Бог один и Родина одна

В Уфе прошла XVII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама». Председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий, шейх-уль-ислам Талгат-хазрат Таджуддин рассказал о ключевых темах мероприятия.

С молитвой легче врага одолеть

По словам верховного муфтия, одна из основных проблем — это проблема семьи. Международный и российский опыт показывает, что большинство вопросов, с которыми обращается население к духовенству и которые государство перед ним ставит, касается семейных взаимоотношений.

В мировом сообществе, и в арабо-мусульманском мире в частности, 80 процентов молодых семей распадаются в первые же годы после их создания. Поэтому темой первой секции конференции стали духовно-нравственные ценности, где проблемам семьи, брака и деторождения было уделено особое внимание.

На второй секции участники обсудили вопросы исламского образования, на третьей — духовной поддержки участников СВО и членов их семей. Многие представители духовенства не только словами, но и делами, и даже жизнью жертвуют ради общей победы. Некоторые священнослужители заключают контракты с минобороны и уходят на передовую. К сожалению, среди них есть погибшие. Их родные и близкие также участвовали в мероприятии в качестве почетных гостей.

Продолжением темы самоотверженности и отваги, которую проявляют наши солдаты в зоне специальной военной операции, стал показ фильма Радика Кильмаматова «Танец героя». Работа отмечена дипломом на Московском кинофестивале документальных фильмов. Кинолента рассказывает о защитнике из Башкортостана, погибшем в зоне СВО. Кроме того, в фойе Госсобрания — Курултая РБ, на площадках которого проходили центральные события форума, организаторы развернули выставку республиканского филиала фонда «Защитники Отечества».

Темы духовной поддержки и организации гуманитарной помощи бойцам на передовой, а также поддержки близких и родственников воинов обсуждались не только в пленарной части конференции. По каждой из них состоялся отдельный круглый стол.

— Духовные лидеры всех традиционных конфессий республики с первых дней единодушно выступили в поддержку специальной военной операции. Во всех духовных заведениях, мечетях и храмах выделены отдельные часы для приема духовными лицами участников СВО, родственников воинов, которые находятся на передовой. Особое внимание уделяется семьям погибших бойцов. Во время командировок по республике глава одного из муниципалитетов мне сказал: «Хорошо, что у нас есть представители военного духовенства, которые глубоко погружены в эту тему. Только они могут найти нужные слова утешения и поддержки бойцов и их родных». Сегодня на передовой находятся более двух десятков представителей Русской православной церкви и ислама, — подчеркнул председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Азат Фаттахов.

Спикер также отметил, что в последние годы значительно увеличилось количество верующих, которые посещают мечети и храмы. А также число духовных центров всех конфессий, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи. Кроме того, представители духовенства и своими силами регулярно отправляют благотворительную помощь в зону СВО.

Кстати, помимо продуктов, техники, стройматериалов и прочей необходимой гумпомощи солдаты заказывают молитвенники и духовную атрибутику. В частности, знамена со священными аятами (стихами из Корана). Говорят, если в блиндаже есть такие знамена, в них дроны не залетают. По рассказам полковых священнослужителей, на передовой мало кто остается атеистом. Как минимум до первого боевого соприкосновения. А потом бойцы говорят: «Бог один и Родина одна. Без победы мы не вернемся». Вера укрепляет моральный дух солдата.

Братским связям 14 веков

— Каждый год наша конференция посвящается отдельной теме. На этот раз такой темой стал Год единства народов России. Потому что это для нас очень важно. Единство получается, когда есть взаимопонимание, мир и согласие. Основа идеалов и ценностей ислама в том, чтобы на Земле был порядок, человек оставался человеком и не потерял свое естество. Единство в России создавалось веками: по воле Всевышнего около двухсот больших и малых народов объединены тем, что имеют схожие духовно-нравственные ценности. Последователи всех традиционных конфессий очень близки, и мы считаем, что миссия всех посланников Божьих и пророков была также едина. В нашей стране ни в советское время, ни сейчас нет никаких противостояний на религиозной основе и быть не может, — подчеркнул Талгат-хазрат.

