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Волейболисты «Урала» и «Зенита» в Питере красиво завершили регулярку суперлиги

Заключительный 30 тур предварительного этапа мужского чемпионата России по волейболу ВК «Урал» провел в гостях у санкт-петербургского «Зенита», команды из топовой тройки суперлиги. И по первой партии никто бы не смог предположить, что последняя игра регулярки станет лучшей и самой зрелищной игрой сезона.

Волейболисты «Урала» и «Зенита» в Питере красиво завершили регулярку суперлиги
Волейболисты «Урала» и «Зенита» в Питере красиво завершили регулярку суперлиги

Судите сами, забегая вперед скажем, что питерцы победили на домашней площадке 3:2. Но вскинуть победно руки они смогли спустя почти три часа (статистики подсчитают, будет ли это самым длинным матчем регулярки), сто километров измотанных нервов, мегатонн пота и террабайт эмоций болельщиков. Уфимские волейболисты откровенно провалили первый сет, но он и зарядил их и стал прологом, как любят говорить хоккейный комментаторы, славной охоты. Антон Малышев зарядил на игру основной термоядерный состав «Урала», но все-таки был вынужден снять со второго сета еще не восстановившегося после микротравмы капитана доигровщика Егора Феоктистова.

С другой стороны, наставник «Зенита» Виктор Сидельников хоть и заявил на игру, но так и не рискнул вывести на площадку двух основ питерцев - Егора Клюку и Виктора Полетаева. Во всех остальных отношениях команды, в принципе не решавшие стратегических турнирных задач (хотя нет, для «Зенита» принципиально было выиграть, чтобы не попасть в четверть финале плейофф суперлиги на «Белогорье»), оторвались по полной, да так что отдельные розыгрыши  вполне достойны включения в мультимедийный зал славы российского (читай, мирового) волейбола.

По партиям к тай-брейку (кстати, удивительным совпадением, одинаковому по счету для уфимцев и питерцев в этом сезоне – пятому) счет сложился 25:15, 27:29, 32:34 и 26:24. И уже к этому моменту последняя игра регулярки (а к позднему вечеру сыграли абсолютно уже все клубы суперлиги в 30 туре) неумолимо перешла в ранг матчей, которые можно пересматривать.  Больше шестидесяти розыгрышей в третьей партии, Карл! Центральный уфимцев Алексей Самойленко выложил свои козыри – перешел на силовую подачу, снова выпущен был в поле игрок из уфимской молодежки Гараев, блистали набравшие форму Эсфандиар и Гуцалюк. Но эту грань «чуть-чуть» первым перевалил получивший эмоциональную фору в концовке четвертого сета «Зенит», уже гораздо легче забравший тай-брейк и весь матч.

Напоследок представляем хит-парад высказываний творцов игрового волейбольного шедевра под пастернаковским напутствием, что «пораженья от победы ты сам не должен отличать».

- На самом деле победа с любым счетом — это все равно победа. Надо отметить, конечно, и Уфу: они играли очень здорово, раскрепощенно. Мы, например, честно были не готовы к тому, что они так хорошо сыграют в защите, - это от главного тренера ВК «Зенит» Виктора Сидельникова.

Игорь Кобзарь, связующий «Зенита», поблагодарил «Урал» за то, «что перед плей-офф они устроили нам настоящую трепку» (на самом деле генеральный прогон вышел с пользой для всех): «Четвертая партия, в которой я принимал участие, складывалась совсем не в нашу пользу, но последними тремя мячам мы переломили ее ход, и последний пятый сет уже уверенно забрали с облегчением».

- Я считаю, что мы справились неплохо, сыграли пять партий на выезде с Питером. Я доволен, с учетом того, что мы играли не вполне полноценным составом – у нас еще не все игроки доступны для полной ротации, - признался главный тренер ВК «Урал» Антон Малышев.

Так или иначе команды славно потренировали друг друга, отрепетировав первые такты плей-офф суперлиги, в котором «Уралу» предстоит сперва в квалификационном раунде сойтись с новоуренгойским «Факелом» 28 марта. Вторая игра пройдет в Уфе 31 марта. Кто пройдет в четвертьфинал Пари Суперлиги, увидим сами совсем скоро.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ. В первой игре с питерским "Зенитом" "Урал" еще не разыгрался как следует.

Волейболисты «Урала» и «Зенита» в Питере красиво завершили регулярку суперлиги
Волейболисты «Урала» и «Зенита» в Питере красиво завершили регулярку суперлиги
Волейболисты «Урала» и «Зенита» в Питере красиво завершили регулярку суперлиги
Волейболисты «Урала» и «Зенита» в Питере красиво завершили регулярку суперлиги
Волейболисты «Урала» и «Зенита» в Питере красиво завершили регулярку суперлиги
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:"вк урал"малышевэсфандиаркаваннафеоктистоввк зенитсидельниковклюкаяковлевкобзарьвк факелгранкинпари суперлигаплей-офф
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