинированная, коллективная «взаимозаменяемость» позволила гостям взять верх. Поэтому в матче не было явных лидеров по броскам, а по проведенному на льду времени к Родуолду присоединились защитники Алексеев и Зоркин. Они отыграли почти по 20 минут, причем первые двое четверть хронометража набрали при игре в большинстве, тогда как последний — при игре в меньшинстве. Причем здесь ему «конкуренцию» составили неувядающий Панин и форвард Ефремов.

— С хорошей самоотдачей провели матч. В первом периоде терпеливо сыграли, старались проходить — но не всегда получалось — среднюю зону без потерь. Соперник хорошо откатывался, держал синюю линию, в результате мы совершали потери, за счет которых «Авангарду» удавалось создавать опасные моменты.

Во втором периоде игра уже более-менее устаканилась, потерь стало меньше, удалось забить быстрые, важные голы. И в третьем периоде знали, что нужно играть четко, дисциплинированно, дождаться своего момента. В конце матча старались отодвигать игру от наших ворот, контролировать шайбу в зоне атаки. Плюс опять же Семен Вязовой пару ключевых сейвов в третьем периоде сделал, — сказал по окончании встречи Виктор Козлов.

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2). Шайбы «СЮ»: Родуолд (Алексеев, Шипачев, бол.), Щербаков (Жаровский, Ефремов), Шипачев (Жаровский, Алексеев), Цулыгин (Зоркин, 56.55, п. в.).

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Хоккеисты нефтекамского «Тороса» начали чемпионат Всероссийкой хоккейной лиги поединками на своем льду. В первой игре они уступили по буллитам пермскому «Молоту» — 1:2.

В первых двух периодах хозяева не порадовали болельщиков особо яркой игрой. Гости выглядели и быстрее, и техничнее. Так что по сути «Торос» больше оборонялся, и это ему во многом удавалось благодаря надежной игре голкипера Богданова.

Но в итоге пермякам в начале третьего периода все-таки удалось взломать защиту соперника. И лишь после этого хозяева словно проснулись и взяли инициативу в свои руки. Будницкий броском от синей линии сравнял счет, он же мог за 13 секунд до окончания встречи вывести торосовцев в большинстве вперед. Защитник снова точно бросил от синей линии, но судьи после пятиминутного видеопросмотра ситуации гол отменили из-за помехи вратарю.

В серии буллитов «Молот» оказался удачливее. Хотя с той игрой, которую показал «Торос» на старте поединка, заработанное очко ему скорее можно отнести в плюс.

В следующем матче нефтекамцы переиграли команду СКА ВМФ из Санкт-Петербурга со счетом 5:3. Здесь игра началась без раскачки — за первые восемь минут встречи было заброшено три шайбы. К которым вскоре добавился и точный бросок нефтекамца Сидлярова.

Однако не все в этом матче протекало логично: шайбой вроде бы больше владели гости, однако хоккеисты «Тороса» действовали заметно эффективнее. Раз за разом хозяева уходили в отрыв в два точных броска, но моряки все время сокращали отставание до минимума. В целом в матче было много движения и борьбы, однако хватало потерь шайбы, неточных передач.

В итоге нефтекамцы одержали первую победу в сезоне. После матча главный тренер «Тороса» Николай Воеводин отметил: «Ребятам огромное спасибо за ту выполненную работу и игру, которую они показали. Не было безразличных и выпадающих. Практически до последней минуты играли в четыре пятерки, а это говорит о том, что все подошли с должным пониманием к этому матчу».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Перед началом чемпионата глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководством ХК «Салават Юлаев» и пожелал команде успехов в новом сезоне.

— «Салават Юлаев» — это главный спортивный бренд Башкортостана, который все знают и любят. Надеюсь, что спортсмены готовы и с настроем идут в новый сезон. Прошлый год был сложный — в четвертьфинале вы встретились с будущим чемпионом Лиги и дали серьезный бой. Помним мы и бронзу в позапрошлом сезоне. В этом году традиционно ждем высокие места в чемпионате. Важно, что в команде есть и наши воспитанники.

Меня это всегда радует. Все вопросы по поддержке команды мы совместно решаем и будем решать. Желаю вам удачи! — сказал Радий Хабиров.