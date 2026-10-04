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Общество
4 Октября , 17:15

В домовой чат мошенники приглашают вступить по специальному коду

Знакомая пожилая женщина попросила посмотреть сообщение в приложении МАХ. Мол, какой-то жилец приглашает ее вступить в домовой чат и собирается прислать для этого специальный код.«А у меня и квартиры-то нет, я в частном доме живу. Какой у нас в поселке может быть домовой чат?» Мою знакомую остановило именно такое несоответствие, а ведь при другом раскладе она вполне могла попасться на удочку мошенников и сделать так, как они просили.

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Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

Напоминаем в очередной раз схемы, по которым злоумышленники могут войти в доверие и выманить нужные им сведения и средства.

Опрос от банка. Позвонивший вкрадчивым голосом обещает деньги за прохождение опроса, а в конце просит данные карты и код из смс.

Спецкурьер. Во время телефонного разговора мошенник пугает грядущей «проверкой денег», представляется сотрудником фельдъегерской службы и отправляет курьера за ценностями.

Проблема с доставкой. Поступает звонок будто бы из службы доставки или со склада. Абонент просит продиктовать код.

Фальшивые чеки. На один из мессенджеров приходит сообщение с чеком якобы за чужую покупку с кнопкой «Отменить». При этом появляется просьба ввести данные банковской карты.

Проверка рабочего места. Под видом сотрудника правоохранительных органов мошенники расспрашивают про рабочий компьютер, коллег и программы, а потом убеждают установить приложение, которое оказывается вредоносным.

P.S. Правило, как всегда, одно: не верьте незнакомцам, не называйте коды, перепроверяйте информацию.

Автор:Элина КОРОЛЕВА
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