Здесь время замедляет быстрый бег,

И обнимают, словно руки мамы,

Как близкий друг, любимый человек,

За плечи рукава безбрежной Камы.

А вдоль дорог шумит сосновый бор,

Он небеса ветвями поцарапал…

Мы летом расширяли кругозор,

Маршрут построив в Воткинск и Сарапул.

Прогулки развивают интеллект,

Наш отпуск не впустую был потрачен:

Здесь что ни шаг — то памятный объект —

Особняки, купеческие дачи…

На берегу огромного пруда

Воспитывался маленький Чайковский,

Таланты не уходят навсегда —

В сердцах хранятся, как наказ отцовский.

Эмоциями лишь не будешь сыт,

Но быстрый перекус нам обеспечен —

В Удмуртии туристу стол накрыт

Национальным блюдом перепе́чи.

А напоследок довелось пройти

(Хотя неслись галопом по Европам)

Последний пункт неблизкого пути —

В нацпарке «Нечкино» лесные экотропы.

Целует горизонт речная гладь,

И облака, похожие на вату,

Не скоро перестанут меня звать

На Мыс Любви в деревне Костоваты.

Но завершились три счастливых дня,

Осенний дождь на улицах заплакал…

Воспоминанья будут греть меня,

Как нас встречали Воткинск и Сарапул.

Фото автора.