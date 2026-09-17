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Природа
17 Сентября , 04:15

Чистая глубина

Одно из самых любимых жителями Башкирии озёр приведут в порядок

Айбулат АКБУТИН Сейчас амфибия нефтяников доставит очередную партию инвазивного растения на берег.Айбулат АКБУТИН Сейчас амфибия нефтяников доставит очередную партию инвазивного растения на берег.
Сейчас амфибия нефтяников доставит очередную партию инвазивного растения на берег.Фото:Айбулат АКБУТИН

Яктыкуль — озеро, отличающееся не только своими размерами. Оно находится в живописном месте Зауралья, поэтому здесь ежегодно отдыхают тысячи туристов. У Яктыкуля, известного еще как Банное, есть и другая достопримечательность — оно самое глубокое в Башкирии. Но и проблем у экологической жемчужины региона хватает.

Главная из них — озеро быстро зарастает элодеей канадской и другими водорослями. Этот агрессивный чужак, своими гибкими стеблями вылезающий над водой и образующий малоприглядные ядовито-зеленые островки, вытесняет родные растения и меняет жизнь озера. А осенью биомасса из элодеи и других водных сорняков начинает разлагаться, и рыба задыхается подо льдом.

На проблему обратили внимание даже в правительстве Башкирии. Минприроды республики вместе с администрацией района запустили акцию «Чистый Яктыкуль» в рамках нац­проекта «Экологическое благополучие». Подключились и волонтеры, и крупные промышленные предприятия.

— Озеро имеет статус гидрологического памятника природы республиканского значения. Площадь водоема достигает почти восемь квадратных километров, максимальная глубина — 28 метров. Питание озера происходит преимущественно за счет родников, здесь водятся ценные и редкие виды рыб — пелядь, сиг, малая южная колюшка. А что касается элодеи канадской, это растение распространилось уже на площади в 41 гектар акватории Яктыкуля, — рассказала участвовавшая в акции замминистра экологии РБ Инна Антонова.

Всерьез занялись спасением озера и башкирские нефтяники. И дело не только в традиционном волонтерском десанте, помогавшем в уборке территории. Главной фишкой стала уникальная для республики машина-амфибия, которую представители компании «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») привезли на Яктыкуль. Отечественная техника с подвесными понтонами способна свободно передвигаться по воде, собирать и безопасно вывозить растения на берег.

— Также мы привезли с собой Т-образную косилку, которая срезает растения на большой глубине. У нас есть большой опыт работ в труднодоступных местах, на болотах, где не может проехать обычная техника. Так что с водорослями справимся обязательно, — выразил уверенность главный конструктор компании по производству машин-амфибий Евгений Сафронов.

Так и оказалось. Агрегат своим «ковшом» трудолюбиво вырезал с поверхности озера один зеленый кусок за другим и методично доставлял весь собранный мусор на берег. Дальше все традиционно — его грузили на автомашины и отправляли на ближайший полигон ТКО.

Кстати, параллельно с этим волонтеры «Башнефти» в рамках всероссийской акции «Вода России» участвовали в очистке прибрежной линии, а также провели экологический забег в формате плоггинга — это когда ребята классический бег трусцой сочетают со сбором пластика и бытового мусора на дистанции. И для здоровья полезно, и природа становится чище.

Здесь, кстати, есть еще одна проблема, уже не канадского, а местного свойства. Волонтеры от акции получили самые положительные эмоции. Но одновременно удивлялись, откуда на берегу озера столько окурков, пластиковой тары, бумаги. В общем, наши местные туристы порой ведут себя по отношению к природе не менее агрессивно, чем зарубежные растения…

— Очистка озера продолжает системную работу нашей компании по сохранению водных объектов. Ранее мы, например, восстановили хвойное обрамление крупнейшего озера Аслыкуль, высадив за четыре года 126 тысяч сеянцев сосен и лиственницы. Молодой лес естественным образом предо­твращает эрозию почв, заболачивание береговой линии и попадание органических веществ с прилегающих сельхозугодий в водоем, — рассказал представитель «Башнефть-Добычи» Алексей Харло.

Такой же комплексный подход ожидает и Яктыкуль. Специалисты оценят возможность применения биопрепаратов и зарыбления озера травоядными видами рыб, а полученный опыт будет перенесен на другие водоемы республики.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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