Фактор доверия

Институт общественных наблюдателей в России создавался прежде всего для контроля за соблюдением всех электоральных процедур. Однако в эпоху информационных войн у него появилась не менее важная задача — следить за информационной средой, противодействовать фейкам и провокациям, тем самым сохраняя доверие общества к процессу выборов. Эти вопросы электоральные эксперты обсудили в ходе работы дискуссионного клуба «Выборы и гражданский контроль» на площадке VIII Гражданского форума республики.

В особых условиях

Республика, как и вся страна, активно готовится к выборам, а гражданское общество — к обеспечению их честности и прозрачности. В этом году впервые в выборах в Госдуму участвуют жители новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

— Это означает завершение политико-правовой интеграции этих регионов, — пояснил доцент МГИМО, член Общественной палаты РФ Владимир Шаповалов. — Мы ставим точку в вопросе о будущем наших исторических субъектов. Они являются частью России, и это не может обсуждаться.

Еще одна важная особенность нынешних выборов — голосование в условиях СВО. В связи с этим Центральная избирательная комиссия установила особые правила для приграничных территорий: это и организация голосования на придомовых территориях, и досрочное голосование. А тема безопасности избирательных комиссий волнует практически все регионы. В Башкирии тоже предусмотрены резервные избирательные участки, резервные источники энергообеспечения.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод рассказал и о других отличиях избирательной кампании 2026 года.

Это многодневность выборов и специальные форматы голосования для отдельных территорий; обновленная технологическая база — система «Выборы 2.0», а также обновленный перечень лиц, не имеющих права избираться, — иноагенты, экстремисты, осужденные по уголовным статьям за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Также усилен общественный международный контроль: предложение прислать своих наблюдателей направлено в 120 стран.

— Выборы проходят в условиях патриотического консенсуса. Это означает, что национальные цели развития нашей страны, защита суверенитета, достижение задач и целей СВО не подлежат обсуждению, они являются едиными для всех парламентских партий, — подчеркнул Владимир Шаповалов. — Но это не исключает конкуренции, позиции участников различаются в широком спектре социальных, экономических, политических вопросов, связанных с развитием страны.

Наблюдатели стали моложе

Александр Брод напомнил основные задачи общественных наблюдателей и электоральных экспертов: мониторинг всех стадий избирательного процесса, правовое просвещение избирателей, соблюдение информационной безопасности на выборах. Общественный контроль снижает риски ошибок и злоупотреблений, обеспечивает обратную связь между обществом и государством. Республика Башкортостан уже много лет демонстрирует открытость и активность в сфере информационного экспертного сопровождения выборов, отметил эксперт.

В Башкирии работает Общественный штаб по наблюдению за выборами. В его составе 28 экспертов: политологи, правозащитники, лидеры молодежных организаций, профсоюзные работники, журналисты, а также представители Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества.

Одна из ключевых задач штаба — подготовка корпуса общественных наблюдателей. По программе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на сегодняшний день уже обучены около 13 тысяч наблюдателей из 69 муниципалитетов.

Руководитель штаба, председатель Общественной палаты республики Энже Ахмадуллина рассказала о предстоящей работе:

— Современные вызовы требуют от нас не просто физического присутствия на участках, а глубокого экспертного сопровождения, умения работать в цифровой среде, противостоять дезинформации и оперативно реагировать на любые попытки дискредитации выборного процесса. Мы делаем особый акцент на информационной открытости: подготовленные наблюдатели-блогеры будут транслировать реальную картину с участков в режиме прямого эфира.

Также в дни проведения выборов запланированы работа Центра общественного наблюдения, дежурство квалифицированных юристов в колл-центре и горячие линии для наблюдателей мобильной группы.

— Радует, что меняется социальный портрет общественного наблюдателя — он становится моложе. В наши ряды все чаще вступают представители молодежных организаций, студенческая молодежь, — отметила зампредседателя Общественной палаты республики Лида Исаргакова.

Фейки не пройдут

Сегодня выборы проходят одновременно в двух пространствах. Первое — правовое и процедурное: закон, документы, работа комиссий, наблюдение, установление результата. Второе — информационное: СМИ, социальные сети, мессенджеры и чаты.

— Скорость распространения информации в этих двух пространствах принципиально разная: юридическая проверка любого факта требует времени, зато неформальная версия события возникает и распространяется практически мгновенно, — рассказал эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», советник аппарата Ассоциации юристов России Антон Лукаш. — Поэтому фейки очень часто захватывают общественное сознание, и потом приходится их оттуда выковыривать.

Благодаря искусственному интеллекту производство дезинформации вышло на новый уровень. Появилась техническая возможность массово создавать поддельные заявления, документы, скриншоты, комментарии, видеозаписи и даже искусственные общественные дискуссии. Сегодня любое видео о фальсификации на выборах может оказаться дипфейком. Поэтому доверять нужно не убедительности картинки, голоса или текста, а возможности проверить их происхождение и сопоставить цифровую версию с реальным фактом.

— В эпоху искусственного интеллекта принципиально возрастает роль гражданского общества, значение независимого общественного наблюдения, — подчеркнул Антон Лукаш. — Наблюдатель находится непосредственно на месте события, он способен увидеть, зафиксировать, сохранить доказательства и сопоставить распространяемое в интернете сообщение с реальной ситуацией. Общественный контроль становится дополнительным контуром установления фактов, а наблюдатель — независимым свидетелем, способным отделить ошибку от нарушения, а нарушение от сознательной провокации.

Таким образом, противодействие современным информационным угрозам — это уже не просто опровержение фейков, пояснил федеральный эксперт. Необходимы аналитическая подготовка и обучение наблюдателей, понимание ими технологии провокации и умение быстро устанавливать и проверять факты.

А политолог, старший преподаватель УУНиТ Арсен Шаяхметов отметил, что при нынешнем многоуровневом электоральном процессе система гражданского контроля должна не только обеспечивать неукоснительное соблюдение процедур, но и помогать отличать факты от их интерпретации. Сегодня наблюдатель, по сути, является фактором доверия общества к выборам.