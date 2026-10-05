«Электрический» спектакль

В конце сентября АО «БЭСК» (входящее в группу компаний АФК «Система») организовало театрализованное представление для детей на тему электробезопасности в уфимском лицее № 60 имени Михаила Алексеевича Ферина. В зале собралось около 200 учеников с первого по четвертый класс, чтобы увидеть спектакль по мотивам мультсериала «БЭСКмен» в исполнении студентов Института искусств имени Загира Исмагилова и актеров театральных трупп Уфы. Дети с большим интересом следили за приключениями супергероя, они в интерактивной форме поучаствовали в спектакле и усвоили правила осторожного обращения с электричеством.

Еще три театрализованных представления прошли ранее в школе № 3 города Ишимбая, школе № 17 «Взлетай» города Нефтекамска и в бирском лицее имени Героя Советского Союза Георгия Иустиновича Мушникова.

Кстати, театральная труппа уже не первый год гастролирует по городам и районам Башкирии с данным мультимедийным спектаклем. По словам ее руководителя Анастасии Гайнановой, сценарий спектакля постоянно актуализируется, добавляются новые элементы, видоизменяются сюжетные линии.

— Мы стараемся быть максимально понятными для детей, играючи вовлекаем их в наш творческий процесс, — сказала Анастасия. — Со сцены мы видим, как реагируют ребята, с каким вниманием они смотрят на наше представление.

Все проводимые специалистами АО «БЭСК» мероприятия направлены на сокращение детского травматизма на энергообъектах и повышение компетентности детей, родителей и педагогов в области электробезопасности.