Чистая глубина

Яктыкуль — озеро, отличающееся не только своими размерами. Оно находится в живописном месте Зауралья, поэтому здесь ежегодно отдыхают тысячи туристов. У Яктыкуля, известного еще как Банное, есть и другая достопримечательность — оно самое глубокое в Башкирии. Но и проблем у экологической жемчужины региона хватает.

Главная из них — озеро быстро зарастает элодеей канадской и другими водорослями. Этот агрессивный чужак, своими гибкими стеблями вылезающий над водой и образующий малоприглядные ядовито-зеленые островки, вытесняет родные растения и меняет жизнь озера. А осенью биомасса из элодеи и других водных сорняков начинает разлагаться, и рыба задыхается подо льдом.

На проблему обратили внимание даже в правительстве Башкирии. Минприроды республики вместе с администрацией района запустили акцию «Чистый Яктыкуль» в рамках нац­проекта «Экологическое благополучие». Подключились и волонтеры, и крупные промышленные предприятия.

— Озеро имеет статус гидрологического памятника природы республиканского значения. Площадь водоема достигает почти восемь квадратных километров, максимальная глубина — 28 метров. Питание озера происходит преимущественно за счет родников, здесь водятся ценные и редкие виды рыб — пелядь, сиг, малая южная колюшка. А что касается элодеи канадской, это растение распространилось уже на площади в 41 гектар акватории Яктыкуля, — рассказала участвовавшая в акции замминистра экологии РБ Инна Антонова.

Всерьез занялись спасением озера и башкирские нефтяники. И дело не только в традиционном волонтерском десанте, помогавшем в уборке территории. Главной фишкой стала уникальная для республики машина-амфибия, которую представители компании «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») привезли на Яктыкуль. Отечественная техника с подвесными понтонами способна свободно передвигаться по воде, собирать и безопасно вывозить растения на берег.

— Также мы привезли с собой Т-образную косилку, которая срезает растения на большой глубине. У нас есть большой опыт работ в труднодоступных местах, на болотах, где не может проехать обычная техника. Так что с водорослями справимся обязательно, — выразил уверенность главный конструктор компании по производству машин-амфибий Евгений Сафронов.

Так и оказалось. Агрегат своим «ковшом» трудолюбиво вырезал с поверхности озера один зеленый кусок за другим и методично доставлял весь собранный мусор на берег. Дальше все традиционно — его грузили на автомашины и отправляли на ближайший полигон ТКО.

Кстати, параллельно с этим волонтеры «Башнефти» в рамках всероссийской акции «Вода России» участвовали в очистке прибрежной линии, а также провели экологический забег в формате плоггинга — это когда ребята классический бег трусцой сочетают со сбором пластика и бытового мусора на дистанции. И для здоровья полезно, и природа становится чище.

Здесь, кстати, есть еще одна проблема, уже не канадского, а местного свойства. Волонтеры от акции получили самые положительные эмоции. Но одновременно удивлялись, откуда на берегу озера столько окурков, пластиковой тары, бумаги. В общем, наши местные туристы порой ведут себя по отношению к природе не менее агрессивно, чем зарубежные растения…

— Очистка озера продолжает системную работу нашей компании по сохранению водных объектов. Ранее мы, например, восстановили хвойное обрамление крупнейшего озера Аслыкуль, высадив за четыре года 126 тысяч сеянцев сосен и лиственницы. Молодой лес естественным образом предо­твращает эрозию почв, заболачивание береговой линии и попадание органических веществ с прилегающих сельхозугодий в водоем, — рассказал представитель «Башнефть-Добычи» Алексей Харло.

Такой же комплексный подход ожидает и Яктыкуль. Специалисты оценят возможность применения биопрепаратов и зарыбления озера травоядными видами рыб, а полученный опыт будет перенесен на другие водоемы республики.