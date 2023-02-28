В депутатской работе есть свой формат. Например, заседания президиума проводятся в том числе, чтобы утвердить повестку ближайшего заседания. Но, конечно, массовый выезд парламентариев в Стерлитамак был задуман вовсе не для того, чтобы наметить план ближайшей пленарки. Это можно было без проблем сделать и в Уфе. Главным было — познакомиться с реальным положением дел во втором крупнейшем городе республики. Ибо, как известно, на месте виднее. Очевидно, такая поездка подкинула народным избранникам немало поводов для дальнейшей работы.

Сначала — разъединиться

Депутаты постарались максимально плотно окунуться в жизнь Стерлитамака. Для этого представители каждого из комитетов выбрали профильные объекты, которые решили, образно выражаясь, пощупать руками. И там же провести выездные приемы граждан. Чтобы самим услышать о том, что волнует простых горожан. Была и своеобразная проблемная точка, из-за которой парламентарии засобирались в южный город: оттуда часто в последнее время стали поступать жалобы на состояние атмосферного воздуха. Но это — отдельная проблема, к решению которой подключились и другие региональные и федеральные структуры, и здесь уже приняты решения, которые наверняка помогут промышленному центру. Впрочем, и других вопросов было рассмотрено немало.

А поскольку комитетов в Госсобрании РБ восемь, то и рабочих выездных групп было сформировано столько же. Например, бюджетный побывал среди прочих на объекте культурного наследия — в здании колледжа культуры по улице Карла Маркса, «промышленники» — в Башкирской содовой компании, комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию — в МУП «Межрайкоммунводокал», а профильный комитет по образованию — в нескольких школах муниципалитета.

Конечно, среди показанного депутатам было немало положительных примеров. Например, было что рассказать о своих последних успехах в непростой период «Соде». Да и городские коммунальщики смогли продемонстрировать успехи. Благо качество питьевой воды в городе считается одним из лучших в России. Живут и развиваются, умело обходя все экономические «рогатки», многочисленные представители частного бизнеса. Идет в рост и волонтерское движение, в том числе и в части оказания помощи участникам специальной военной операции. А открытие в Стерлитамаке первого в республике Центра поддержки участников СВО и членов их семей стало вообще уникальным для республики событием.

Хотя и острых вопросов, проблемных зданий и территорий в городе хватает, и депутаты не прошли мимо них. Тем более, когда дело дошло до личного приема граждан. Всего, кстати, парламентарии посетили более 30 объектов и выслушали 56 горожан.

Точки напряжения

Общую картину городской жизни обрисовал глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов. Он отметил, и совершенно справедливо, много успешных направлений, по которым идет развитие города. А также рассказал о главных и наиболее болезненных задачах, которые необходимо решить южному промышленному центру Башкирии. Таких моментов, по его словам, четыре. Стерлитамаку необходимо расширение границ, сейчас он получается самым густонаселенным городом республики. Есть острая необходимость в реконструкции Бельского моста для нормальной связи с другими муниципалитетами. Главная социальная проблема — нехватка медицинских кадров. Ну и, конечно, включение Стерлитамака в российскую программу «Чистый воздух». Здесь движение, как уже говорилось, началось, но до полного решения вопроса еще «шагать и шагать».

В свою очередь, и депутаты поделились впечатлениями от увиденного и услышанного. Например, председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Рида Субханкулова обратила внимание на ветхое состояние объекта культурного наследия — здания колледжа культуры по улице К. Маркса, которое находится в республиканской собственности. По мнению депутата, целесообразно передать архитектурную достопримечательность в собственность Стерлитамака, отремонтировать здание и использовать его для нужд горожан.

А председатель комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму Халил Рахимов после посещения ряда промышленных объектов рассказал о приеме предпринимателей. По словам депутата, на прием пришли пять человек. Один из них поднял вопрос о представленности товаров местных производителей на полках магазинов крупных федеральных сетей. Остальные обращения касались мер государственной поддержки малого бизнеса.

— Радует все-таки, что с питьевой водой в Стерлитамаке вопрос решен, — рассказал корреспонденту «РБ» председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. — Город вошел в федеральную программу «Чистая вода», благодаря чему были привлечены значительные инвестиции. Сегодня качество воды в Стерлитамаке высочайшее. Отмечу, что на тарифах для населения это не отразилось.

В экологическом ключе обсуждались и перспективы развития транспортной системы. Среди прочих объектов депутаты посетили троллейбусное депо и оценили состояние подвижного состава.

— За последние пятнадцать лет доля электротранспорта в общем объеме городских пассажироперевозок значительно сократилась. Тем не менее, троллейбусное сообщение, особенно с учетом его экологичности, сохраняет для Стерлитамака особое значение. При этом износ троллейбусов на сегодня составляет 99,4 процента, — посетовал председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Николай Хорошилов. Кстати, президиум рекомендовал правительству республики оказать городу содействие в обновлении подвижного состава, предусмотрев на эти цели отдельную квоту.

Среди вопросов, рассмотренных депутатами в ходе выездного мероприятия, были также структурная реорганизация медучреждений, транспортная доступность учреждений здравоохранения, восстановление воскресных национальных школ, состояние объектов культурного наследия. А заместители председателя Госсобрания РБ Рустем Ахмадинуров и Вадим Старов выразили мнение, что в стратегическом ключе развитие Стерлитамака целесообразно планировать в более широком контексте — с учетом формирования южной агломерации, включающей в себя также Салават, Стерлитамакский и Ишимбайский районы. В развитии агломерации парламентарии увидели большой инвестиционный потенциал, поскольку такой формат позволяет развивать кооперацию, оптимизировать производственные процессы и логистику.

Обстоятельно провели выездное заседание и представители комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. О чем рассказал его председатель Владимир Нагорный:

— Мы начали свое знакомство с работы мировых судей и работников ЗАГСа. Условия труда мировых судей очень стесненные, кабинеты буквально завалены архивными и текущими делами. Даже удивительно, что в таком городе, как Стерлитамак, не смогли своевременно подобрать лучшее строение. В настоящее время им дополнительно выделили помещения, но в них идет ремонт, который надо всемерно ускорять. При этом нагрузка на судей здесь значительно выше, до пяти тысяч дел вместо средних по республике трех тысяч дел на судью в год. Затем мы провели прием в пункте временного размещения граждан, прибывших из Донецкой и Луганской республик. Жалоб на условия проживания, питания, обучения детей в школе не было, это нас порадовало. Но, как всегда, есть вопросы с волокитой в оформлении документов. Будем помогать.

Судя по обсуждаемым вопросам и предложенным мерам, выездное заседание не останется вещью в себе. Проблем у Стерлитамака хватает, и за один день, один выезд — даже такой массовый, их окончательно не решишь. К ним придется возвращаться снова. Примечательно, что одновременно депутаты, уже в кулуарах по окончании президиума, начали оживленно обсуждать, какой город республики стоит посетить следующим. Так что, судя по всему, начало хорошему формату положено. И здесь, думается, многое зависит от самих жителей Башкирии — их настойчивость в тех же соцсетях поможет побыстрее зазвать к себе парламентариев, а значит, и ускорить решение сложных ситуаций. Стерлитамакский десант показывает, что все надежды на это есть.

Стерлитамак.