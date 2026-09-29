+14 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Право
29 Сентября , 15:15

Обеспечить правом

Депутатские инициативы вводят новые меры государственной поддержки

с сайта главы РБс сайта главы РБ
Фото:с сайта главы РБ

Сразу три нормативных акта, поддерживающих волонтеров, приняли депутаты Госсобрания Башкирии на последнем пленарном заседании.

Одним из них стало изменение в республиканский закон об организации дорожного движения в РБ. Теперь волонтерам предоставляется право бесплатного пользования парковочными местами.

Соответствующее дополнение в нормы, позволяющие парковаться бесплатно, в части транспортных средств звучит так: «Управляемых гражданами, являющимися волонтерами, осуществляющими свою деятельность на территориях отдельных субъектов Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 247 «О поддержке волонтерской деятельности на территориях отдельных субъектов Российской Федерации».

Еще одним нормативным актом облегчается приобретение по приемлемым ценам жилья, возводящегося некоммерческими организациями.

— Включение волонтеров в категорию граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, строительство которых в Республике Башкортостан осуществляют специально созданные для таких целей некоммерческие организации, позволит таким гражданам приобрести жилое помещение по доступной цене и создать условия, обеспечивающие им достойную жизнь, — отметил в своем заключении на закон председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания РБ Александр Андреев.

И наконец, приняты изменения в закон, регулирующий лесные отношения. Теперь волонтеры будут входить в категорию граждан, имеющих преимущественное право заготовки древесины для собственных нужд. «Указанным гражданам преимущественное право предоставляется в случае владения ими земельными участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов», — сказано в законе.

Все три нормативных акта вступят в силу через десять дней после их официального опубликования.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru