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Сегодня, 12:05

Наша сила – в кадровом и технологическом обновлении

Запад будет пытаться дискредитировать выборы в России.

Наша сила – в кадровом и технологическом обновлении
Наша сила – в кадровом и технологическом обновлении

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию отметил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур.

При этом уже сейчас ясно, что Запад намерен активно вмешиваться в избирательный процесс с целью его дискредитации. Политологи прогнозируют, что атаке будут подвергаться выборы любого уровня – от муниципальных до президентских. Будут использоваться любые поводы для разжигания недовольства и разогрева радикальных настроений. Основным инструментом выступят социальные сети, в которых будут происходить идеологические интервенции, направленные на все части политического спектра.

– Атака со стороны Запада на избирательный процесс в России неизбежна. В этом вопросе не нужно строить иллюзий в надежде на «смену курса». Мы четко понимаем, что в достижении своей главной задачи – однополярной гегемонии – Запад не будет брезговать ничем, в том числе и отработанными на ряде стран технологиями «цветных революций», – уверен Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры РБ, председатель совета отделения Российского исторического общества в Уфе, член совета при главе РБ по межнациональным отношениям, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук, этнополитолог, историк, эксперт в области обеспечения национальной безопасности страны.

– Да и вообще скажу больше: процедура выборов, как таковая, Запад всерьез не интересует. Как показала практика, если та или иная страна не мешает достижению поставленных целей, то англосаксы могут совершенно не обращать внимания на отсутствие в ней «выборов» как таковых, – говорит он. – В этой связи сегодня, когда «раскрыты все карты», даже не нужно тратить драгоценные время и ресурсы, дабы убедить западные элиты в «прозрачности» выборов в России.

Кроме того, добавляет политолог, обновленное российское законодательство фактически исключает возможность использования института выборов теми радикально настроенными представителями политических движений, которые прямо зависят от зарубежной поддержки и отрицают саму ценность российской государственности.  

– Полагаю, что повлиять сейчас напрямую на российские электоральные процедуры у них не выйдет, – считает Марат Марданов. – Сегодня в России достаточно высокая степень идеологического многообразия среди существующих политических партий, куда выше, чем в тех же Соединенных Штатах. Вопрос в их кадровом и технологическом обновлении, в соответствии возникающим перед страной и обществом вызовам.

Фото: Раиф БАДЫКОВ.

 

Автор:Ксения ОСЕНЕВА
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