Обеспечить правом

Сразу три нормативных акта, поддерживающих волонтеров, приняли депутаты Госсобрания Башкирии на последнем пленарном заседании.

Одним из них стало изменение в республиканский закон об организации дорожного движения в РБ. Теперь волонтерам предоставляется право бесплатного пользования парковочными местами.

Соответствующее дополнение в нормы, позволяющие парковаться бесплатно, в части транспортных средств звучит так: «Управляемых гражданами, являющимися волонтерами, осуществляющими свою деятельность на территориях отдельных субъектов Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 247 «О поддержке волонтерской деятельности на территориях отдельных субъектов Российской Федерации».

Еще одним нормативным актом облегчается приобретение по приемлемым ценам жилья, возводящегося некоммерческими организациями.

— Включение волонтеров в категорию граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, строительство которых в Республике Башкортостан осуществляют специально созданные для таких целей некоммерческие организации, позволит таким гражданам приобрести жилое помещение по доступной цене и создать условия, обеспечивающие им достойную жизнь, — отметил в своем заключении на закон председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания РБ Александр Андреев.

И наконец, приняты изменения в закон, регулирующий лесные отношения. Теперь волонтеры будут входить в категорию граждан, имеющих преимущественное право заготовки древесины для собственных нужд. «Указанным гражданам преимущественное право предоставляется в случае владения ими земельными участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов», — сказано в законе.

Все три нормативных акта вступят в силу через десять дней после их официального опубликования.