Круговая оборона

В ночь на 5 декабря в СНТ «Строитель», расположенном в Демском районе Уфы, загорелся двухэтажный деревянный дом. Семилетняя девочка погибла, ее родители и сестра того же возраста с травмами госпитализированы.

Заслон огненным трагедиям в садах и на дачах должна поставить стартовавшая в республике с 1 декабря акция «Нет пожарам в СНТ». Ведь риск гибели при возгорании здесь в три раза выше, чем в жилых домах в населенных пунктах. Как уберечь садовый участок от огня, обсудили на недавнем брифинге в Центре управления регионом.

Отдых или жизнь?

Судя по уже принятым мерам поддержки, власти сегодня поворачиваются лицом к дачникам-огородникам. Решено выделить из бюджета 50 миллионов рублей на создание инфраструктуры СНТ (дороги, электричество, газ). На оживленных перекрестках устанавливают бесплатные торговые места для реализации выращенной продукции, бабушек с укропом и помидорами с улиц больше не гоняют. В домах на участках давно можно прописаться. Постепенно решается проблема и с вывозом мусора. Но все это «дела житейские». А вот главный вопрос — безопасности людей — до сих пор стоит остро. И одними мерами сверху его не решить.

— Сады и дачи из сезонных мест отдыха давно стали объектами постоянного проживания большого числа граждан, а многие СНТ находятся в черте населенных пунктов, образуя целые жилые микрорайоны — особенно в Уфимском, Иглинском, Кармаскалинском районах, — говорит вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов. — Но должного внимания профилактике пожаров на территориях садовых товариществ муниципалитеты не уделяют. Поэтому и назрела необходимость в проведении подобной акции.

Вице-премьер напомнил о резонансных пожарах, случившихся в октябре 2020 года в садовых товариществах на территории Зубовского сельсовета в Уфимском районе, когда погибли семьи с детьми.

ФАКТЫ

С начала года в садовых домах и на дачах произошло 362 пожара (рост к аналогичному периоду прошлого года на 16,1 процента), в них погибли 12 человек (в прошлом году на эту дату было 15 погибших), получили травмы 11 (в прошлом году было 12).

— С наступлением холодов в жилом секторе, в том числе в садовых домиках, количество пожаров возрастает в 2,5 раза. А вскоре придут морозы до минус 30 градусов, — продолжает Сагитов. — Центрального отопления и газа в садах нет. Люди вынуждены топить печи, использовать электрообогреватели, готовить еду на газовых баллонах. Все это создает риск возникновения огненных ЧП. Любой выпивший или закуривший человек — потенциальная причина пожара и его же жертва. Практика показывает, что пожаров в декабре и в последующие за ним новогодние каникулы случается больше, чем в другое время года. Ведь многие едут на дачи, чтобы там отдохнуть на природе — попариться в бане, пожарить на мангале мясо.

В товариществах согласья нет

После звонка на номер «112» пожарный расчет должен оказаться на месте максимально быстро. Ведь порой все решают буквально минуты. Однако очень часто пожарная машина просто не может подъехать к горящему садовому дому, отметил начальник главного управления МЧС России по Башкирии Марат Латыпов.

— Приходится сталкиваться с различными проблемами, — сказал он. — Например, перекрытие проездов на территории СНТ, ненадлежащее содержание дорог — зимой они не чистятся от снега, отсутствие разворотных площадок, если они необходимы. Пожарный автомобиль — крупногабаритная техника, и ей порой в сады трудно попасть, а затем проехать по узким проулкам. Поэтому ширина проездов на территории СНТ должна быть не менее 3,5 метра. Но на деле кто-то свой забор выдвинул на дорогу, другой сруб бросил, и образовался тупик, где-то внутренний проезд зарос деревьями и кустарниками. Проблемой становится и отсутствие источника водоснабжения либо его неисправность.

Но ведь на то и коллективный сад, чтобы сообща решать проблемы. Однако многих садоводов беспокоит лишь собственный участок, а не общая дорога. А по факту именно она часто решает судьбу людей, попавших в огненную ловушку.

— Все проблемы обсуждаем с председателями СНТ, выдаем предписания об устранении нарушений, привлекаем к административной ответственности, — говорит Марат Латыпов. — Они беседуют с дачниками, пытаются решать спорные вопросы. Жаль, что люди не понимают, что предупредительные меры нужны для их же безопасности. Все противопожарные нормы давно разработаны, их просто следует соблюдать.

— За пожарную безопасность в СНТ отвечает председатель товарищества, внутри садовых участков — их владельцы, — поясняет председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. — На участках должны быть емкости с водой, желательно огнетушители. Мы обучаем председателей СНТ, как обеспечить пожарную безопасность на территории коллективного сада. На базе учебно-методического центра по гражданской обороне ежегодно проводим для них учебно-методические сборы и объясняем, как нужно организовать работу, чтобы минимизировать риск возгораний на вверенных им территориях.

Узнают по форме

В декабрьских рейдах сотрудников противопожарной службы будут участвовать представители органов местного самоуправления. Дачников-садоводов просят быть бдительными. Ведь мошенники всегда пользуются моментом и могут прийти в дом под видом проверяющего. Важно, что никаких платных услуг людям в ходе акции предлагать не будут. Если вам стали навязывать покупку пожарного извещателя, дымоуловителя или сигнализации — лучше звонить в полицию.

Только с разрешения владельцев будут проверяться садовые домики на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Сотрудники госкомитета по ЧС проведут инструктажи, раздадут памятки. Пристальное внимание уделят состоянию подъездных путей и внутрисадовых проездов.

— В госкомитете по ЧС есть служба профилактики пожаров, она включает 25 мобильных групп, — говорит руководитель ведомства Фарит Гумеров. — На время акции все они будут переориентированы на работу в садовых товариществах. Участников рейдовых групп — наших сотрудников — можно будет узнать по форме и удостоверению. Они объяснят людям, какие риски возникают зимой при топке печей, пользовании электроприборами, покажут, как нужно закреплять пожарный извещатель. Проинструктируют, как правильно действовать, если начался пожар, как оказать первую помощь человеку, отравившемуся угарным газом. Также расскажут, как получить и установить пожарный извещатель, если дачник относится к одной из 12 льготных категорий граждан, кому он предоставляется за счет бюджета республики.

Фарит Гумеров напомнил, что пожарный извещатель на сегодня остается самой эффективной профилактической мерой. Всего мини-сирены установлены в 900 тысячах жилых домов — оснащенность ими составляет больше 51 процента. Задача ведомства — довести эту цифру до 80 процентов. Кстати, благодаря срабатыванию извещателя спасен 771 человек, среди них 287 детей. Рекомендуется ставить прибор не в одной, а во всех комнатах частного дома, особенно на веранде, где чаще происходит короткое замыкание электропроводки и начинается пожар. В сад тоже можно взять извещатель — он легко устанавливается.

После рейдов все замечания и проблемы будут систематизированы и взяты в разработку, чтобы зима и новогодние каникулы прошли спокойно.

К СВЕДЕНИЮ

После трагедии, случившейся 18 ноября в селе Матвеевка Стерлитамакского района, когда сгорели родители и пятеро сыновей (еще двоих мальчиков — пятилетних близнецов — отец успел спасти), начались рейды по домам, где противопожарные извещатели установлены бесплатно — это 446 тысяч семей. Отмечены самые частые нарушения: извещатель не используется или находится в нерабочем состоянии. Так, у многих были разряжены элементы питания — специалисты госкомитета по ЧС их заменили. К новому году профилактическую работу планируют завершить.

Айгуль НУРГАЛЕЕВА