Здесь время замедляет быстрый бег,
И обнимают, словно руки мамы,
Как близкий друг, любимый человек,
За плечи рукава безбрежной Камы.
А вдоль дорог шумит сосновый бор,
Он небеса ветвями поцарапал…
Мы летом расширяли кругозор,
Маршрут построив в Воткинск и Сарапул.
Прогулки развивают интеллект,
Наш отпуск не впустую был потрачен:
Здесь что ни шаг — то памятный объект —
Особняки, купеческие дачи…
На берегу огромного пруда
Воспитывался маленький Чайковский,
Таланты не уходят навсегда —
В сердцах хранятся, как наказ отцовский.
Эмоциями лишь не будешь сыт,
Но быстрый перекус нам обеспечен —
В Удмуртии туристу стол накрыт
Национальным блюдом перепе́чи.
А напоследок довелось пройти
(Хотя неслись галопом по Европам)
Последний пункт неблизкого пути —
В нацпарке «Нечкино» лесные экотропы.
Целует горизонт речная гладь,
И облака, похожие на вату,
Не скоро перестанут меня звать
На Мыс Любви в деревне Костоваты.
Но завершились три счастливых дня,
Осенний дождь на улицах заплакал…
Воспоминанья будут греть меня,
Как нас встречали Воткинск и Сарапул.
Фото автора.