Футболисты «Уфы» одержали победу в Нижнекамске

После стартовых 15 минут стало видно, что гости смотрятся на поле лучше. Темп игры постепенно убыстрялся, и уфимцев чувствовали себя в такой ситуации словно комфортнее и организованнее. Они традиционны пытались вскрыть оборону соперника на левом фланге с участием Якуева, и пара рывков полузащитника заставила соперника понервничать. Не удивительно, что уже за первую треть встречи два футболиста «Нефтехимика» получили предупреждения.

Но часто бывает так, что пытаются атаковать одни, а реальный голевой момент создают другие. Эта встреча не стала исключением. Хозяевам на 30-й минуте удался длинный пас вперед, затем скидка под удар с близкого расстояния, но Беленов угрозу отвел на угловой.

Еще раз голкиперу «Уфу» пришлось всерьез вступить в игру через 10 минут, после чего чаша весов всерьез качнулась в сторону гостей. На этот раз уфимцы нахально полезли вперед прямо по центру поля, быстрый Исаев удачно на ход скинул мяч такому же быстрому Агеяну, который опередил защитников, выскочил 1 на 1 с голкипером и просто перекинул через него мяч точно в ворота.

Во втором тайме гости стали играть осмотрительнее, явно думая прежде всего о надежности обороны. «Нефтехимику» терять было нечего, они не стеснялись высокого прессинга, активно боролись за мяч и на какое-то время заперли «Уфу» чуть ли не на границе их штрафной. В районе 60-й минуты хозяева трижды подавали угловые, пробили штрафной, а удар головой после одного из навесов опять в великолепном прыжке парировал Беленов.

Наверное, это был звездный час в нападении нижнекамской команды. Поскольку в дальнейшем они формально хотя и владели инициативой, не гнушались навесами и попытками обыграть соперника в штрафной, но особого результата это не приносило. Уфимцы гасили такой наступательный порыв где мастерством, а где и просто количеством.

Ожидаемо, что в последние 10 минут гости перешли к еще более оборонительному футболу. Они и так за второй тайм не создали ни одного яркого момента у чужих ворот, а теперь и вообще не гнушались просто выбивать мяч подальше. И тем не мене чувствовалось, что запас сил у уфимцев есть, тогда как «Нефтехимик» уже вымотался. Поэтому в концовке встречи хозяева шли вперед скорее формально, порой теряя мяч в простых ситуациях. Такие десятки потерянных секунд складывались в минуты, которые в итоге и завершились финальным свистком рефери.

Уфимцы впервые в сезоне одержали победу на выезде. Которая вовсе не выглядела случайной. Команда вела игру в первом тайме и грамотно оборонялась во втором. Наверное, ее можно упрекнуть в действиях на удержание счета, но уфимцы сейчас не в том состоянии, чтобы полностью доминировать в матчах с такими командами, как «Нефтехимик». Гости исходили из конкретной ситуации, сложившейся на поле, и распорядились ею рационально.

При большом количестве травмированных тренеры «Уфы» вовремя провели замены, выпустив на поле молодых местных ребят. Они сохранили темп, удачно мешали хозяевам атаковать и помогли снять лишнее напряжение у собственных ворот. А что касается команды в целом, то «Уфа» хотя и перешла на оборонительный футбол, но сейчас у нее уже не было той обреченности, которая виделась в их игре в прошлом сезоне: «мы ведем, но соперник обязательно нам забьет на последних минутах». Скорее у футболистов читалось другое: «Мы потерпим, но не пропустим». Так и вышло.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Уфа» – 0:1 (0:1). Гол: Агеян (42).

Фото: скриншот трансляции.