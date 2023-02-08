Выйти из огня

В республике резко возросло количество смертельных возгораний: только за первый месяц 2023 года в огне и дыму погибли 39 человек. Это в три раза больше, чем в прошлогоднем январе. Кто виноват и что делать, разбирались на брифинге «Вместе против пожаров» в ЦУР Башкортостана.

Типичная жертва

— Причины пожаров не меняются: неосторожное обращение с огнем при курении, неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования и печного отопления, — подчеркнул заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов. — Поскольку январь выдался очень холодным, участились случаи курения в доме или на веранде, что привело в ряде случаев к печальным последствиям.

С начала года в республике произошло 513 пожаров. Социальный портрет типичной жертвы пожара также остается неизменным: чаще всего это пенсионер, проживающий в сельской местности, злоупотребляющий алкоголем, а пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.

— В связи с ростом гибели от пожаров мы решили возобновить акцию «Вместе против пожаров», в рамках которой сотрудники Главного управления МЧС по РБ и Государственного комитета РБ по ЧС совместно с органами местного самоуправления реализуют комплекс дополнительных мероприятий. Это профилактические рейды, информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе при помощи громкоговорящей связи, занятия в школьных и дошкольных учреждениях, — отметил Ирек Сагитов.

— По всей республике проходят профилактические мероприятия, за каждым муниципалитетом закреплены мобильно-профилактические группы, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов. — Они по графику объезжают все населенные пункты, проводят беседы с населением, вручают памятки, выдают отдельным категориям граждан пожарные извещатели.

Предупреждён — значит, вооружён

Еще одно важное направление профилактики пожаров — пропаганда безопасного поведения через СМИ, ведь человеческий фактор был, есть и будет всегда. Активную роль играет ЦУР Башкортостана: только за прошлый год его сотрудники организовали 13 прямых эфиров на канале БСТ с ГУ МЧС по РБ и ГК РБ по ЧС на тему пожаров.

Один из эфиров с ГУ ЧС был посвящен правильной эксплуатации электронагревательных приборов, печей и дымоходов, напомнила начальник Управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Жителям, использующим печное оборудование, напомнили о необходимости очистки дымоходов от сажи не реже одного раза в три месяца. Печь необходимо топить с закрытой дверцей и ни в коем случае не разжигать легковоспламеняющимися жидкостями. Во время другого эфира из ЦУР специалисты из МЧС рассказали, как пользоваться огнетушителем.

— В Уфе есть учебно-методический центр, в котором проходят пожарно-технический минимум руководители учреждений и предприятий, — напомнил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. — Дальнейшая задача этих руководителей — проинструктировать своих сотрудников.

Во время брифинга журналистам показали передачу из ЦУР, в ходе которой заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе Тимур Исламгалиев рассказал о правильном поведении во время пожара в многоквартирном доме:

— Если дым распространяется по подъезду, не следует паниковать и пытаться пробежать через этот дым. Необходимо закрыть дверь в квартире, но не запирать ее, чтобы пожарным не пришлось терять время, вскрывая замки. Закрыть все щели мокрыми тряпками и перейти в удаленное от двери помещение. Следует выйти на балкон и попытаться привлечь внимание: днем — вывесить яркую ткань, ночью светить фонариком или телефоном. Если дым просачивается в квартиру, передвигаться нужно ползком, потому что кислорода внизу больше и температура ниже. Если вам становится плохо, то окно нужно открыть в режим проветривания, но не полностью, иначе дым полностью захватит комнаты.

Техника — спасатель

— В республике активно идет работа по оснащению отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями, — отметил Ирек Сагитов. — Выдано уже более 476 тысяч, причем благодаря их срабатываниям с 2016 года спасены жизни 935 человек.

К примеру, 10 января 2023 при пожаре благодаря срабатыванию пожарного извещателя спаслась семья из пяти человек, из них трое детей, младшему всего год.

Возгорание произошло в одной из квартир в селе Павловка Нуримановского района, семья проснулась от громкого звука сирены и вовремя выбежала на улицу.

— В группе риска — отдельно проживающие граждане старше 55 лет, они получают пожарные извещатели бесплатно, — напомнил Фарит Гумеров. — Но, к сожалению, часто бывает так, что пенсионер живет один, но в его квартире прописаны дети и внуки, поэтому он не может получить извещатель. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы снять это ограничение.

Специалисты предостерегли: порой по квартирам ходят недобросовестные дельцы, пытающиеся продать пожарные извещатели в несколько раз дороже и запугивающие пенсионеров штрафами в случае отказа. Речь идет о нескольких тысячах рублей, в то время как недорогие модели извещателей стоят от 250 рублей.

— Наши сотрудники никогда коммерческой деятельностью не занимаются, извещатели они не продают, только предлагают бесплатно определенным категориям граждан, — подчеркнул председатель ГК РБ по ЧС.

— Обращаюсь к гражданам: все наши усилия будут бесполезны, если вы не будете соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, — подытожил Ирек Сагитов.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Во избежание трагедии не бросайте непотушенные сигареты, не курите в помещении, не перегружайте электросети, не оставляйте без контроля печи при их топке, не пытайтесь самостоятельно тушить пожары.

Не включайте самодельные и неисправные электрообогреватели.

Не оставляйте без присмотра близких и знакомых в состоянии алкогольного опьянения, а также детей!

Вместе со своими детьми заучите наизусть алгоритм действий при пожаре.