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Общество
6 Октября , 06:21

Газета, которой доверяют

С 6 по 16 октября жители республики смогут оформить подписку на газету «Республика Башкортостан» по сниженным ценам.

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«Республика Башкортостан» — одна из старейших газет региона. Первый номер вышел еще в 1906 году, с тех пор издание прошло долгий путь: менялись эпохи, названия, форматы, но неизменным оставалось одно — газета всегда была рядом с читателем. Сегодня, спустя 120 лет, она сохраняет лучшие традиции отечественной журналистики и при этом уверенно шагает в ногу со временем.

В эпоху бесконечного потока новостей, где информация меняется за секунды, бумажная газета остается островком вдумчивого чтения. И, что немаловажно, в ней нет места фейкам и непроверенным данным: за каждое слово здесь отвечают.

«Республика Башкортостан» пишет о том, что действительно важно для жителей республики: о людях, их достижениях и проблемах, о событиях, которые меняют жизнь городов и сел, о культуре, истории и традициях родного края. Это издание, которому доверяют, с которым советуются, которое читают всей семьей.

Оформить подписку просто: достаточно обратиться в ближайшее отделение почты или в редакцию.

Альбина ЗУБАРЕВА

Самореклама. Республиканский информационный центр — филиал АО Издательский дом «Республика Башкортостан» ИНН 0278986971 ERID:2VtzqwETHmF

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