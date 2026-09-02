В ожидании избирателя

Голосование по выборам депутатов Государственной Думы и представительных органов местного самоуправления пройдет с 18 по 20 сентября. Всего в избирательных кампаниях смогут принять участие около 2,96 миллиона жителей Башкирии.

На оперативном совещании в правительстве председатель Центральной избирательной комиссии РБ Азат Галимханов доложил о готовности избирательной системы к предстоящему событию. По его словам, в регионе проходят 39 избирательных кампаний, включая выборы депутатов Государственной Думы, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по 28-му округу, а также 37 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

Завершен этап регистрации кандидатов в депутаты. На выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам на территории республики зарегистрировано 45 кандидатов от политических партий. В дополнительных выборах депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан зарегистрировано пять кандидатов: трое от партий и два самовыдвиженца.

На выборах депутатов Совета городского округа город Уфа по единому городскому избирательному округу зарегистрирован список кандидатов, выдвинутый пятью партиями.

По одномандатным избирательным округам зарегистрированы 87 кандидатов, в том числе 86 от партий и один самовыдвиженец. На основных и дополнительных выборах в органы местного самоуправления зарегистрированы 198 кандидатов.

Подготовку выборов обеспечивают Центральная избирательная комиссия, 69 территориальных и 3249 участковых избирательных комиссий, из которых 41 комиссия будет работать в местах временного пребывания граждан. В дни голосования участковые комиссии будут работать с 8.00 до 20.00.

Избиратели имеют возможность проголосовать по месту нахождения через сервис «Мобильный избиратель». На предстоящих выборах этим сервисом в республике уже воспользовались более 13 тысяч человек, причем 97 процентов обращений подано через портал Госуслуг.

Граждане, которые не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, имеют право подать заявление о голосовании на дому. Это можно сделать через участковую комиссию или МФЦ с 9 сентября и не позднее 14.00 20 сентября, либо заполнить заявление на портале Госуслуг с 9 по 14 сентября.

Особое внимание уделяется обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. В республике зарегистрировано более 235 тысяч граждан с инвалидностью. Для удобства этой категории избирателей обеспечивается доступность избирательных участков.

«Восемьдесят девять процентов помещений для голосования располагается на первых этажах. Кроме того, здания оборудованы пандусами — 1798 зданий, настилами, кнопками вызова», — отметил председатель ЦИК.

В республике определены пять специализированных избирательных участков для голосования инвалидов по зрению. Они расположены в Уфе (два участка), в Стерлитамаке, Белебее и Давлеканово — по одному участку. Для помощи гражданам с ограниченными возможностями формируется пул волонтеров — по предварительным данным, порядка 2,5 тысячи добровольцев.