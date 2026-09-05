Калейдоскоп праздников

Республика делает ставку на яркие, самобытные и масштабные мероприятия, подчеркнула министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, выступая с докладом на оперативном совещании в региональном правительстве.

Ступень в рейтинге

Прошедший год стал для Башкирии рекордным — республику посетили более 2,4 миллиона туристов, что на 8,2 процента больше, чем годом ранее. Благодаря этой динамике регион поднялся на 13-ю строчку в общероссийском рейтинге и уверенно закрепился на третьем месте в ПФО, уступая лишь Татарстану и Нижегородской области.

— За первые шесть месяцев года нынешнего в коллективных местах размещения остановились уже более 590 тысяч человек. Это на 3,4 процента превышает показатели прошлого года, — отметила министр, добавив, что по индексу туристической привлекательности республика шагнула на две позиции вверх, заняв девятое место в стране.

Внимание — календарю событий

Одним из главных драйверов роста стал событийный туризм. В прошлом году Башкортостан был удостоен звания «Регион событийного туризма» на престижной премии Russian Event Awards, а в ежегодном рейтинге событийного потенциала ВНИЦ занял четвертое место.

В 2026 году муниципалитетами заявлено более 1200 мероприятий — от спортивных марафонов и гастрономических фестивалей до исторических реконструкций. Самые колоритные из них (такие как «Иван Купала» в Иглинском районе, гастрофестивали «Агидель жарит» и «Бэлешфест», фестиваль «Канатлы ат» («Крылатый конь») в Дюртюлинском районе и «Воскресенский хоровод» в Мелеузовском) активно продвигаются в соцсетях министерства и на портале «Терра Башкирия».

Для системной работы с муниципальными командами разработаны методические рекомендации, а в четвертом квартале запланированы специальные обучающие семинары. Особое внимание — календарю событий. По поручению главы республики уже начата работа над планом на 2027 год, а электронные версии календарей внедрены в 28 районах.

Есть рекорд

Федеральная поддержка в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» позволяет проводить мероприятия федерального масштаба. В этом году субсидии получили несколько событий, каждое из которых собрало не менее десяти тысяч зрителей, а доля внебюджетного софинансирования превысила 30%.

Так, «ЕстьФест» в Уфе (12 — 14 июня) побил рекорд посещаемости — свыше 153 тысяч человек. Фестиваль горнозаводской цивилизации «МЕДЬ» в селах Воскресенское и Верхотор (11 — 12 июля) собрал 25 тысяч гостей, погрузив их в историю уральской металлургии через фольклор и арт-эксперименты. «На Рахате» (25 — 26 июля) в парке «Кашкадан» в пятый раз объединил 14 тысяч поклонников здорового образа жизни, банной культуры и гастрономии. А большой фестиваль исторической реконструкции «Бирская старина» (22 — 23 августа) привлек более 12 тысяч зрителей.

От символа к квесту

Важным инструментом развития становится туристический код городов. Благодаря этому проекту в Уфе, Бирске, Стерлитамаке и Белорецке появились арт-объекты, сцены и зоны для ярмарок. Но главная фишка — работа с локальной идентичностью.

В Стерлитамаке символом города стал гусь: на улицах установили фигурки гуся-туриста, гуся-ремесленника, художника и даже ученого-химика. Теперь гости могут пройти увлекательный квест, собирая фото всех персонажей. В Благовещенске, который в этом году стал победителем конкурса по туркоду, главным героем стал голубь — символ набирающего популярность фестиваля «Благовест», который уже называют вторым Днем города.

Завершая доклад, Светлана Верещагина пригласила всех на главный праздник сентября: с 4 по 6 сентября в Стерлитамаке пройдет фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». За шесть лет этот проект вырос в событие федерального уровня, привлекающее участников и гостей из других регионов.