Все последние дни главной новостью, которую обсуждают во всем мире, стала попытка возобновления трехсторонних переговоров по поиску путей урегулирования украинского конфликта. При этом практически все обозреватели сходятся в том, что в этом процессе Россия получает преимущества, позволяющие ей выступать с позиции силы. Об этом косвенно говорит и последняя встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Еще сравнительно недавно в тех же Соединенных Штатах говорили о том, что наша страна проигрывает. На этом фоне западные страны пошли на эскалацию конфликта, заставив украинскую сторону усилить удары вглубь территории России.

Причем атакам подвергаются гражданские объекты, перерабатывающие предприятия. Понятно, что тут не обошлось без разведданных, предоставляемых НАТО, но, похоже, западная военщина не ожидала, что в эту игру можно играть вдвоем.

Российские военные в ответ стали бить по болевым точкам: из строя в преддверии зимы выводятся теплосети, энергетические объекты, склады. Наконец взялись и за мосты через Днепр, по которым идут грузы на фронт. Все это ведет к тому, что экономика Украины начинает дышать на ладан, а это увеличивает нагрузку на ее европейских спонсоров. Лидеры европейских стран прямым текстом стали говорить, что их резервы истощены, средства приходится «скрести по сусекам».

И на этом фоне просроченный руководитель Украины заявляет о том, что ему необходимо еще 70 млрд евро сверх тех денег, которые уже одобрены ЕС для продолжения войны. И если их не предоставят, обещает наплыв в Европу 20 млн беженцев с бывшей Украины. Что называется — приплыли.

В этих условиях американская сторона первой на Западе поняла, к чему может привести ситуация на поле боя. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф срочно вылетает в Осло, где встречается с представителями Норвегии, Финляндии и Украины.

О чем там шел разговор, можно только догадываться, но сразу после него руководитель неонацистского режима в Киеве заявил, что готов на переговорах затронуть тему отторжения от Украины части ее земель.

Впрочем, скорее всего, беседа была жесткой, потому что глава украинского режима даже не стал дожидаться возвращения Уиткоффа из Санкт-Петербурга, чтобы узнать о результатах разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Между тем на встрече в Константиновском дворце украинская тема была не единственной. Как видно из заявлений помощника нашего президента Юрия Ушакова, много времени стороны отвели будущим экономических проектам России и США.

Обсуждалась и возможная встреча глав России, Китая и Америки на ноябрьском саммите АТЕС. Словом, всем уже понятно, что украинский вопрос хотя и волнует сейчас планету, но уже отходит на второй план. Главное сейчас — каким образом и на каких условиях завершить конфликт.

При этом и Владимир Путин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляют, что нашей стране перемирие не нужно — необходимо закрепить устойчивый мир на условиях, которые были озвучены еще в начале СВО. И обсуждать не только гарантии безопасности, предоставляемые Украине, но и послевоенные гарантии для России.

Таким образом, все военные эксперты, не только наши, но и бывшие аналитики разведслужб НАТО, заявляют о том, что Владимир Путин фактически вынудил США активизировать диалог: сработали и удары, и успехи на фронте. Новые успехи ВС России в Донбассе и уничтожение украинской экономики массированными ударами привели к пониманию западной стороной (правда, в основном пока американской), что нужно успеть заключить мир на условиях, которые основаны на сегодняшних реалиях, чтобы не потерпеть крах завтра.

Президент США Трамп считывает и уже публично озвучивает простую логику: Россия становится больше, а Украина меньше, значит, Россия побеждает, и лучше бы вести диалог именно с ней. Тем более, глава киевского режима возобновил хамские высказывания в отношении американского президента.

— Путин уже победил, изменив мировой расклад: США теперь обращаются к России с просьбами, стараются общаться уважительно. Весь переговорный процесс, частью которого стала новая встреча с Уиткоффом, зафиксировал кардинальное изменение ситуации в мире, — считает бывший аналитик ЦРУ, а ныне блогер Ларри Джонсон. — Пять лет назад Вашингтон говорил с Москвой только с позиции силы через санкции и угрозы. Но Путин изменил это через безусловные победы России и усиление влияния на международном уровне. В то же время произошел раскол внутри стран блока НАТО, а США просят Россию помочь с дизелем и договариваются об экономическом сотрудничестве.

Действительно, многие эксперты считают, что Владимир Путин добился успеха в игре вдолгую. Вот уже разговор переходит от угроз о введении новых санкций к тому, что Стивен Уиткофф благодарит Владимира Путина за решение по экспорту дизельного топлива на мировые рынки. Путин четко считывает приоритеты Вашингтона и использует их во благо России, уверены специалисты. Сделка по дизелю, даже по признанию западных СМИ, стала для Москвы очень выгодной. Они прямо называют ее победой российского президента. Путин не упускает экономический козырь, выдвигая предложения по удобрениям, которые также очень востребованы Штатами. США так хотели разнести экономику России в клочья, а теперь сами вынуждены платить России деньги за то, что своей поддержкой Украины ослабили мировую экономику.

При этом президент в диалоге по Украине руководствуется исключительно интересами России: глава российского государства внимательно изучил инициативы США, но его сдержанный тон в начале встречи в Константиновском дворце говорит о том, что Россия не испытывает никаких завышенных ожиданий от действий команды Трампа. У Москвы свои интересы, у Вашингтона свои — в этом диалоге Путин, как и всегда, жестко отстаивает стратегические приоритеты России. Экономические сделки — да, политические уступки — нет. Такой подход гарантирует, что решения по итогам переговоров будут отвечать интересам нашей страны — другие исходы Путина не устроят.

В дипломатии важны детали, фон, на котором проходят переговоры. Вот и сразу после встречи с Уиткоффом президент России встретился в том же дворце с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. «Связи между Россией и Китаем развиваются весьма успешно, динамично. В их основе — принципы равноправия, взаимного уважения, обоюдной выгоды и учета интересов друг друга», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Для американской стороны дальнейшее сближение России и Китая — кость в горле. Поэтому США пытаются вклиниться в наш диалог. Впрочем, Владимир Путин всегда выступает за конструктивное сотрудничество: стоит только представить, насколько глобальными и созидательными могут быть проекты трех супердержав, если встреча на полях форума в Китае все же состоится.

А пока Юрий Ушаков заявил тележурналисту Павлу Зарубину: «Дело идет к завершению украинского конфликта».