Ледяной душ

В последних четырех матчах юлаевцы потерпели два обидных поражения: от СКА и «Спартака». Правда, каждый раз горечь неудачи скрашивая победами. Это лишний раз говорит о том, насколько плотная борьба идет сейчас в турнирной таблице, как велика цена ошибки. И каждый проигрыш становится словно ледяным душем, способным отбросить команду вниз в турнирной таблице.

Игра в Челябинске имела для обеих команд важное значение. «Трактор» на тот момент в турнирной таблице по потерянным очкам располагался сразу за уфимцами и получал все шансы в случае успеха потеснить их с пятого места. Тем не менее тренеры «СЮ» пошли на эксперимент, перетасовав три из четырех звеньев нападения.

Возможно, в силу этого поначалу игра у команд не клеилась. Уфимцы привыкали к новым сочетаниям, а вот хозяева то ли просто не настроились на матч, то ли, наоборот, перегорели, но и они показывали сумбурный, маловразумительный хоккей.

Постепенно гости свое взаимодействие отладили и начали беспокоить вратаря челябинцев. Сначала их атаки особых хлопот обороне «Трактора» не причиняли, но первая же серьезная ошибка обернулась для хозяев голом. Сучков удачно сыграл на перехвате, после его паса Евгений Кузнецов по воротам промазал, но шайба вновь отскочила к Сучкову, и тот уже сам загнал ее в пустой угол. Потом уже и сам Евгений выступил в качестве голеодора, его бросок со средней дистанции оказался для всех неожиданным и точным.

Казалось, во втором периоде хозяева попытаются как-то перестроить свою игру. Они и попытались, но уфимцы не позволили им это сделать. Гости не перешли в игру на контратаках, удачно прессинговали в своей и чужой зонах, не уступали сопернику ни в скорости, ни в точности передач.

И лишь в заключительном отрезке встречи челябинцы наконец-то попытались сыграть по-хозяйски. Их наступательный порыв продолжался минут семь-восемь, после чего они вновь провалились в обороне и получили классическое два в одного с завершающим броском Ремпала.

На этом не только закончились атаки «Трактора», но и интрига матча оказалась исчерпанной. Разгромная победа в Челябинске, безусловно, реабилитировала «СЮ» за неприятное поражение в Санкт-Петербурге. Юлаевцы заработали сразу два «сухаря»: не позволили распечатать свои ворота и ни разу не удалялись.

При всей турнирной важности и убедительности победы челябинская команда особых задач перед юлаевцами в этом матче не поставила. Чем уфимцы убедительно и воспользовались, продемонстрировав и хорошую дисциплину, и умение наказывать соперника за ошибки.

«Трактор» — «Салават Юлаев» — 0:6 (0:2, 0:1, 0:3). Шайбы «СЮ»: Сучков (Е. Кузнецов), Е. Кузнецов (Сучков, Ремпал), Броссо (Цулыгин, Родуолд), Ремпал (Броссо), Родуолд (Е. Кузнецов, Стюарт, бол.), Броссо (Ремпал, Е. Кузнецов, бол.).

«Салават Юлаев» и «Спартак» хоть и играют в разных конференциях, но имеют практически одинаковое количество набранных очков. Тем интереснее было сравнить силу команд в очном поединке. Увы, юлаевцы в этих «смотринах» уступили.

И винить им в поражении надо только самих себя.

Например, было известно, что спартаковцы — лидеры Континентальной лиги по реализации большинства. Что они в Уфе блестяще и продемонстрировали, реализовав три попытки из пяти. Но главная проблема в том, как именно уфимцы зарабатывали удаления. Уже первое из них, защитника Стюарта, стоило хозяевам больших нервов, и от гола спасла только штанга. Но урок не пошел впрок, даже наоборот.

Ремпал зачем-то решил за шиворот, по-дворовому, отодвинуть мешавшего ему москвича, а потом еще и сказал несколько не самых ласковых слов в адрес судьи — получил четыре минуты штрафа. Второе, «нецензурное» наказание обернулось голом в особо циничной форме, его спартаковцы забили за 0,5 секунды до сирены на перерыв.

Броссо после силового приема против соперника у борта, когда игроки вроде бы уже поехали дальше, вдруг ткнул оппонента клюшкой в руку. Удаление — гол. Кузнецов в рядовом эпизоде тоже неловко сунул клюшку в коньки соперника — на реализацию «лишнего» гостям потребовалось всего 14 секунд.

На этом фоне два большинства уфимцев выглядели просто неуклюжей пародией: в одном из них хозяева нанесли только один бросок по воротам, тогда как их оппоненты — два.