Верховный муфтий также отметил, что за годы проведения форума все события на его площадке — не просто диалог, а обсуждение общих проблем. Многие региональные духовные управления заключили за это время соглашения о сотрудничестве в гуманитарной и просветительской сфере. На нынешней конференции организаторы решили уделить особое внимание Средней Азии, поскольку в мечетях Башкортостана немало представителей Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана.

— Братские связи нашей страны со Средней Азией очень древние, а если учитывать духовные связи — это почти четырнадцать веков. Даже в советское время подготовкой кадров занималось единственное духовное учебное заведение в стране, которое находилось в Бухаре. Я и сам там учился. Нам эти отношения нужно укреплять. Поэтому на конференцию приглашены студенты и преподаватели религиозно-просветительских учебных заведений Кавказа и среднеазиатских стран. Само мероприятие проводится при непосредственной поддержке совета религий при главе Республики Башкортостан, — продолжил верховный муфтий.

В ходе пленарного заседания Тал­гат-хазрат передал родным погибших на СВО имамов — Айдара-хазрата Хабибуллина из Федоровского района и Ильнура-хазрата Гилемханова из Дюртюлинского района — высшую награду ЦДУМ — ордена «Вера и честь».

Прямая речь

Радий ХАБИРОВ, глава Республики Башкортостан:

— Башкортостан бережно хранит многовековые традиции межнационального и межрелигиозного согласия. И во многом это заслуга духовных лидеров региона. Благодаря их взаимопониманию и совместным усилиям у нас не было, нет и, уверен, не будет конфликтов на религиозной почве.

Наша республика активно сотрудничает с исламскими странами и в числе четырех пилотных российских регионов реализует федеральный закон о партнерском финансировании. Это поможет нам привлекать инвестиции из исламских стран. Также расширяются наши культурные и образовательные связи.

В республиканских вузах обучаются почти десять тысяч иностранных студентов, из них около шести тысяч — граждане государств — членов Организации исламского сотрудничества.

Мы высоко ценим работу духовных центров, которые собирают и отправляют «за ленточку» гумконвои и помогают семьям участников СВО. В частности, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в духовно-нравственное возрождение общества я вручил Почетную грамоту Башкортостана муфтию, председателю Регионального духовного управления мусульман Башкортостана в составе ЦДУМ России Мухаммаду Таджуддинову.

Фадига АБДУЛРАХМАН, доктор филологических наук, руководитель центра арабского языка в университете Лансана Конти (Гвинея):

— Исламские ценности являются основой для построения безопасного современного общества. И главные компоненты этой основы — справедливость, свобода, сопряженная с ответственностью, единство в обществе. А также поддержание родственных связей, почитание родителей. И, конечно же, борьба с нечестностью и жестокостью.

Все, что я перечислил, мы находим в определенных коранических аятах, которые нам разъясняют данные моменты. Укрепление этих ценностей ислама в обществе происходит во время воспитательных и наставительных проповедей в центрах просвещения.

Мы должны продолжать их поддерживать и развивать совместно с государственными образовательными учреждениями. Потому что именно эти ценности являются первым камнем — основой, на которой строится все остальное в общественной системе.

К СВЕДЕНИЮ

Организаторы мероприятия — Центральное духовное управление мусульман России, Российский исламский университет ЦДУМ при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и совета

по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана.

ЦДУМ России — старейшая и авторитетная организация, объединяющая двадцать с лишним духовных центров. Ее лидеры традиционно принимают участие в исламском форуме, равно как и представители других официальных конфессий.

Также в качестве спикеров и экспертов на полях конференции выступили представители органов власти, ученые, исламоведы и религиозные деятели, в том числе из-за рубежа. Всего было около 400 участников.

Главное событие конференции — пленарное заседание «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержка воинов СВО» — прошло в большом зале Госсобрания — Курултая РБ, где выступил глава Башкортостана Радий Хабиров.

В резиденции верховного муфтия состоялись II Международный круглый стол «Развитие исламского образования на евразийском пространстве» и VI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Камалийские чтения».