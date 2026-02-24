Ещё один шаг к себе

Ирек Зарипов, заместитель директора регионального фонда «Защитники Отечества», отметил:

— Я всегда был и остаюсь приверженцем здорового образа жизни. Ведь спорт меняет жизнь в лучшую сторону. О его важности и нужности я говорю при каждой встрече с детьми, студентами, ветеранами СВО, людьми с инвалидностью. Спорт — это не просто соревнования. Это путь к себе, к новым возможностям. Приходите к нам, делитесь идеями — обязательно поддержим.

Его слова звучат как искреннее убеждение человека, который знает цену преодоления.

Эти же соревнования были особенные. Они объединили спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из них вышел на трассу не просто за медалью. За каждым — своя история борьбы.

На дистанции три километра в сидячем классе чемпионом республики стал ветеран СВО Радик Юсупов из Кумертау. Его победа — не просто результат тренировок. Он доказал, что даже после самых тяжелых испытаний человек способен встать и идти к победе.

Серебро завоевал Ринат Гильмутдинов. На трассе также были ветеран СВО Олег Муфтухутдинов, горнолыжник Артем Мухаррямов.

Всего на старт вышли 44 участника. Каждый из них — уже победитель. Особая страница этих соревнований — участие четырех ветеранов специальной военной операции. Их присутствие на лыжне — живое доказательство того, что спорт не знает границ. Он лечит, вдохновляет, возвращает веру в себя. Это урок о том, как человек, столкнувшись с испытаниями, находит в себе силы двигаться вперед.

Организаторы сделали все, чтобы соревнования прошли на высоком уровне. Но главный их итог — это те эмоции, которые увезли с собой участники и зрители. Радость побед, поддержка товарищей, ощущение единства — все это останется в памяти надолго.

Спасибо всем, кто был на этой лыжне. Спасибо за смелость и упорство. Пусть эти гонки приведут к новым свершениям.