Юлаевцы долгое время смотрелись на льду какими-то самоуспокоенными, без присущей им энергетики. Возможно, свою роль сыграла крупная победа в Челябинске. Да и быстрый гол в ворота спартаковцев мог сыграть злую шутку с настроем команды.

Зрителей, конечно, приводили в негодование некоторые решения арбитров, например, падение Пивчулина после тычка Броссо тому в руку. Да, это не всегда выглядит красиво, но уфимцам надо быть готовым и к такому хоккею. А они, особенно во втором периоде, выглядели как мальчишки, которых незаслуженно обижают.

Тем не менее не все в матче было окрашено для юлаевцев в негативные тона. Они сумели-таки вернуться в игру, когда этого уже, наверное, никто не ожидал. В том числе и спартаковцы, перешедшие на откровенное удержание счета. Все решило последнее вбрасывание в зоне москвичей за 17 секунд до сирены. Хладнокровие окончательно москвичей не покинуло, они «на точке» оказались лучше, а забросить шайбу в пустые ворота было уже делом техники и везения.

«Спартак» не блеснул какой-то особой импровизацией и мастерством отдельных хоккеистов. Но команда смогла максимально эффектно использовать свои сильные стороны: розыгрыш большинства, выучку и умение вести командную игру.

Юлаевцам как раз всего этого и не хватило. Плюс малопонятные «нервные этюды» легионеров, которых в последних встречах становится как-то многовато.

«Салават Юлаев» — «Спартак» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2). Шайбы «СЮ»: Сучков (Е. Кузнецов, Ремпал), Е. Кузнецов (Сучков, Кулик), Жаровский (Ремпал, Стюарт, с экстра-игроком).

Юлаевцам после поражения от «Спартака» отступать в турнирной таблице было некуда. Поэтому, наверное, на льду в игре с «Сибирью» появилось «свежее» звено в составе Ян — Пименов — Бутузов. Но и в безоглядную атаку хозяева с первых минут не ринулись, хотя их игровое преимущество было заметным.

Впрочем, сибиряки оказались командой с характером, сознательно сделавшей ставку на надежную игру вратаря и быстрые контратаки. Забегая вперед, можно сказать, что частично этот план сработал: они забили два гола, еще два раза ворота уфимцев выручила штанга, в итоге хоть и очко, но «Сибирь» из Уфы увезла.

Свой первый гол хозяева забили «правильно», в результате контратаки Ян удачно вышел с голкипером соперника один на один. А затем и наступила череда хоккейных нелепостей. Первым повезло хозяевам: после наброса с фланга на пятачок в исполнении Броссо к шайбе неудачно потянулся защитник сибиряков Аланов и срезал ее клюшкой как раз в сетку.

Но гостям это воздалось, что называется, сторицей. Сначала в зоне юлаевцев шайба взмыла вверх, ударилась в конек Зоркину и (дернуло же его поднять в это время ногу!) вывернула на ворота Вязового, где подарком тут же воспользовался Бэк. А уже в третьем периоде Василевский решил откинуть шайбу в сторону, вот только полетела она прямо к своим воротам, где от клюшки голкипера «СЮ» досталась Кошелеву, — он и укротителем снаряда отработал ловко, и голкипера соперника обыграл технично.

Так что не случайно у авторов заброшенных «Сибирью» шайб в графе ассистентов никого нет. Зато уфимцы могли коллективно поразить чужие ворота еще не раз. На их счету и пара выходов два в одного, и полторы минуты игры в формате пять на три. И все бы хорошо, но голов не было.

Если не случайностью, то разве что формулой «Я судья, я так вижу» можно объяснить некоторые решения рефери в конце встречи. Возможно, на них давило то, что матч уже завершается, и никто не хотел брать на себя лишнюю ответственность. Однако, когда за 23 секунды до окончания третьего периода снесли Сучкова, арбитрам уже деваться было некуда, настолько очевидным оказалось нарушение.

Оно, по большому счету, и определило исход встречи. Формально решающий гол был забит уже в равных составах, но броску Стюарта и добиванию Е. Кузнецова это не помешало.

Соперники оказались равными по характеру и свой силе. Чувствовалось, что над хозяевами довлел результат и они показали не самый лучший хоккей, на который способны. Тем не менее, несмотря на все превратности, своего уфимцы добились.

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). Шайбы «СЮ»: Ян (Алалыкин, Василевский), Броссо (Стюарт, Панин), Е. Кузнецов (Родуолд, Стюарт).