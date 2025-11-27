Трудный вояж

В конце ноября на долю уфимского клуба выпал непростой четырехматчевый выезд. Большинство соперников не выглядели сильнее юлаевцев, тем не менее результат получился скромный — только три очка из восьми возможных. Причины неудач — разные.

Подвели удаления

Самым сильным соперником, как представлялось, был «Локомотив». Однако в Ярославле уфимцы смогли заработать один турнирный балл, нелепо проиграв в овертайме. Казалось, и в остальных встречах можно рассчитывать на очки, но…

Перед выездным матчем в Сочи у «Салавата Юлаева» вернулись в состав Калинюк и Хохряков, а место в воротах впервые занял Коновалов. Который оплошал при первой же угрозе своим владениям: голкипер «СЮ» не сумел зафиксировать шайбу после не самого сильного броска от синей линии, чем и воспользовался Хафизов.

А вообще в начале встречи соперники смогли создать разве что по одному реально опасному моменту. Голкипер «СЮ» в такой ситуации выручил, а вот его коллега из «Сочи» — нет. Первое звено юлаевцев организовало затяжную атаку, в итоге после длинной передачи Ремпала вдоль ворот Броссо получил отличную возможность для броска и свой шанс не упустил.

В целом защита обеих команд была чуть быстрее нападающих соперника и успевала вовремя нивелировать почти все острые ситуации. Юлаевцы в первом периоде дважды неплохо разыгрывали «лишнего», но удача им не улыбнулась. В остальное время на льду был скорее «трудовой» хоккей в исполнении обеих команд, нежели стремление как-то технично обострить ситуацию.

Показательно, что и второй, и третий периоды гости начинали с атак, но затем удаления сводили на нет их преимущество. В итоге юлаевцы пять раз подряд зарабатывали штрафы, причем два из них — за нарушение численного состава.

В меньшинстве уфимцы оборонялись неплохо, но последнее нарушение словно подкосило их силы. В итоге хозяевам уже в равных составах все-таки повезло: после броска Эллиса с острого угла в ближний угол шайба сначала попала в штангу, затем в перекладину и лишь после этого отправилась в сетку ворот.

Впрочем, дело даже не в двух пропущенных «СЮ» голах, а в том, что сами юлаевцы смогли забить только раз. В последние четыре минуты они словно проснулись, сняли вратаря, а за 37 секунд до сирены еще и оставили соперников вчетвером.

Но здесь гостей подвели и суета, и слабая реализация. Наверняка если бы в таком стиле «Салават Юлаев» сыграл за матч хотя бы минут десять, то мог и выиграть. Но хоккей, как и история, не терпит сослагательного наклонения.

«Сочи» — «Салават Юлаев» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Шайба «СЮ»: Броссо (Ремпал, Родуолд).

Сил на концовку не хватило

В Астане в начале встречи в игре юлаевцев было много энергетики, живого хоккея, но чем дальше, тем, наверное, больше вопросов появлялось у болельщиков «СЮ» к действиям своей команды.

На лед у уфимцев, залечив травму, вышел Пименов, именно он успешно выгрыз шайбу в чужой зоне и разыграл с партнерами голевой выпад. Но уже в следующей смене эта пятерка и пропустила гол, «проспав» на дальней штанге у своих ворот защитника Масси.

Четыре раза гости получали преимущество в большинстве — и ничего. В одном из розыгрышей соперник пять раз перехватывал шайбу и выбрасывал ее в среднюю зону. В другом большинстве Ремпал зачем-то у бортика в собственной зоне начал обыгрывать игрока «Барыса», в результате на этой возне было потеряно секунд 40, и дело кончилось ничем. Вообще, легионерский состав при розыгрыше «лишнего» оказался и в этом матче неубедителен, второй состав действовал интереснее, но времени у него оставалось в такой ситуации всего ничего.

Естественно, и уфимцы наигрались в меньшинстве. Уже перестает удивлять факт, что юлаевцы схлопотали два удаления за нарушение численного состава. В третьем периоде, когда надо было спасать встречу, Ефремов неосторожно махнул клюшкой, разбил сопернику губу и получил четыре минуты штрафа…

Да, юлаевцы хорошо оборонялись, но вопрос остался и к голкиперу Вязовому. В середине встречи Асетов пошел в обыгрыш Стюарта и просто на удачу послал шайбу низом в сторону ворот. Голкипер «СЮ», похоже, такого авантюрного решения от форварда «Барыса» не ждал и угрозу не отразил.

