0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Спорт
24 Февраля , 22:15

Ещё один шаг к себе

В спортивном комплексе «Биатлон» царила особая атмосфера. Среди заснеженных трасс и сосен сошлись сила, воля к победе и особый дух взаимовыручки. При поддержке фонда «Защитники Отечества», министерства спорта РБ и Центра адаптивного спорта РБ здесь прошли чемпионат и первенство Республики Башкортостан по лыжным гонкам.

автора Залог спортивных успехов — воля к победе.
Залог спортивных успехов — воля к победе. Фото: автора

Ирек Зарипов, заместитель директора регионального фонда «Защитники Отечества», отметил:

— Я всегда был и остаюсь приверженцем здорового образа жизни. Ведь спорт меняет жизнь в лучшую сторону. О его важности и нужности я говорю при каждой встрече с детьми, студентами, ветеранами СВО, людьми с инвалидностью. Спорт — это не просто соревнования. Это путь к себе, к новым возможностям. Приходите к нам, делитесь идеями — обязательно поддержим.

Его слова звучат как искреннее убеждение человека, который знает цену преодоления.

Эти же соревнования были особенные. Они объединили спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из них вышел на трассу не просто за медалью. За каждым — своя история борьбы.

На дистанции три километра в сидячем классе чемпионом республики стал ветеран СВО Радик Юсупов из Кумертау. Его победа — не просто результат тренировок. Он доказал, что даже после самых тяжелых испытаний человек способен встать и идти к победе.

Серебро завоевал Ринат Гильмутдинов. На трассе также были ветеран СВО Олег Муфтухутдинов, горнолыжник Артем Мухаррямов.

Всего на старт вышли 44 участника. Каждый из них — уже победитель. Особая страница этих соревнований — участие четырех ветеранов специальной военной операции. Их присутствие на лыжне — живое доказательство того, что спорт не знает границ. Он лечит, вдохновляет, возвращает веру в себя. Это урок о том, как человек, столкнувшись с испытаниями, находит в себе силы двигаться вперед.

Организаторы сделали все, чтобы соревнования прошли на высоком уровне. Но главный их итог — это те эмоции, которые увезли с собой участники и зрители. Радость побед, поддержка товарищей, ощущение единства — все это останется в памяти надолго.

Спасибо всем, кто был на этой лыжне. Спасибо за смелость и упорство. Пусть эти гонки приведут к новым свершениям.

Автор: Александр ДАНИЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru