Про автомузыку, секретные камеры и белых человечков

Благодаря рейдам, о которых ведомство заранее предупреждает водительское сообщество перед выходными и праздничными днями, в прошлом году число «пьяных» аварий и погибших в них сократилось. «Автовладельцы либо не садятся руль, либо отказываются от алкоголя, а это для нас самое главное. Поэтому рейды будем проводить постоянно», — сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Владимир Севастьянов.

По словам спикера, в обществе меняется отношение к водителям, которые садятся за руль подшофе. Люди теперь считают своим долгом сообщить о подобных фактах сотрудникам дорожной полиции. Не исключено, что в каких-то случаях это помогло избежать трагедии. За прошлый год из-за «пьяного» вождения погибли 90 человек, и хоть это на 9,1 процента меньше, чем в предыдущем году, все равно цифра большая.

Кстати, с марта вступят в силу новые правила проверки водителей на алкоголь. Поводом для тестирования могут стать запах спиртного, плохая координация, несвязная речь, резкое изменение цвета лица, неадекватное поведение. Проверять водителей закон разрешает исключительно в присутствии двух понятых или снимая процесс на камеру. Наказание последует, если концентрация спирта в выдыхаемом воздухе составит более 0,16 миллиграмма.

Еще из новшеств — с начала года по инициативе Главного управления по обеспечению безо­пасности дорожного движения МВД РФ введен рейтинг для автошкол. С его результатами можно ознакомиться на официальном сайте госавтоинспекции региона. Хотя он больше рассчитан на директоров автошкол, чтобы среди них появилась здоровая конкуренция. Критерии: качественное предоставление услуг и сдача экзаменов, желательно с первого раза. Ну или хотя бы со второго. В случае, если водитель со стажем управления до двух лет попадает в тяжелое ДТП, проверка автошколы, которую он окончил, неизбежна.

Относительно мусора из автомашин. С одиннадцатого января в России разрешено использовать видеокамеры, чтобы наказывать любителей выкидывать пакеты с мусором на обочину дороги или в лесу. Здесь дорожной полиции придется взаимодействовать с заинтересованными ведомствами: устанавливать нарушителей, транспортное средство, изучать показания очевидцев, записи видеокамер, после чего материалы будут переданы в региональное минэкологии. В теории. Однако как все будет осуществляться на практике, ведомство еще не определило.

По поводу штрафов за громкую автомузыку главный госавтоинспектор республики пояснил, что эта тема к дорожно-патрульной службе не относится и здесь можно говорить лишь о взаимодействии с определенными службами города и региона. А вот относительно любителей дрифта, особенно по ночам, вопрос как раз к ГАИ, у которой на вооружении имеются шумомеры и газоанализаторы. В этом плане работа ведется постоянно, особенно летом, когда дрифтеры собираются на своих излюбленных точках, хорошо известных дорожным инспекторам, которые их там же и «профилактируют».

С ноября прошлого года уфимская администрация оснастила 140 светофоров дополнительными секциями с изображениями белых человечков и стрелками поворота. По задумке московских авторов экспериментальной программы «Удобный переход», новшество должно привлечь внимание водителей во время поворота на «зебру», что здесь пешеход имеет преимущество. К слову, автор этих строк недавно поинтересовалась у водителя такси про этих человечков. Поначалу он не понял, о чем речь, а потом сообщил, что не обращает на них внимания, так как думал, что это знак для пешеходов.

— Говорить о том, насколько нам помогает новшество, еще рано. Через некоторое время сравним, лучше стало или хуже. Понятно, что водитель в любом случае должен пропускать пешеходов на перекрестке, а дополнительная опция — просто напоминание об этом правиле. Например, зимой на перекрестке может образоваться снежный сугроб, из-за которого не видно пешехода, и такая подсказка фокусирует внимание водителя на этом, — продолжил тему Владимир Севастьянов.

Кстати, о зиме. Снег часто заметает дорожную разметку, и если пришел штраф, непонятно, можно ли его обжаловать. Оказалось, что можно. Задача тех, кто устанавливал камеры фиксации нарушений ПДД, — обеспечить видимость разметки на перекрестках. Если она не видна, значит, ее нет, заявил главный госавтоинспектор региона. Он напомнил, что за качеством уборки снега на дорогах должна следить городская администрация. Дорожная полиция за неубранный снег на проезжей части предупреждает и выносит предо­стережения, а если по причине снега происходит автоавария, ведомство совместно с прокуратурой предпринимает уже другие меры.

Сегодня в республике работают 1 866 комплексов фотовидеофиксации, в прошлом году установили 100 камер на федеральных дорогах, благодаря чему удалось снизить количество аварий. Кроме того, рассматривается вопрос о приобретении еще 17 передвижных комплексов — треног. Спикер напомнил, что видеокомплексы фиксируют все нарушения ПДД, кроме разговора по телефону за рулем. Однако на вопрос, что за маленькие камеры светятся по ночам на перемычках светофоров в центре Уфы, не ответил, посоветовав внимательнее следить за дорогой, а не за камерами.

Тем не менее, это не мешает некоторым лихачам не платить штрафы. На заметке у инспекторов госавтоинспекции 500 автовладельцев, за каждым из которых числится не менее 50 неоплаченных нарушений. А у двоих и вовсе вместе с алиментами накопилось долгов до миллиона рублей «на нос». Материалы по всем направлены в службу судебных приставов, и теперь сотрудники ГАИ вылавливают должников из автопотока, арестовывают их машины и ставят на штрафстоянку.

По поводу нехватки инспекторов и сокращений в ведомстве Владимир Севастьянов пояснил, что подобные вопросы находятся в ведении федерального центра. Сколько человек за последние пять лет пришлось сократить, собеседник не сказал, но отметил, что в республике работают 1 867 сотрудников дорожно-патрульной службы и пока, к счастью, их число держится на этом уровне.

— Конечно, эффект присутствия никто не отменял. Статистика показывает: во время рейдовых мероприятий даже в выходные дни уровень аварийности снижается, и ту массу транспортных средств, которыми управляют нарушители, надо кому-то останавливать. Конечно, желательно, чтобы было больше сотрудников. Например, в Уфе инспектор порой оформляет до двухсот только механических ДТП, — добавил главный госавтоинспектор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году подразделениями ГИБДД республики было возбуждено более 5 млн 700 тыс. административных дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Из них свыше 5 млн 100 тыс. выявлено с помощью видеокамер. За грубые нарушения ПДД в суды направлено 87 тыс. 434 материала. Наложено штрафов на сумму 3 млрд 725 млн рублей. Взыскано более 2 млрд 22 млн рублей. В бюджет республики перечислено более 2 млрд 361 млн рублей, взысканных за административные штрафы по линии ГИБДД (с учетом платежей по штрафам прошлых лет). К административной ответственности за неуплату штрафов в установленные сроки привлечены 10 тыс. водителей. В прошлом году количество погибших на местах производства дорожных работ увеличилось на 225 процентов: зарегистрировано 18 ДТП, в которых погибли 13 и ранены 36 человек. Значительный рост аварийности из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог зарегистрирован в Благоварском, Илишевском, Белокатайском, Куюргазинском, Благовещенском, Чекмагушевском, Дюртюлинском, Чишминском и Учалинском районах. По вине водителей автобусов в 55 ДТП погибли 7 человек и 116 получили травмы. Из них самое резонансное произошло в Благоварском районе, где на федеральной дороге М-5 погибли сразу 6 пассажиров маршрутки. Каждое восьмое ДТП в республике произошло с участием несовершеннолетних. Всего в 2022 году погибли 14 детей, из которых шестеро были пассажирами транспортных средств, трое — пешеходами, двое — велосипедистами, трое — катались на дорожных гаджетах. Больше всего участников дорожного движения погибло на автодорогах: Уфа — Бирск — Янаул, где произошло 20 смертельных случаев; Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки — 13 погибших, а также на дороге Бирск — Тастуба — Сатка, где погибли 12 человек. Самыми безопасными в РБ стали федеральные дороги, где число погибших в ДТП сократилось более чем на 48 процентов. Обратная тенденция наблюдается на республиканских и муниципальных дорогах, где зафиксировано 54 процента погибших от общего числа по РБ. В минувшем году в регионе зарегистрировано свыше 3 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 409 человек (в том числе 14 детей) и более 4 тысяч получили ранения.