В дорогу, с Богом!

Собираясь в дорогу, мы предварительно узнавали, чем примечателен Федоровский район. И вот что выяснили: он преимущественно аграрный, имеется тенденция уменьшения сельского населения. Местные достопримечательности здесь в основном религиозного характера. В общем, никаких особых открытий от путешествия не ожидали. А оказалось, зря. Маршрут получился насыщенным, есть что тут посмотреть и чем восхититься. Итак, рассказываем.
Районного краеведческого музея здесь нет, но зато в разных селах имеются небольшие школьные и частные. Точно знаем, что есть они в Федоровке, Кузьминовке, Покровке. А мы заглянули в гости к краеведу, представителю татарского княжеского рода Флюру Дашкину в селе Верхнеяушево. Он один из первых, кто решил устроить музей прямо во дворе своего дома в хозяйственной постройке.
Экскурсия начинается с порога. У входа два герба — один древнего рода Дашкиных, а второй — села, его Флюр Хадыевич разработал самостоятельно. Внутри — любопытные экспонаты, отражающие быт людей в старину и жизнь в советское время.
Вот старинный ткацкий станок — найден на чердаке в деревне Балыклы. Странную железную трехпалую лапу он обнаружил на своем участке. Выяснилось, что это держатель для лучины, под который ставили тазик с водой. Такими конструкциями пользовались в деревнях, которые еще долгое время оставались без электричества. Зуб мамонта прибыл из Иркутской области. Военный шлем летчика нашелся в гараже у знакомого. Солдатская каска выкопана подо Ржевом, она хранит на себе следы смертельных осколков. На соседней полке хранится дисковый магазин от ручного пулемета Дегтярева — привез племянник из Луганска, как раз из тех мест, где погиб генерал Шаймуратов. Печатную машинку ручной сборки 1927 года — таких было выпущено всего несколько штук — подарил друг, хотя мог продать за очень хорошую цену. Маленький, но тяжелый, как гиря, безугольный утюжок Флюр Хадыевич приобрел за тысячу рублей на блошином рынке в Белебее. Особая гордость — минарет с той самой мечети, разрешение на строительство которой жители Ишимбая выпросили у самого Сталина в 1946 году. Несколько лет назад во время ремонта минарет поменяли на новый, а старый после многочисленных просьб подарили краеведу. Как говорится: кто ищет, тот всегда найдет. Предметы старины как будто понимают, что этот человек оценит их по достоинству, и ненавязчиво встречаются на жизненном пути Дашкина.
— Мой отец, ветеран Великой Отечественной войны, ушел из жизни в 1975 году. Он был комиссован после ранений в 1945-м, когда до Победы оставалось уже немного. А призвали его в 1943-м по достижении 17 лет. Отец рассказывал, что на фронт ехал в составе огромного эшелона, более 700 человек. Но на подступах к передовой поезд подвергся воздушной атаке, после которой выжили всего 23 пассажира. Среди них был папа. Так вот, всю жизнь он интересовался историей. И, хоть я окончил физкультурный техникум, мне она тоже всегда была интересна. Когда я начал работать в школе, то создал там музей. Потом ушел из школы и забыл это дело, а вернувшись, вновь продолжил. После закрытия школы стал собирать экспонаты у себя дома, — поделился воспоминаниями Флюр Хадыевич.
Всего из Верхнеяушево на Великую Отечественную были призваны 150 человек. Краевед составил подробный перечень имен земляков. Обошел дворы, собирая информацию о фронтовиках: год призыва, награды, даты рождения и смерти, фотографии. Все эти сведения теперь очень ценны.
А может, интерес к истории взялся от звучной фамилии? В Федоровском районе ветка Дашкиных берет свое начало от Юсупа, переехавшего сюда в 1797 году с пятью сыновьями. От второго сына идет род Флюра Хадыевича.
Музей Дашкина не первый и, надеемся, не последний на нашем журналистском веку. Давно подмечено, что всех, кто занимается краеведением, отличает особый азарт. Им интересно исследовать прошлое, получать удовольствие от настоящего и с надеждой смотреть в будущее. Хотелось бы, чтобы таких людей поддерживали на всех уровнях, потому что все они делают очень полезное дело — несут историю в массы.
Местные жители нам очень рекомендовали побывать в деревне Покровка. Она находится в 20 километрах от райцентра, и к ней ведет неплохая асфальтированная дорога.
