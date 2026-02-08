В дорогу, с Богом!

Откуда возникла такая любовь к истории?

— Мой отец, ветеран Великой Отечественной войны, ушел из жизни в 1975 году. Он был комиссован после ранений в 1945-м, когда до Победы оставалось уже немного. А призвали его в 1943-м по достижении 17 лет. Отец рассказывал, что на фронт ехал в составе огромного эшелона, более 700 человек. Но на подступах к передовой поезд подвергся воздушной атаке, после которой выжили всего 23 пассажира. Среди них был папа. Так вот, всю жизнь он интересовался историей. И, хоть я окончил физкультурный техникум, мне она тоже всегда была интересна. Когда я начал работать в школе, то создал там музей. Потом ушел из школы и забыл это дело, а вернувшись, вновь продолжил. После закрытия школы стал собирать экспонаты у себя дома, — поделился воспоминаниями Флюр Хадыевич.

Всего из Верхнеяушево на Великую Отечественную были призваны 150 человек. Краевед составил подробный перечень имен земляков. Обошел дворы, собирая информацию о фронтовиках: год призыва, награды, даты рождения и смерти, фотографии. Все эти сведения теперь очень ценны.

А может, интерес к истории взялся от звучной фамилии? В Федоровском районе ветка Дашкиных берет свое начало от Юсупа, переехавшего сюда в 1797 году с пятью сыновьями. От второго сына идет род Флюра Хадыевича.

Музей Дашкина не первый и, надеемся, не последний на нашем журналистском веку. Давно подмечено, что всех, кто занимается краеведением, отличает особый азарт. Им интересно исследовать прошлое, получать удовольствие от настоящего и с надеждой смотреть в будущее. Хотелось бы, чтобы таких людей поддерживали на всех уровнях, потому что все они делают очень полезное дело — несут историю в массы.

Возрождение Покровки

Местные жители нам очень рекомендовали побывать в деревне Покровка. Она находится в 20 километрах от райцентра, и к ней ведет неплохая асфальтированная дорога.

Согласно исторической справке, населенный пункт образован в 1839 году. Как и деревни Николаевка, Дурасовка, Сашино, Ильинка, он принадлежал действительному статскому советнику Двора Его Императорского Величества Николаю Дурасову. Тот перевел в Покровку из Тамбовской губернии купленных у помещицы Бордаковой крестьян. В 1850 году в деревне проживали 565 человек. Опись гласит, что в 1870-м здесь были церковь, волостное правление, училище, водяная мельница, торговые лавки, по воскресеньям проводились базары. Сейчас это тихая, скромная деревня. И была бы здесь совершенно унылая картина, если бы не уроженец Покровки, руководитель первой советской морской экспедиции, проводившей геофизические исследования на шельфе Антарктики, директор Морской арктической геологоразведочной экспедиции (1999 — 2020), заслуженный геолог РФ Геннадий Казанин. После его смерти в 2020 году Покровке продолжает помогать его сын, Алексей Казанин, нынешний гендиректор МАГЭ.

Под их покровительством началось и еще продолжается обновление местной школы, которая находилась в очень удручающем состоянии. А теперь здесь такой ремонт, что могут позавидовать многие городские образовательные учреждения. Директор Людмила Иванова провела нас по светлым и уютным коридорам и кабинетам с новой мебелью и современным оборудованием, продемонстрировала компьютерный класс, спортивный зал с потрясающим оформлением, музей, посвященный Геннадию Казанину, имя которого теперь гордо носит школа. Удивление вызывает тот факт, что в двухэтажном здании обучаются всего… семь детей, на которых приходится шесть учителей.

— Не слишком ли роскошно для такого количества учеников? — интересуемся у директора.

— Алексей Геннадьевич надеется возродить село и сделать так, чтобы сюда переехали семьи с детьми, и тогда школа пополнится новыми учениками, — ответила она. Педагоги этого очень ждут.

Еще один пример возрождения — местный храм, названный в честь иконы Божией Матери «Хлебенная». Вот бы таких меценатов, как Казанины, каждому православному храму или мечети, или другому богоугодному учреждению других конфессий, подумалось при рассмотрении внутреннего убранства. Своды расписаны вручную, вдоль стен выстроились искусно оформленные ларцы со святыми мощами. Говорят, что такого их количества, как здесь, нет ни в одном храме республики. В дни религиозных праздников сюда устремляются паломники не только со всей Башкирии, но и из соседних регионов.

— Храм возведен на месте зернохранилища, поэтому и получилось, что он в поле, обдуваемый всеми ветрами, — встретил нас у порога настоятель игумен Лука, который был переведен сюда на службу из Оренбурга. — В прошлом году стараниями Алексея Геннадьевича в храм привозили мощи святой Матроны Московской. Очередь к ним заканчивалась на улице.

Благодаря меценатам визитной карточкой села, да и района в целом, стал ежегодный Покровский фестиваль, который проходит здесь в первую субботу июля в память о Геннадии Казанине. Каждый раз хедлайнером выступает приглашенная звезда, в прошлом году вот приезжал Михаил Шуфутинский. Как-то раз был Стас Михайлов. Он не только спел, но и посетил храм в Покровке, преподнеся ему в подарок бочку для хранения святой воды. Теперь она стоит прямо у входа. Прихожане так ее и называют — бочка Михайлова.

Еще одна достопримечательность Покровки — Барский источник. Говорят, что из него брали воду для винокуренного завода помещика Дурасова, потому и барский. Завод находился на горе, над источником. От винокуренного производства ничего не осталось, а вот источник сейчас облагорожен, переживает второе рождение, и есть планы по его дальнейшему благоустройству.

Еще один интересный факт о Покровке, которым местные жители очень гордятся. Говорят, что медь для статуи Свободы, которую французам поставлял Воскресенский медеплавильный завод, добывали в окрестностях именно этой деревни.