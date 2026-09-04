В гостях — как дома

Одолеть соперника на чужом поле — событие для уфимцев редчайшее. Например, в прошлом сезоне была только одна такая победа, да и то в последнем туре. В этом году дела пошли успешнее, уже на старте сезона удалось взять верх над «Нефтехимиком».

В Нижнекамске уже после стартовых 15 минут стало видно, что гости смотрятся на поле лучше. Но часто бывает так, что пытаются атаковать одни, а реальный голевой момент создают другие. Эта встреча не стала исключением. Хозяевам на 30-й минуте удался длинный пас вперед, затем скидка под удар с близкого расстояния, но Беленов угрозу отвел на угловой.

Еще раз голкиперу «Уфы» пришлось всерьез вступить в игру через десять минут, после чего чаша весов всерьез качнулась в сторону гостей. На этот раз уфимцы нахально полезли вперед прямо по центру поля, быстрый Исаев удачно на ходу скинул мяч такому же быстрому Агеяну, который опередил защитников, выскочил один на один с голкипером и технично перекинул через него мяч в ворота.

Во втором тайме гости стали играть осмотрительнее, думая прежде всего о надежности обороны, и отошли ближе к своим воротам. И тем не менее чувствовалось, что запас сил у уфимцев есть, тогда как «Нефтехимик» уже вымотался. Поэтому в концовке встречи хозяева шли вперед скорее формально, порой теряя мяч в простых ситуациях.

Такие десятки потерянных секунд складывались в минуты, которые в итоге и завершились финальным свистком рефери.

Уфимцы впервые в сезоне одержали победу на выезде. Которая вовсе не выглядела случайной. Команда держала нити игры в своих руках в первом тайме и грамотно оборонялась во втором. Наверное, ее можно упрекнуть в действиях на удержание счета, но уфимцы сейчас не в том состоянии, чтобы полностью доминировать в матчах с такими командами, как «Нефтехимик».

— Мы поставили задачу изменить коренным образом имидж клуба, который складывался в последние годы, когда «Уфа» боролась преимущественно за выживание. Сейчас мы делаем все для этого.

К сожалению, у нас есть определенные кадровые проблемы: кто-то получил травму, кто-то приболел. Но все, кто вышел на поле, показали характер. Как говорится, нас мало, но мы в тельняшках.

В первом тайме мы продемонстрировали очень хорошую игру. Во втором нужно было потерпеть, поскольку возможностей для ротации у нас практически не было. Ребята справились с этой задачей, хотя опасные моменты у наших ворот, конечно, возникали.

Мне понравилось, в каком физическом состоянии команда подошла к матчу. Проделали большой объем скоростной работы, в верховых единоборствах хорошо поборолись. Внизу были определенные моменты у наших ворот, но где-то хорошо сыграл вратарь, выручил нас. В целом все компоненты игры, которые мы сегодня реализовали, в итоге и привели к победе, — прокомментировал матч старший тренер уфимцев Федор Щербаченко.

После этой победы ФК «Уфа» поднялся на седьмое место в чемпионате Первой лиги.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Уфа» — 0:1 (0:1). Гол: Агеян (42).