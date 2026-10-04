В домовой чат мошенники приглашают вступить по специальному коду

Напоминаем в очередной раз схемы, по которым злоумышленники могут войти в доверие и выманить нужные им сведения и средства.
— Опрос от банка. Позвонивший вкрадчивым голосом обещает деньги за прохождение опроса, а в конце просит данные карты и код из смс.
— Спецкурьер. Во время телефонного разговора мошенник пугает грядущей «проверкой денег», представляется сотрудником фельдъегерской службы и отправляет курьера за ценностями.
— Проблема с доставкой. Поступает звонок будто бы из службы доставки или со склада. Абонент просит продиктовать код.
— Фальшивые чеки. На один из мессенджеров приходит сообщение с чеком якобы за чужую покупку с кнопкой «Отменить». При этом появляется просьба ввести данные банковской карты.
— Проверка рабочего места. Под видом сотрудника правоохранительных органов мошенники расспрашивают про рабочий компьютер, коллег и программы, а потом убеждают установить приложение, которое оказывается вредоносным.
P.S. Правило, как всегда, одно: не верьте незнакомцам, не называйте коды, перепроверяйте информацию.