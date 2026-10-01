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Путешествия
1 Октября , 17:15

Воспоминанья будут греть меня…

   

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С мыса Любви открывается одна из самых живописных панорам Воткинского водохранилища.С мыса Любви открывается одна из самых живописных панорам Воткинского водохранилища.
С мыса Любви открывается одна из самых живописных панорам Воткинского водохранилища.

Здесь время замедляет быстрый бег,
И обнимают, словно руки мамы,
Как близкий друг, любимый человек,
За плечи рукава безбрежной Камы.
А вдоль дорог шумит сосновый бор,
Он небеса ветвями поцарапал…
Мы летом расширяли кругозор,
Маршрут построив в Воткинск и Сарапул.

Прогулки развивают интеллект,
Наш отпуск не впустую был потрачен:
Здесь что ни шаг — то памятный объект —
Особняки, купеческие дачи…
На берегу огромного пруда
Воспитывался маленький Чайковский,
Таланты не уходят навсегда —
В сердцах хранятся, как наказ отцовский.

Эмоциями лишь не будешь сыт,
Но быстрый перекус нам обеспечен —
В Удмуртии туристу стол накрыт
Национальным блюдом перепе́чи.

А напоследок довелось пройти
(Хотя неслись галопом по Европам)
Последний пункт неблизкого пути —
В нацпарке «Нечкино» лесные экотропы.
Целует горизонт речная гладь,
И облака, похожие на вату,
Не скоро перестанут меня звать
На Мыс Любви в деревне Костоваты.

Но завершились три счастливых дня,
Осенний дождь на улицах заплакал…
Воспоминанья будут греть меня,
Как нас встречали Воткинск и Сарапул.

Фото автора.

«Царь-дом» городского главы Павла Башенина в Сарапуле.«Царь-дом» городского главы Павла Башенина в Сарапуле.
«Царь-дом» городского главы Павла Башенина в Сарапуле.
Памятник П. И. Чайковскому — бережно хранимый символ музыкальной истории Воткинска.Памятник П. И. Чайковскому — бережно хранимый символ музыкальной истории Воткинска.
Памятник П. И. Чайковскому — бережно хранимый символ музыкальной истории Воткинска.
Музей-усадьба, где прошло детство великого композитора.Музей-усадьба, где прошло детство великого композитора.
Музей-усадьба, где прошло детство великого композитора.
Дача Башенина — жемчужина сарапульской архитектуры.Дача Башенина — жемчужина сарапульской архитектуры.
Дача Башенина — жемчужина сарапульской архитектуры.
Воткинский пруд — колыбель образов «Лебединого озера».Воткинский пруд — колыбель образов «Лебединого озера».
Воткинский пруд — колыбель образов «Лебединого озера».
Автор:Евгения ЛАПУКА
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