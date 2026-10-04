В домовой чат мошенники приглашают вступить по специальному коду

Напоминаем в очередной раз схемы, по которым злоумышленники могут войти в доверие и выманить нужные им сведения и средства.

— Опрос от банка. Позвонивший вкрадчивым голосом обещает деньги за прохождение опроса, а в конце просит данные карты и код из смс.

— Спецкурьер. Во время телефонного разговора мошенник пугает грядущей «проверкой денег», представляется сотрудником фельдъегерской службы и отправляет курьера за ценностями.

— Проблема с доставкой. Поступает звонок будто бы из службы доставки или со склада. Абонент просит продиктовать код.

— Фальшивые чеки. На один из мессенджеров приходит сообщение с чеком якобы за чужую покупку с кнопкой «Отменить». При этом появляется просьба ввести данные банковской карты.

— Проверка рабочего места. Под видом сотрудника правоохранительных органов мошенники расспрашивают про рабочий компьютер, коллег и программы, а потом убеждают установить приложение, которое оказывается вредоносным.

P.S. Правило, как всегда, одно: не верьте незнакомцам, не называйте коды, перепроверяйте информацию.