Согласно исторической справке, населенный пункт образован в 1839 году. Как и деревни Николаевка, Дурасовка, Сашино, Ильинка, он принадлежал действительному статскому советнику Двора Его Императорского Величества Николаю Дурасову. Тот перевел в Покровку из Тамбовской губернии купленных у помещицы Бордаковой крестьян. В 1850 году в деревне проживали 565 человек. Опись гласит, что в 1870-м здесь были церковь, волостное правление, училище, водяная мельница, торговые лавки, по воскресеньям проводились базары. Сейчас это тихая, скромная деревня. И была бы здесь совершенно унылая картина, если бы не уроженец Покровки, руководитель первой советской морской экспедиции, проводившей геофизические исследования на шельфе Антарктики, директор Морской арктической геологоразведочной экспедиции (1999 — 2020), заслуженный геолог РФ Геннадий Казанин. После его смерти в 2020 году Покровке продолжает помогать его сын, Алексей Казанин, нынешний гендиректор МАГЭ.
Под их покровительством началось и еще продолжается обновление местной школы, которая находилась в очень удручающем состоянии. А теперь здесь такой ремонт, что могут позавидовать многие городские образовательные учреждения. Директор Людмила Иванова провела нас по светлым и уютным коридорам и кабинетам с новой мебелью и современным оборудованием, продемонстрировала компьютерный класс, спортивный зал с потрясающим оформлением, музей, посвященный Геннадию Казанину, имя которого теперь гордо носит школа. Удивление вызывает тот факт, что в двухэтажном здании обучаются всего… семь детей, на которых приходится шесть учителей.
— Не слишком ли роскошно для такого количества учеников? — интересуемся у директора.
— Алексей Геннадьевич надеется возродить село и сделать так, чтобы сюда переехали семьи с детьми, и тогда школа пополнится новыми учениками, — ответила она. Педагоги этого очень ждут.
Еще один пример возрождения — местный храм, названный в честь иконы Божией Матери «Хлебенная». Вот бы таких меценатов, как Казанины, каждому православному храму или мечети, или другому богоугодному учреждению других конфессий, подумалось при рассмотрении внутреннего убранства. Своды расписаны вручную, вдоль стен выстроились искусно оформленные ларцы со святыми мощами. Говорят, что такого их количества, как здесь, нет ни в одном храме республики. В дни религиозных праздников сюда устремляются паломники не только со всей Башкирии, но и из соседних регионов.
— Храм возведен на месте зернохранилища, поэтому и получилось, что он в поле, обдуваемый всеми ветрами, — встретил нас у порога настоятель игумен Лука, который был переведен сюда на службу из Оренбурга. — В прошлом году стараниями Алексея Геннадьевича в храм привозили мощи святой Матроны Московской. Очередь к ним заканчивалась на улице.
Благодаря меценатам визитной карточкой села, да и района в целом, стал ежегодный Покровский фестиваль, который проходит здесь в первую субботу июля в память о Геннадии Казанине. Каждый раз хедлайнером выступает приглашенная звезда, в прошлом году вот приезжал Михаил Шуфутинский. Как-то раз был Стас Михайлов. Он не только спел, но и посетил храм в Покровке, преподнеся ему в подарок бочку для хранения святой воды. Теперь она стоит прямо у входа. Прихожане так ее и называют — бочка Михайлова.
Еще одна достопримечательность Покровки — Барский источник. Говорят, что из него брали воду для винокуренного завода помещика Дурасова, потому и барский. Завод находился на горе, над источником. От винокуренного производства ничего не осталось, а вот источник сейчас облагорожен, переживает второе рождение, и есть планы по его дальнейшему благоустройству.
Еще один интересный факт о Покровке, которым местные жители очень гордятся. Говорят, что медь для статуи Свободы, которую французам поставлял Воскресенский медеплавильный завод, добывали в окрестностях именно этой деревни.
Главная святыня Федоровского района — источник, выкопанный преподобной Зосимой Эннатской. Не лишним будет напомнить, что она была последней игуменьей закрытого в 1923 году Покрово-Эннатского женского монастыря, находившегося на месте нынешнего мужского. Прожила преподобная 115 лет и обладала даром прозорливости.
