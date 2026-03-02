Кубок «Шакир-абый» — лучшим лыжникам

Они прошли в рамках Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» и были посвящены памяти учителя физической культуры и отличника народного просвещения РСФСР Шакирьяна Гатауллина.

Мероприятие организовали отдел молодежной политики и спорта администрации района, Детско-юношеская спортивная школа, дети Шакирьяна Нуриевича, которые вместе с его учениками выступили в качестве спонсоров.

Открывая соревнования, глава администрации района Анис Асадуллин выразил уважение учителю, оставившему глубокий след в сердцах своих воспитанников, ведь Шакирьян Гатауллин с 1961 по 1998 год воспитал несколько поколений любителей спорта, подготовил будущих чемпионов высокого класса, многих ребят направил в физкультурные учебные заведения. Он никогда не искал спокойной жизни, всю душу отдавал работе. Его пример помог ученикам обрести себя в жизни, почувствовать свою значимость, следовать правильным жизненным ориентирам.

— Турнир памяти Шакирьяна Нуриевича проводится пятый раз с 2016 года, — рассказал его сын Рустам Гатауллин. — Тогда с инициативой выступила Фирдаус Кутлуева, директор Лемез-Тамакской школы, где работал отец, а также ученики из его последнего выпускного класса, поскольку все знания и опыт он стремился передать юному поколению.

Было отрадно видеть, какое внимание развитию спорта уделяется в районе. «Комета-спорт» оборудована всем необходимым для лыжников, благоустроена. В день соревнований администрация района организовала для участников угощение — гречневую кашу с мясом, чай с выпечкой.

В соревнованиях приняли участие более 150 любителей лыжного спорта из Мечетлинского района от пяти до 85 лет, среди которых были как опытные лыжники, так и начинающие спортсмены. Участникам предстояло преодолеть от 500 метров до пяти километров. Как и в любом турнире, были названы лучшие, а победителей и призеров зимней трассы наградили грамотами, медалями администрации района, а также памятными подарками и кубками «Шакир-абый».