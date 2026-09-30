Уполномочены спасать

Форум общественных экологических инспекторов и волонтеров был организован по инициативе Совета мужчин РБ в рамках проекта «Чистый Талкас».

В нем приняли участие депутаты, представители министерств и ведомств, надзорных органов, общественных организаций, а также студенты и школьники.

— Законодательные решения могут быть выверенными только тогда, когда каждая буква закона перекликается с тем, что происходит на местах. Вопросы экологии всегда звучат остро, и, занимая ту или иную сторону, мы должны иметь объективную информацию. Мы должны понимать, как выдержать баланс между пользой для экономики и вредом для экологии, как защитить наши территории от зачастую варварских действий недропользователей, — отметила депутат Государственной Думы, руководитель Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

Задача форума — назвать лучших общественных экологических инспекторов, тех, кто отдает себя этой работе, выявляет нарушения и помогает надзорным органам навести порядок в области экологии, подчеркнул депутат Государственной Думы, председатель Совета отцов РБ Зариф Байгускаров.

— Мы им дали полномочия отдельным законом: они имеют право фиксировать нарушения, делать фото и видео, направлять материалы в надзорные органы. Последние обязаны их рассматривать и привлекать нарушителей к ответственности. В этом году для общественных инспекторов провели учебу, и они начали активно выявлять нарушения. Это работа недропользователей без лицензии, незаконные свалки, вырубка леса, охота в неположенных местах и другие. Нарушений много, и виной им — жажда наживы. Мы должны вместе противостоять этому злу. Одни лишь надзорные органы с ним не справятся, мы должны оказывать им помощь, работать вместе, — отметил он.

К таким форумам нужно привлекать все больше людей, уверен участник СВО, кандидат социологических наук, экологический волонтер Ильгиз Султанмуратов.

— Мы должны беречь природу для будущих поколений. Сейчас есть обратная связь — через волонтеров, активистов, общественные организации, депутатов. Есть возможность оспаривать решения, которые были приняты без учета мнения местного населения, приходить к компромиссным решениям. Главное — быть активными, — подчеркнул спикер.

Министр природопользования и экологии Нияз Фазылов с ходу заявил, что ему приятно видеть в зале единомышленников.

— Экология — она всеобъемлющая, нет отрасли, которой бы она не касалась. В 2019 году стартовал национальный проект «Экология». И начинается наша история — ликвидируются свалки, начинают цивилизованно вывозить мусор, обращать внимание на выбросы предприятий, загрязнение водных объектов. Конечно, невозможно за год решить все проблемы, которые накапливались десятилетиями. Но мы ликвидировали шесть крупных свалок, чистим русла рек, ведем капремонт Юмагузинского водохранилища, реализуем много проектов по полезным ископаемым, — отметил руководитель ведомства.

Поскольку форум проходил в рамках проекта «Чистый Талкас», речь коснулась и этого начинания.

— В 2020 году ко мне обратились жители Баймакского района. Они сообщили, что озеро Талкас заболачивается и мелеет. Я собрал ученых, экологов и поставил вопрос: почему такое происходит и как можно спасти озеро? Они обследовали его и сказали, что вокруг водоема и на дне очень много мусора, на берегах еще давно вырубили лес, а родники, которые питают озеро, пересыхают. Поэтому мы начали проводить субботники и собрали 742 мешка мусора. По берегам высадили 2,4 тысячи сосен, благоустроили шесть родников, питающих озеро водой, — подчеркнул Зариф Байгускаров.

В завершение форума лучшим общественным инспекторам и волонтерам были вручены награды.