Поведя в счете, хозяева не то что засушили игру, просто действовали максимально собранно и аккуратно. Тем более что у уфимцев силы таяли прямо на глазах. За весь третий период они нанесли только четыре броска в створ, причем половину из них — уже заменив голкипера на полевого хоккеиста. Две минуты с экстра-хоккеистом юлаевцы провели ударно, но этого оказалось слишком мало, чтобы исправить единственную роковую ошибку во втором периоде. Хозяева же, наоборот, концентрацию не теряли и не позволили подловить себя на оплошности.

«Барыс» — «Салават Юлаев» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Шайба «СЮ»: Фаизов (Хохряков, Пименов).

Перетасовав состав

В последние дни в рядах юлаевцев прошла, как сейчас принято говорить, оптимизация хоккеистов. Нападающий Илья Федотов прошел через список отказов и затем был за денежную компенсацию приобретен «Сибирью».

Также «СЮ» расстался с защитником Уайаттом Калинюком. О нем говорили как об игроке с хорошим броском. Но сначала от него отказался «Ак Барс», да и в Уфе его меланхоличный стиль не вызвал восторга. Канадец не раз выходил в большинстве, но так и не запомнился атакующими действиями от синей линии. При этом ошибок в обороне допускал достаточно. Теперь с ним будут иметь дело «Драконы», выплатившие за легионера денежную компенсацию.

Более того, тренеры «СЮ» перед матчем с «Нефтехимиком» заметно перетасовали сочетания троек нападения. Самой хорошей новостью для уфимских болельщиков стало появление в составе нападающего Алалыкина. После тяжелой травмы он вновь вернулся на лед и сыграл вместе с Жаровским и Кузнецовым. Ремпал уступил место в стартовой пятерке Хохлачеву.

Как известно, победителей не судят. Так что, можно сказать, Виктор Козлов переформатировал юлаевскую дружину удачно. Хотя по ходу встречи было немало моментов, которые добавили остроты в противостояние на льду.

В первом периоде оплошала ведущая пятерка «СЮ», позволив нападающему хозяев с «усов» нанести точный бросок под перекладину. Неординарно протекал второй период. Все началось с того, что на 24-й минуте Надворный толкнул на борт юлаевца Горшкова, за что и получил пять минут штрафа. Казалось, гости получили отличный шанс сравнять счет. Но сначала Жаровский зарабатывает две минуты за подножку, а вскоре уфимцы «по традиции» нарушают численный состав. Так что им пришлось играть сначала в формате три на четыре, а потом четыре на пять.

Но именно здесь к юлаевцам пришла удача. Жаровский удачно перехватил шайбу у себя в зоне, вместе с Ефремовым они устремились к чужим воротам против одного защитника «Нефтехимика» и свой шанс использовали.

Теперь для болельщиков осталась интрига — сумеют ли юлаевцы наконец-то забросить в большинстве. В ноябре сделать это им категорически не удавалось. Но и такая малоприятная серия была прервана. Точен был бросок Жаровского со средней дистанции, но минимум половину успеха надо записать на счет Броссо, который очень удачно закрыл обзор голкиперу хозяев.

И, наконец, поздравил себя с наступившим 40-летием защитник «СЮ» Панин. Он «выстрелил» от синей линии вроде бы не очень сильно, но вратарь нижнекамцев прервать полет шайбы не сумел.

При этом «СЮ», выйдя вперед в счете, продолжал владеть инициативой и провел в нападении больше времени, чем в обороне.

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Шайбы «СЮ»: Ефремов (Жаровский, мен.), Жаровский (Ефремов, Броссо, бол.), Панин (Горшков, Пименов).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поздравил юлаевский клуб с днем рождения. Он напомнил, что команда зарегистрировалась 25 ноября 1961 года, свою первую игру в крытом Дворце спорта на улице Р. Зорге провела в далеком 1967 году.

«Клуб прошел огромный путь: от открытых коробок шестидесятых до современных арен и международных побед. Но главное осталось неизменным — характер, дух соперничества и невероятная сила болельщиков. За эти годы «Салават Юлаев» подарил нам чемпионские сезоны, Кубок Гагарина, десятки ярких побед уже в КХЛ и сотни незабываемых матчей. Это уже часть истории республики, наш общий спортивный бренд», — подчеркнул премьер-министр.