— От того монастыря сохранился лишь собор. В прошлом году мы отмечали 25-летие основания на этом месте мужской обители. За такой короткий срок удалось построить новый монастырь и несколько храмов на его территории, создать крепкое хозяйство, — рассказал наместник монастыря архимандрит Николай.
Беседа наша была хоть и короткой, но очень обстоятельной. Батюшка отметил, что двери монастыря открыты для людей всех конфессий. Здесь хранятся мощи преподобной Зосимы Эннатской, и поклониться им можно в любой день любому желающему.
— Как вы относитесь к тому, что храмы и монастыри, святые, намоленные места становятся объектами туризма? — поинтересовались мы у него.
— Ничего страшного в этом нет, — ответил он. — Нет людей, которые совсем ни во что не верят. Мы ведь тут молимся не только за проповедников православной веры, наше служение заключается в том, чтобы молиться обо всех людях независимо от их национальности и вероисповедания.
Как-то особенно умиротворенно и торжественно, поблескивая куполами церквей, выглядел монастырь в этот морозный солнечный день. В собор Покрова Пресвятой Богородицы нам попасть не удалось — зимой он не обогревается, и службы в его стенах проходят только в самых торжественных случаях. Зато поклонились мощам преподобной Зосимы Эннатской, а потом схимонах Иоанн проводил нас в необычную церковь в форме корабля. Оформлена она так потому, что построена в честь адмирала Федора Ушакова, не знавшего ни одного поражения и причисленного Русской православной церковью к лику святых. Вот где еще в России есть такая церковь? А скоро сюда доставят и мощи праведного Федора Ушакова.
Монастырь находится в деревне Дедово, источник Зосимы Эннатской примерно в двух километрах от него, уже в границах маленькой деревушки Новомихайловка. Зимой в мороз лучше доехать на автомобиле, летом же можно и прогуляться до него пешком.
Хотя к источнику указателей нет, найти его нетрудно. В конце деревни мы на минутку остановились на развилке, но решили повернуть направо, проехали мимо кладбища, увидели над лесом главки церквей на фоне чистого голубого неба и уверенно двинулись дальше. В будний день мы были единственными посетителями, и нас встретил громкий лай собак.
— На них внимание не обращайте, не кусаются, — успокоил нас смотритель Олег. Разговорившись, мы узнали, что живет он здесь отшельником, присматривает за хозяйством. — Вам повезло, что дорога почищена. В новогодние каникулы я тут сидел две недели, занесенный снегом, до монастыря ходил на лыжах.
Территория рядом с ключом представляет собой целый городок — с храмом, часовенками, монастырским скитом, беседками (есть даже мангалы), мостками, а летом открывается доступ к домашней живности и птицам на радость приезжей детворе. Словом, в теплую пору вполне можно устроить пикник на свежем воздухе и задержаться на святом источнике подольше, только без алкоголя и прочего хулиганства, так как тут обитает Святой дух и вести себя нужно подобающе.
Мы много путешествуем по Башкирии и еще не встречали ни одного неинтересного района, в котором было бы нечего посмотреть. Но часто бываем в таких, где не могут рассказать, что у них есть примечательного. Есть районы, которые очень хотят привлечь организованных туристов, но не знают, как это сделать. Да и насколько они к этому готовы? Ведь у многих ну очень трудно обстоят дела с гостиницами, общепитом и дорогами. А на все это нужны деньги и заинтересованный бизнес, желающий этим заниматься.
К какой категории можно отнести Федоровский? Безусловно, он имеет большой, но пока нераскрытый туристический потенциал. Очевидный его плюс в том, что кроме красивой природы тут есть готовые маршруты с интересными объектами, также на руку играет относительная близость к Уфе. Учтем такой момент, что речь идет в основном о православных святынях. Но, как показывает практика, они вполне могут быть интересны всем, так как связаны с культурой и историей. Взять, к примеру, Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь, в народе именуемый «Святые Кустики», куда на экскурсии туристы приезжают автобусами.
Федоровский район удобен для путешествий еще и тем, что вполне соответствует формату выходного дня. Правда, мы, авторы материала, в таком качестве ни разу о нем не слышали, но зато теперь сами можем рекомендовать. Если хотите с интересом и пользой провести выходные, открыть для себя новые уникальные места, узнать новые факты, познакомиться с интересными людьми, приезжайте сюда обязательно.
