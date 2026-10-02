Прикоснуться душой и сердцем

В школе села Старосубхангулово Бурзянского района есть историко-краеведческий музей имени М. Г. Хасанова. Сегодня это не просто коллекция старых вещей и документов, а нечто живое, внепространственное и надвременное, где прошлое встречается с настоящим, а главные действующие лица — сами ученики.

Музей, обновленный к юбилею школы, стал подарком не только для детей и педагогов, но и для всего села. И создавали его десятиклассники под руководством своего педагога Гульсум Азангуловой.

Ребята взялись за дело всерьез: изучали архивы, встречались с ветеранами и родственниками участников войн, принимали экспонаты от односельчан. За год такой практики они приняли и оформили 75 музейных предметов от дарителей, разработали экспозиционные блоки, продумали логику повествования и даже написали пояснительные тексты к экспонатам. Так родился не просто музей, а пространство, где каждый школьник чувствует себя хранителем памяти.

Впервые музей в этой школе открылся еще в 1968 году. В 1973-м он превратился в краеведческий, а его основателем и душой был учитель истории Мустафа Хасанов. Имя этого замечательного педагога, ветерана труда и отличника народного просвещения БАССР впоследствии и было присвоено музею. Он собирал материалы по истории района, школ, колхозов, пополнял коллекцию бытовой и хозяйственной утварью, писал статьи, сотрудничал с районной и республиканской печатью. Вместе с ним экспонаты искали старожилы, учителя и ученики. Все руководители, которые возглавляли музей, оставили свой след и сделали очень многое для дальнейшего его развития.

В середине 1970-х годов наиболее ценные экспонаты были переданы в музей этнографии в Уфе, а часть материалов, увы, потерялась во время строительства нового здания школы в 2014 — 2016 годах.

С сентября 2016 года школьный музей открыл свои двери вновь, теперь уже под руководством учителя истории и обществознания Насимы Шарафутдиновой, победителя конкурса лучших учителей РФ, обладателя гранта президента России в рамках ПНП «Образование», ветерана труда. При поддержке райотдела образования и директора школы она восстановила полноценную экспозицию, и музей продолжил жить. Дети и сегодня с удовольствием играют в башкирской юрте, где представлены национальная одежда, обувь и предметы быта. Этот уголок был создан в 2017 году, местные предприниматели помогли с материалами и макетом.

В 2023 году школа выиграла грант в размере 500 тысяч рублей на обновление музея. На эти средства была обновлена мебель, приобретено оборудование, что сделало экспозицию более современной и интерактивной.

В декабре 2024 года эстафету приняла педагог Гульсум Азангулова, придавшая развитию музея новый импульс. Родилась она здесь же, в Старосубхангулово, 18 лет проработала в этой школе, из них десять — завучем по воспитательной работе.

В целом она разносторонний педагог: учитель начальных классов, ИЗО, педагог-психолог, учитель истории и обществознания. История и стала ее главным призванием. В 2023 году она одержала победу в номинации «Я истину в Отчизне узнаю» республиканского конкурса «Учитель года», получила специальный приз минобразования. Выиграла грант для молодых учителей, работающих в сельской местности. Ежегодно принимает участие в республиканских конкурсах, занимая призовые места.

Как объясняет педагог, сегодня музей — это модульная экспозиция, выстроенная по принципу поэтапного погружения в историю. Пять тематических модулей охватывают ключевые вехи страны: Отечественную войну 1812 года, Гражданскую войну, Великую Отечественную, локальные конфликты и специальную военную операцию. Каждый блок — это не сухие факты, а судьбы конкретных уроженцев Бурзянского района, рассказанные через подлинные письма с фронта, фотографии, орденские книжки, семейные реликвии. Общий фонд вырос до 870 экспонатов. Среди них предметы быта, старинная посуда, аутентичные башкирские инструменты и приспособления для пчеловодства, конское снаряжение, книги на арабской графике, картины местных художников — все то, что позволяет прикоснуться к истории руками, душой и сердцем. Особое место занимает номер газеты «Правда» от 10 мая 1945 года — живое свидетельство Великой Победы.

Отдельный раздел музея посвящен истории школы. Учащиеся ведут переписку с теми, кто уехал за пределы края, помогают ветеранам-учителям. В музее проводятся уроки мужества, музейные занятия, встречи с ветеранами и известными людьми, экскурсии, ребята пишут исследовательские работы.

Но главное — школьники не только создали музей, но и стали его полноценными экскурсоводами. Они разрабатывают и проводят экскурсии, встречи с героями локальных войн и СВО, с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь именно старшеклассники водят группы, уверенно и эмоционально рассказывая о судьбах земляков. Для ребят это ценный опыт публичных выступлений и возможность почувствовать себя настоящими хранителями истории.

Уникальность подхода — в создании «живой связки» между памятниками, что установлены во дворе школы, и музейным пространством. Каждый памятник становится своеобразной точкой входа в тему, маркером предстоящего маршрута, а музейные модули предлагают даже тактильное погружение в эпоху: здесь можно не только увидеть, но и потрогать руками подлинные предметы вооружения, обмундирования, приборы и прочие атрибуты. Сквозная линия пяти модулей показывает преемственность традиций служения Отечеству, объединяя разные времена в единую историю мужества земляков.

Проект объединил широкий круг партнеров: музею помогают развиваться администрация и коллектив школы, ветераны, представители общественных объединений, участники СВО. С началом спецоперации удалось не только собрать уникальные материалы, но и вовлечь школьников в реальную помощь фронту: ребята плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, проводят благотворительные ярмарки для поддержки бойцов. То есть сегодняшняя жизнь активно вплетается в историю, ребята сами же ее и творят. Они активно участвуют в акции «Бессмертный полк», вступают в «Юнармию», занимаются в шаймуратовских классах. Живое общение с ветеранами, работа с подлинными письмами и реликвиями воспитывают в детях уважение к старшему поколению и осознание, что история — это не просто страницы учебника, а часть их собственной жизни.

Подготовленный Гульсум Азангуловой и ее командой проект «Память сильнее времени: история башкирского народа в судьбах Бурзянского района» был представлен на всероссийском конкурсе школьных музеев и вошел в число финалистов. В октябре представитель школы отправится на форум «Память жива» в Москву, где пройдут финальные испытания. Конкурс организован по поручению президента Владимира Путина при поддержке минпросвещения РФ.

— В рамках конкурса для представителей школьных музеев прошли онлайн-встречи с наставниками, — рассказывает Гульсум Азангулова. — Эксперты рассказали, как вовлечь школьников в создание музейных проектов, использовать современные цифровые технологии и нейросети, проводить увлекательные экскурсии, работать в правовом поле и развиваться в соответствии с актуальными нормативными требованиями. Мы очень признательны жюри за то, что наш музей попал в число финалистов.

Это признание — заслуга всех ребят, которые вложили в музей не только труд, но и частичку своей души.

Победителей конкурса объявят в октябре. Надеемся, что среди них окажутся и бурзянцы.