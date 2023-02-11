Патрули выходят в рейд

В январе ощутимо снизилось количество «пьяных» дорожных инцидентов: зарегистрировано девять ДТП с участием нетрезвых водителей, что на 25 процентов меньше прошлогодних показателей за тот же период. К счастью, здесь погибших нет, травмы получили десять человек (-16,7%), сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Всего за минувший месяц зарегистрировано 193 ДТП (-12,7%). В них погибли 18 человек (-25%) и ранены 257 человек (-21%). По мнению спикера, достичь таких показателей удалось благодаря постоянным массовым проверкам и профилактическим рейдам. К примеру, был сформирован специализированный взвод ДПС, экипажи которого провели рейды в южных районах республики: Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском, Хайбуллинском, а также в городе Сибае. Выбор не случаен, мониторинг показал, что именно на этих территориях ежегодно растет число автоаварий. Кроме того, здесь наиболее сложные участки дорог, особенно в зимнее время, и именно сюда едет много отдыхающих на своем транспорте, поскольку тут расположены курортные зоны. Соответственно, многие позволяют себе садиться за руль подшофе.

Еще одно ноу-хау — ночная уборка снега и наледи на уфимских дорогах. Днем чистить проезжую часть затруднительно из-за пробок в часы пик, а в ночное время участки улиц перекрываются дорожной полицией, чтобы коммунальные службы смогли привести их в порядок, а также убрать сугробы, нередко перекрывающие видимость пешеходам и водителям, выезжающим с дворовых территорий. В январе зарегистрировано 63 ДТП с участием пешеходов, двое из которых погибли (-66,7%) и 68 пострадали (-5,6%).

— Во время сильных снегопадов наши сотрудники также несли службу на пешеходных переходах. Экипажи ездили по улицам и через громкоговорители предупреждали население о сложной дорожной ситуации из-за погодных катаклизмов, чтобы люди без особой необходимости не выезжали за город, — продолжил тему Владимир Севастьянов. — Также в местах массового пребывания граждан у нас курсирует информационный автобус, который транслирует аудиоролики о необходимости соблюдения ПДД, обязательном ношении световозвращающих элементов в темное время суток, а также предупреждает, чтобы люди на дороге не отвлекались на телефон и не перебегали проезжую часть в неположенном месте.

Как известно, наиболее резонансные и тяжелые ДТП происходят при выезде на полосу встречного движения. По этой причине в январе произошло 17 таких дорожных инцидентов, в которых погибли 10 человек и 24 получили ранения различной степени тяжести. К примеру, на дороге Уфа — Бирск — Янаул в Благовещенском и Бирском районах ежегодно фиксировались смертельные ДТП. Причем гибли сразу по несколько человек. В прошлом году во время новогодних каникул там насмерть разбилась семья с маленьким ребенком.

Поэтому Управление госавтоинспекции региона снизило на опасном участке скоростной режим, запретило левый поворот к объектам сервиса, передислоцировало видеокамеры и применило виброшумовые разметки и полосы. Все эти меры помогли снизить аварийность: если в первом полугодии 2022 года там произошло шесть автоаварий, то во втором — одна.

Аналогичные меры будут внедрены на автодорогах Уфа — Чишмы, Чишмы — Киргиз-Мияки, Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки, которые также считаются проблемными, и там, где имеются рельефные сложности.

Еще об одном новшестве, инициированном ГИБДД, — снижении скорости для автобусов по проспекту Октября в Уфе, которое введено прошлой осенью. Оно позволило сократить количество ДТП, связанных с поворотом направо во дворы.

Возможно, следует ввести такое ограничение и на других оживленных улицах столицы. Тому подтверждение недавнее столкновение двух пассажирских автобусов на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского. Несколько пассажиров пострадали. Как отметил собеседник, все произошло из-за личной недисциплинированности водителей. Судя по записям видеорегистраторов, один из них проехал на запрещающий сигнал светофора, а второй не остановился, хотя прекрасно видел, что с левой стороны несется транспорт. Может, отвлекся на телефон или на пассажиров.

Вообще, надо быть многоруким Шивой и многоглазым Аргусом, чтобы успевать одновременно и баранку крутить, и по мобильнику разговаривать, и за дорогой следить, да еще пассажиров вместо кондуктора рассчитывать. Проверка по данному ДТП еще не окончена, по ее итогам будут приняты меры для водителей пассажирского транспорта, пообещал главный госавтоинспектор.

Поскольку в прошлом году увеличилось количество дорожных происшествий на местах дорожных работ, теперь там устанавливается шериф-балка — это прибор, подающий сигнал, как у патрульной машины. Он устанавливается на фонарных столбах по соглашению с балансодержателями федеральных и региональных автодорог. В этом году планируется приобрести еще 40 таких приборов.

Пока их мало, они будут устанавливаться в первую очередь в наиболее аварийно опасных местах, где уже производятся или планируются ремонтные работы на дорогах. Все помнят прошлогоднюю трагедию в Благоварском районе, когда маршрутка врезалась в стоящий «КамАЗ» и погибли сразу шесть пассажиров. Бывает, гибнут и сами дорожные рабочие.

— Наше ведомство постоянно проводит такие профилактические рейды, как «Встречная полоса», «Пристегнись», «Перекресток» и другие. В них принимают участие сотрудники различных подразделений полиции, и охват территорий получается более полномасштабным, — отметил в завершение Владимир Севастьянов. — Кроме того, мы отслеживаем нелегальную деятельность водителей «Ларгусов», которые пытаются таксовать. С 1 февраля запустили флешмоб «Будь ярче», призванный привлечь внимание населения к световозвращающим элементам одежды, что особенно важно для детей. Благодаря поддержке главы республики, в обеспечении безопасности дорожного движения задействованы буквально все региональные организации и ведомства. Республика приобретает видеокамеры, строит дороги, оперативно реагирует на наши инициативы. Все вкупе помогает выполнять задачи, поставленные нацпроектом «Безопасные и качественные дороги», чтобы дороги в Башкирии были именно такими — комфортными и безопасными.