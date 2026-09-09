Ты молод, пока умеешь радоваться

Эту пару подтянутых пенсионеров-спортсменов со свежими, здоровыми лицами частенько можно увидеть на городской лыжероллерной трассе — готовый сюжет для плаката с любым жизнеутверждающим лозунгом. Фание Султановой и Евгению Ревякину по семьдесят одному году. Недавно они установили местный рекорд — в третий раз сдали нормативы ГТО на золотую степень.

Евгений Ревякин рассказывает: в первый раз они сдавали нормативы, когда им было по шестьдесят два года, второй раз — в шестьдесят пять, и вот теперь решились снова. И снова — с большим отрывом от других и положенных нормативов!

Их результаты и впрямь впечатляют. Если женщина в возрасте Фании Ильясовны на золотой значок должна пробежать километр за двенадцать минут, то наша героиня справилась за 6 минут 24 секунды. Евгений Иванович пробежал свою дистанцию за 4 минуты 54 секунды — при нормативе одиннадцать минут. В бассейне Евгений Иванович проплыл 25 метров за 29 секунд при нормативе 2 минуты 35 секунд, а Фания Ильясовна — за 58 секунд. Чемпионами они оказались и в остальных дисциплинах.

Оба выглядят моложавыми и красивыми. В чем тут секрет, догадаться несложно: в физической культуре, бодрости духа и жизнерадостности.

Евгений Иванович всю жизнь проработал на Учалинском горно-обогатительном комбинате. Двадцать лет из них водил грузовой «БелАЗ», а это почти экстремальные нагрузки. На пенсию вышел в пятьдесят лет по первому списку, но продолжал работать до шестидесяти. Общий трудовой стаж составляет сорок пять лет. А спортивный и того больше: в четвертом классе пришел в секцию бокса и с тех пор не мыслит жизни без физкультуры и спорта. У него первый разряд по боксу.

Фания Ильясовна, в свою очередь, говорит, что начала заниматься поздно, потому что в детстве на это не было времени. Супруг шутит, что если бы она встретилась ему раньше, то и бегала бы активнее. Он не признает оправданий вроде «некогда». Многие проводят целые дни у телевизора или компьютера, а у них дома компьютера нет, и телевизор они смотрят редко, в основном спортивные соревнования. Даже телефон у них кнопочный.

На вопрос о времени подъема Евгений Иванович отвечает, что строгого режима у них нет. Когда он работал, приходилось вставать в половине пятого, сейчас он наверстывает и спит столько, сколько нужно. Встают они тогда, когда просыпаются, — потому что все должно быть в радость.

Тем не менее есть привычный распорядок жизни, которого они придерживаются. Утром непременно делают зарядку — разминаются и растягиваются. Летом бегают, зимой катаются на лыжах, ходят на прогулки в лес. На завтрак едят творог с сухофруктами, на обед у них салат, суп или второе блюдо по сезону и настроению, между обедом и ужином фрукты, на вечер — рыба и каша.

Ни одно городское соревнование по легкой атлетике или лыжным гонкам не обходится без их участия. В мае они ездили на соревнования в город Верхнеуральск Челябинской области. Фания Ильясовна заняла второе место, ее супруг — четвертое на дистанции три километра.

Они шутят, что своими грамотами могли бы оклеить стены — отличные получились бы обои. Медалей и кубков у них не меньше. У Евгения Ивановича есть даже медаль марафона «Европа — Азия».

В восьмидесятые годы на Учалинском ГОКе регулярно проводились соревнования «Лыжня комбината». Вдоль трассы устанавливали ящики, и каждый участник получал талоны, которые опускал в ящики по мере прохождения дистанции в пять, восемь или десять километров. По итогам награждали значками соответствующих степеней. Несколько лыжных сезонов подряд Евгений Иванович получал значки всех трех степеней. А в течение восьми лет они с супругой становились чемпионами комбината по лыжным гонкам среди семейных пар.

Фания Ильясовна также всю жизнь проработала на производстве: восемнадцать лет на картонно-рубероидном заводе и двадцать — на УГОКе.

Они не только круглый год занимаются спортом, но и не остаются равнодушными к тому, что происходит вокруг. Особенно близка им тема поддержки наших бойцов. Вместе с другими волонтерами собирают гуманитарную помощь, вкладывая в каждую посылку частичку своей души, чтобы бойцы чувствовали, что о них помнят и ждут дома. Супруги считают, что такая забота сближает людей, придает сил и тем, кто на передовой, и самим волонтерам.

А еще они участвовали в творческом конкурсе «Третий возраст», где заняли второе место. Поют в хоре Учалинского ГОКа, посещают русский народный хор «Берегиня». Фания Ильясовна скромно говорит, что муж хорошо поет и «вытаскивает» ее своим голосом, но, скорее всего, без нее он не звучал бы так вдохновенно.

Невольно замечаешь: чтобы стать добрее и оптимистичнее, многим порой не хватает всего лишь пробежки на свежем воздухе, особенно по хрустящему морозцу. Семья Фании Султановой и Евгения Ревякина крепка благодаря общим интересам и тому, что они смотрят в одном направлении. И главное даже не в победах, а в том, как они живут — легко, с улыбкой и теплом друг к другу. Их дни наполнены движением, музыкой и заботой о тех, кто далеко. Глядя на них, понимаешь: возраст — это всего лишь цифры, а настоящая молодость никуда не уходит, если уметь радоваться каждому утру и делиться этой радостью с другими.