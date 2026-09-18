В дни голосования тебе скажут «рахмат»

На избирательных участках республики начались выборы депутатов Государственной Думы, дополнительные выборы депутата регионального парламента по 28-му округу, депутатов Горсовета Уфы и депутатов представительных органов местного самоуправления. Голосование продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября.

Как работают участки

Голосование обеспечивают Центральная избирательная комиссия, 69 территориальных и 3249 участковых избирательных комиссий, из которых 41 комиссия работает в местах временного пребывания граждан. Сегодня, 18 сентября, участковые комиссии открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Такой же график сохранится в субботу и воскресенье.

Граждане, которые не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, имеют право подать заявление о голосовании на дому. Это можно сделать через участковую комиссию или МФЦ — не позднее 14.00 20 сентября.

Также в этом году более 13 тысяч избирателей воспользовались сервисом «Мобильный избиратель».

Доступность для всех

Особое внимание уделено обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. В республике зарегистрировано более 235 тысяч граждан с инвалидностью. Для удобства этой категории обеспечивается доступность избирательных участков.

— Восемьдесят девять процентов помещений для голосования располагаются на первых этажах. Кроме того, 1798 зданий оборудованы пандусами, настилами, кнопками вызова, — отметил ранее председатель ЦИК Азат Галимханов.

В республике определены пять специализированных избирательных участков для голосования инвалидов по зрению. Они расположены в Уфе (два участка), в Стерлитамаке, Белебее и Давлеканово — по одному участку. Для помощи гражданам с ограниченными возможностями сформирован пул волонтеров — порядка 2,5 тысячи добровольцев.

На страже порядка ЦОН

В Башкирии успешно действует институт общественных наблюдателей. К выборам подготовлены более 13 тысяч общественных наблюдателей, в их составе три тысячи блогеров, которые будут оперативно рассказывать о происходящем на избирательных участках.

Также открыт Центр общественного наблюдения. Его задача — обеспечить открытость, прозрачность и легитимность избирательного процесса. В течение трех дней эксперты, юристы, члены Общественного штаба и Общественной палаты республики вместе с представителями НКО будут следить за ходом кампании.

В помещении Центра установлена видеостена для трансляции с участков в онлайн-режиме. Там, где организовать ее технически невозможно, ведется видеозапись, данные с которой поступают в ЦОН. При возникновении жалоб или конфликтных ситуаций эксперты могут просмотреть запись и дать ей правовую оценку. Подобная практика применяется на выборах в Башкирии с 2021 года.

Колл-центр ждёт звонков

В дни голосования работает колл-центр Общественного штаба по наблюдению за выборами. На вопросы ответят юристы и члены штаба.

— В колл-центр можно обратиться в случае нестандартных ситуаций, возникших на избирательном участке, возникновения вопросов по процедуре наблюдения за ходом голосования и подсчета голосов избирателей, — пояснила руководитель штаба, председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.

Традиционный «Рахмат»

В дни выборов во всех муниципалитетах республики пройдет акция «Рахмат».

— В этом году акция «Рахмат» пройдет в формате скидок без розыгрыша призов. Мы очень благодарны социально ориентированным предпринимателям, которые согласились поддержать данную акцию. Она проходит в Башкирии с 2007 года, и мы всегда получаем от жителей республики только положительные отклики, — рассказал директор АНО «Спортивно-патриотический центр РБ «Алга, патриот!» Ринат Хабиров. Этот центр является главным организатором акции. — Несмотря на непростое для бизнеса время, у нас в этом году набралось около тысячи партнеров по всей Башкирии. Акцией охвачены все муниципалитеты: 54 района, девять городских округов.

Главное новшество этого года заключается в том, что, в отличие от предыдущих лет, жителям республики будет выдаваться не браслет, а бумажный купон.

Получить его можно у волонтеров на своем избирательном участке. Купон дает право на скидку у партнеров акции. Со списком партнеров и условиями акции можно ознакомиться на сайте «Рахмат 2026».

Для входа на сайт и участия в самой акции не требуется регистрации, не нужно вносить никаких персональных данных и оставлять свои контакты, преду­преждают организаторы.

КСТАТИ

Задать свои вопросы по выборам можно по номерам горячих линий.

Горячая линия ЦИК России: 8-800-200-00-20.

Горячая линия связи с избирателями ЦИК Башкирии: 8-800-347-54-54.

Время работы: 18, 19, 20 сентября с 08.00 до 20.00, 21, 22 сентября с 10.00 до 14.00.

Обращения жителей республики, связанные с соблюдением законодательства в период голосования, принимает колл-центр Общественного штаба по наблюдению за выборами по телефону +7 (347) 218-16-84.

Часы работы: с 8.00 до 20.00.